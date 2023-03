Lionel Messi, entre los elogios de la prensa francesa por el triunfo de PSG ante Nantes y un nuevo embate de la MLS para contratarlo

escuchar

Lionel Messi cerró una semana de emociones fuertes y encontradas con otra demostración de su talento en París Saint-Germain. El capitán del seleccionado argentino fue nombrado como el mejor futbolista del 2022 por la FIFA durante una gala en París y, a las pocas horas, un comercio de su familia sufrió un violento ataque en Rosario. Él, de todos modos, decidió presentarse a jugar con PSG ante Nantes y el equipo de la capital de Francia triunfó por 4-2, por la 26a fecha de la Ligue 1, el campeonato local, con una destacada actuación que generó elogios masivos de la prensa.

Mucho se especuló en la previa del partido sobre si lo ocurrido en su ciudad natal iba a tener influencia en lo que demostrara Messi en el Parque de los Príncipes, pero las dudas se disiparon muy pronto. Mostrándose activo y generando peligro constante desde los primeros minutos, fue una intervención instintiva, digna de delantero puro (con un puntazo de zurda anticipándose al defensor, tras una buena jugada colectiva), lo que terminó abriendo el partido para su equipo ante Nantes. El gol de Leo lo ubicó a tan solo un grito de alcanzar una cifra imponente: 800 goles en su carrera.

Lionel Messi durante el triunfo del PSG ante Nantes Aurelien Morissard - AP

El conjunto dirigido por Christophe Galtier logró, provisionalmente, una distancia de once puntos sobre el Marsella (escolta) y camina con paso firme hacia el título local. Pero la gran ambición del PSG y de sus propietarios qataríes es la Liga de Campeones. El París Saint-Germain visitará a Múnich el miércoles en un desafío espinoso, en el que estará obligado a remontar la derrota de la ida contra Bayern (1-0). Messi, que logró la ‘Orejona’ en cuatro ocasiones en su carrera, siguió demostrando encontrarse en un buen momento futbolístico que a los hinchas parisienses les permite ilusionarse con una reacción.

“Tuvo una influencia constante en el juego de su equipo, donde disfrutó en los espacios pequeños, en los espacios grandes y en el regate. Abrió el resultado con broche de oro el marcador y, si no fue más decisivo, fue porque el Nantes le salió rápido en cuanto se acercaba a la superficie”, fue el comentario elogioso del diario L’Equipe, que calificó al argentino con ocho puntos.

El partido de Messi ante Nantes

El artículo del periódico deportivo francés cerró su comentario con una frase contundente con miras a lo que será el decisivo cruce en Alemania para el PSG. “A cuatro días del Bayern, está listo”, publicaron sobre la importancia que tendrá para el equipo de París contar con una destacada versión de Messi en el estadio Allianz Arena, escenario del partido de vuelta por los octavos de final de la máxima competencia de clubes de fútbol en Europa.

En la misma línea editorial se manejó el diario Le Parisien. El medio francés eligió a Messi como el mejor del partido ante Nantes y lo calificó con ocho puntos. “A veces le faltó agudeza en su percusión de balón a pie. Pero más allá de su gol, su potente disparo justo arriba y sus pases perfectos, como en la falta encajada por Mukiele, le convirtieron en un peligro permanente en la retaguardia del Nantes”, apuntaron.

En EE.UU. se ilusionan con tener a Messi

Independientemente de la actualidad de Messi en París y en el seleccionado nacional, en distintos mercados del fútbol ya están pensando en su futuro. Y en los Estados Unidos están ilusionados con poder sumarlo en el futuro cercano. El contrato de Leo en el PSG terminará al final de la temporada y, aunque París Saint-Germain busca retenerlo y negocia con el entorno del rosarino, todavía no lograron ponerse de acuerdo y varias instituciones se encuentran al acecho para poder contratarlo.

Uno de los clubes que se muestra interesado es Inter de Miami, franquicia que tiene al exfutbolista inglés David Beckham como uno de sus principales inversores. Ante esta situación, Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), se mostró abierto a la posibilidad de fichar a Messi y anticipó que le pondrían brindar flexibilidad a la franquicia de la Florida para cerrar el acuerdo.

David Beckham, propietario y presidente de operaciones del Inter Miami que se ilusiona con incorporar a Leo Messi Al Diaz/TNS via ZUMA Wire/dpa

“Estás hablando con, quizás, el jugador más especial de la historia de este deporte. Cuando hay rumores que lo conectan a él con Miami, es genial. Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos”, anticipó el responsable de la liga estadounidense en The Athletic.

En la actualidad, el futbolista argentino es uno de los deportistas mejor pagos del mundo y la MLS cuenta con un sistema de topes salariales. En la actualidad, el mejor remunerado en la MLS es el italiano Lorenzo Insigne (de Toronto FC), con 14 millones de dólares de salario base. Sin embargo, Garber anticipó que “los equipos tienen la flexibilidad para hacer cosas únicas”.

LA NACION