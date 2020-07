Fuente: Archivo

Fiel a su estilo, Jorge Lanata se refirió esta mañana a la denuncia que le realizó Marcelo Tinelli por publicar sus escuchas con Julio Grondona. "Diremos lo que tenemos que decir", expresó el conductor de Lanata sin filtro.

"Tinelli es periodista, ¿no? -ironizó Lanata-. Me parece bastante curioso que un periodista pida que se revelen las fuentes. Esto es un derecho constitucional. Además, que un fiscal que se supone progresista como el amigo Delgado dé curso a esto me parece curioso". Luego, haciendo una referencia al Watergate, agregó: "Le estamos pidiendo a Woodward o Berstein que revele quién es garganta profunda. Mientras tanto seguimos bancando a Nixon".

Tinelli, presidente de San Lorenzo y de la Liga Profesional de Fútbol, hizo su presentación en los tribunales de Comodoro Py de manera virtual este lunes. El sorteo determinó que la Fiscalía N° 6, a cargo de Federico Delgado, se encargue de la investigación.

Marina Calabró, columnista de Lanata sin filtro, comentó que el fiscal Delgado solicitó al periodista Ángel de Brito que confirme dos textuales que le habría dicho Tinelli luego de la difusión de los audios.

La reacción de Tinelli cuando se filtraron las escuchas

Las escuchas fueron reveladas el 29 de junio en el programa de Jorge Lanata. En ellas se desprendían arreglos de horarios, pedidos de árbitros y menciones a cheques, obras en el club, financieras y deudas entre Tinelli y Grondona. Los audios son de junio de 2013, un año antes de la muerte de Grondona.

En aquella ocasión, De Brito había llamado a Tinelli y leído al aire unos textuales de este, en los que decía: "Lo de Lanata me parece de cuarta, es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por (Daniel) Angelici".

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el presidente de San Lorenzo involucró nuevamente a Angelici y también al exjuez Norberto Oyarbide. "Estas escuchas ¿serán las mismas que decía poseer un expresidente de Boca, que se las había obsequiado un juez antes de ser separado de su cargo'".

Tras aquella reacción de Tinelli, Lanata había vuelto a cargar las tintas: "Acabo de ver la respuesta, me llama la atención por varias cosas. Primero que Marcelo, por supuesto, no desmiente nada de lo que salió al aire porque no puede, es su voz. Lo que eligió es atacarme a mí y decir que yo soy de cuarta. Yo en ese caso lo que le diría a la gente es que evalúe cómo es la carrera de cada uno y quién, a lo largo de los últimos 20 años, fue más de cuarta, digamos. Yo creo que tengo cierto respaldo en mi carrera como para que no me digan eso".