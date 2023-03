Jorge Sampaoli y una situación crítica en Sevilla tras la derrota ante Atlético de Madrid: “Su continuidad pende de un hilo”

escuchar

Es un momento delicado. Una derrota durísima ante Atlético de Madrid (6-1) expone más que nunca a Sevilla. Y en medio de ese mal clima aparece la figura de Jorge Sampaoli, que según los medios españoles, bajo la lupa y su continuidad como entrenador “pende de un hilo”, según asegura Sport. Incluso, los hinchas parecen haber perdido la paciencia con el técnico argentino, más allá de un plantel que no logra encontrar su mejor versión.

Si bien todo parece muy complejo para el técnico argentino, el propio Sampaoli explicó que no teme por su continuidad como entrenador de Sevilla: “ Esto no lo decido yo. Pienso en el partido del jueves . El club seguramente hará las evaluaciones que tendrá que hacer. Mi trabajo es levantar al grupo para que gane el jueves y el domingo. No nos podemos eximir del partido del jueves. Tenemos una responsabilidad el jueves y otra el domingo. Dada la situación, seguramente miraremos al jueves pensando en el domingo también”, dijo el técnico.

"Cuando asumí aquí, sabía a lo que venía. El equipo tiene que recuperar la forma", dijo Jorge Sampaoli Soccrates Images - Getty Images Europe

Y continuó: “ Cuando asumí aquí, sabía a lo que venía . El equipo tiene que recuperar la forma que recuperó antes del partido de Osasuna, eliminando a un rival muy duro en Europa y reencontrarse con su fútbol que le permite superar rivales”.

Más allá de estas cuestiones que ponen a Sampaoli en un lugar de tranquilidad, Sport, en su portal escribió: “La continuidad de Sampaoli como entrenador del Sevilla pende de un hilo tras la humillante derrota ante el Atlético de Madrid y la reciente derrota ante Osasuna. La mayoría de los aficionados culpan al técnico por sus planteamientos erróneos y su incapacidad para leer los partidos”.

Incluso, los medios de España aseguran que las relaciones en el vestuario no son las mejores y que no todos miran con buenos ojos a Sampaoli como entrenador. Sin embargo, Marcos Acuña, el defensor campeón del mundo y una de las piezas claves de Sevilla, fue crítico con lo que todos están haciendo dentro del campo de juego: “ Los jugadores tenemos que entender qué necesitamos. Nos dan herramientas y no las entendemos” . Su autocrítica no pudo haber sido más demoledora: “Ya sobrepasa todos los límites, jugamos muy mal”.

Entienden en España que la salida de Sampoali no se considera sólo por una cuestión económica, ya que la salida sería costosísima y el club está en crisis y no parece estar preparado para tomar una decisión tan importante a nivel económico. El diario AS publicó: “ Con la afición y el vestuario en contra, la continuidad de Sampaoli sería una quimera si no fuera por el costoso desembolso que supondría su destitución . El club da síntomas de verse más que superado en todos los aspectos y nadie parece preparado para tomar una decisión del calibre de la segunda destitución de un entrenador esta temporada. Y mucho menos, encontrar a un sustituto que garantice salvar la categoría a final de temporada”.

En este contexto, Sampaoli no se preocupa por el escenario crítico que advierten los medios locales, el entrenador argentino sólo pretende baja un mensaje positivo: “Esta situación la tenemos que mejorar futbolísticamente. No podemos cometer los errores que tuvimos. No estuvieron a la altura del rival y que se podían permitir. Terminamos con la impotencia que genera un resultado demasiado duro, inclusive, para el desarrollo”.

