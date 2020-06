Lanata le respondió a Tinelli tras la publicación de las escuchas Fuente: Archivo

Jorge Lanata no se quedó en silencio tras la serie de tuits que utilizó Marcelo Tinelli para defenderse de las escuchas con Julio Grondona publicadas ayer en radio Mitre. Audios de los que se desprendían arreglos de horarios, pedidos de árbitros y menciones a cheques, obras en el club, financieras y deudas. "Acabo de ver la respuesta, me llama la atención por varias cosas. Primero que Marcelo, por supuesto, no desmiente nada de lo que salió al aire porque no puede, es su voz. Lo que eligió es atacarme a mí y decir que yo soy de cuarta. Yo en ese caso lo que le diría a la gente es que evalúe cómo es la carrera de cada uno y quién, a lo largo de los últimos 20 años, fue más de cuarta, digamos. Yo creo que tengo cierto respaldo en mi carrera como para que no me digan eso", disparó Lanata.

En su defensa, el hombre fuerte de San Lorenzo conectó a Lanata con Daniel Angelici y el exjuez Norberto Oyarbide , y destacó que las escuchas tenían relación con las amenazas que recibía del expresidente de Boca. "La otra cosa que me llama la atención es que está cada vez más parecido a Cristina. Dice: 'calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado'. Marcelo, vos fuiste periodista hace muchas décadas, pero vos sabés que las fuentes no se revelan , sino lo tendrías que recordar. No entiendo cuál sería el problema de que yo publique algo. ¿Por qué querés saber quién me lo dio? ¿Desde cuándo? Lo importante no es quién me lo dio, sino lo que el audio dice. Me parece muy simple todo y me imagino por qué, pero hagamos como que no se por qué Marcelo elige atacar y no hablar del fondo ¿no?, que es hablar de las conversaciones", dijo Lanata. Además, protegió la publicación y pidió que Tinelli hable de los audios y no de quienes lo publicaron: "Si alguna vez él fue extorsionado por Angelici lo que tendría que hacer es denunciarlo a Angelici, no hacerse preguntas retóricas".

La defensa de Tinelli

Las escuchas publicadas ayer por el programa "Lanata sin filtro", en radio Mitre, evidenciaban pedidos de cambios de horarios, exigencias en la elección "a dedo" de los árbitros y una relación económica, con cheques y deudas tomadas en 2013. "Lo de Lanata me parece de cuarta, es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por (Daniel) Angelici" , le escribió Tinelli a De Brito, que fue el interlocutor en los micrófonos de CNN Radio. Después, aprovechó las redes sociales para ampliar su postura e involucrar también al exjuez Norberto Oyarbide.

Tinelli lanzó una serie de tuits y replicó uno de Jorge Rial. "¿Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo?", se preguntó. Y siguió: "Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante". Rial había escrito que estas escuchas eran "audios que Oyarbide le regaló como ofrenda a Angelici".