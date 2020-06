José Lus Chilavert volvió a cuestionar al establishment del fútbol.

El siempre polémico José Luis Chilavert acusó al exfutbolista Diego Armando Maradona de ser amigo de "dictadores populistas asesinos", y agregó: "No lo veo a el defendiendo a la gente trabajadora".

"Se fue a participar con Nicolás Maduro . La gente de Venezuela se muere de hambre. Por pensar diferente los matan. Está a favor de Maduro, de (Hugo) Chávez, de Fidel Castro. ¿Lo estoy inventando?", dijo Chila .

Además, se refirió a las adicciones del astro argentino: "Hay que decirle no a la droga no al alcohol, por más que sea el mejor futbolista del planeta". Y sentó su postura ideológica en contraposición a la del argentino: "El comunismo que se maneja en toda Latinoamérica en muchos países hace mal. No puede ser que el estado mantenga con subsidios".

"Maradona, un servil de Infantino"

"Yo soy capitalista. Nací pobre, luché para poder llegar a tener un nombre, con el que trato de dejar un legado. El único sistema que te ayuda a crecer es el capitalismo, porque el socialismo nos lleva a generar pobres. A la gente hay que enseñarle a trabajar", agregó el exarquero de la selección de Paraguay.

Por otra parte, recordó cuando, en 2013, los jugadores se juntaron "para luchar y denunciar" a los dirigentes de fútbol que "hoy están presos". "Por Argentina, fueron Maradona y Ruggeri; por Brasil, participaron Romario y Careca; por Uruguay, Francescoli; por Perú, Juan Carlos Oblitas; por Paraguay, fui yo. La meta era denunciar la mala administración y defender los derechos de los jugadores y de los clubes. ¿Cómo termina la historia? Maradona siendo un servil de (del presidente de la FIFA Gianni) Infantino, y Ruggeri siendo un payaso mediático en Fox, que es la cadena vinculada al caso FIFA Gate".

"El populismo lleva a esclavitud"

En otro tramo de la entrevista que le concedió a Fútbol Sin Manchas , el exarquero se cruzó con el periodista Eduardo Caimi:

- A vos te gustará el populismo, que el estado subsidie a una persona de por vida. A mí, no.

- América está sufriendo mucho por cierto capitalismo 'financiarizado' que hoy impera en la región. Yo creo que gobernar es crear trabajo, y en eso coincidimos.

- Yo trabajo con 180 médicos acá en mi país y vamos a los lugares más pobres. Ellos hacen atención médica gratuita y yo doy charlas de liderazgo y motivación los niños. Conozco la pobreza en mi país como en la Argentina. El populismo lleva a la esclavitud . Porque siempre los van a buscar por un voto y el subsidio que les dan.

- Los poderosos a los cuales vos combatís tratan de neutralizar ciertas acciones a través de esa etiqueta del populismo. Te ponen el sello en la frente y lo que intentan preservar son esos privilegios. En una de esas, estamos más cerca de lo que crees.

El coronavirus en Paraguay

Por otra parte, el multicampeón con Vélez explicó que su país fue el primero de Sudamérica en cerrar las fronteras, y destacó la labor del presidente Benítez: "Tomó una determinación muy rápida. El Covid-19 es una enfermedad letal que el mundo está sufriendo".

En tanto, deseó que pudiera "renacer el gran dictador que tuvimos en Paraguay, Gaspar Rodríguez Francia", para fusilar a los funcionarios que, "usando de excusa la pandemia, compraron insumos obsoletos para beneficiarse a costillas del pueblo". "Gracias a Dios que existen diputados y diputadas nacionalistas mujeres como Rocío Vallejos y Katja Gonzalez, que han denunciado que no sirven, los pararon y todos fueron devueltos".

Su cruzada contra el presidente de la Conmebol

Finalmente, dedicó un largo tramo de su alocución a la disputa judicial que mantiene con el presidente de la Conmebol , Alejandro Domínguez : "Hace mucho tiempo vengo esperando esta oportunidad. Todo el mundo del fútbol sabe que la Conmebol estaba blindada . Estoy defendiendo los derechos del jugador de fútbol y de los clubes de Sudamérica. Quiero ir a juicio oral y público y que sea televisado para todo el país. No le voy a perdonar nada. Se jacta de decir que es del jet-set de Paraguay y que yo soy de la clase baja, del pueblo. A los siete años andábamos descalzos con mis hermanos, jugábamos con un pomelo verde con mis amigos en el bar, y trabajé duramente . Encontré esta profesión hermosa que es el fútbol. El cayó en paracaídas. Desde 2010 en adelante, tenía todas sus empresas quebradas en Paraguay. Napout lo puso como vicepresidente y ahora es millonario".

"La postura de Gallardo es incoherente"

Consultado sobre las recientes declaraciones de Marcelo Gallardo sobre la vuelta del fútbol, Chilavert consideró: "Creo que es una postura bastante incoherente. Cuando tenían que jugar no jugó diciendo que temían por el contagio, y ahora quiere que se juegue".

Luego, rememoró el ataque al micro que trasladaba a la delegación de Boca al estadio Monumental antes de la final de la Copa Libertadores 2018: " Infantino y Domínguez entraron tres veces al vestuario de Boca exigiendo que se juegue el partido. No se preocuparon por la salud de los jugadores. No les importó si pudo correr riesgo su vida . El director médico de la Conmebol, (Osvaldo) Pangrazio que es familiar de Napout, preparó un certificado médico diciendo que los estaban en condiciones de jugar, no se preocupó si estaban bien psicológicamente, si estaban heridos. Su credencial de médico de Paraguay no lo acreditaba. Eso está en una causa en la Argentina. No lo estoy inventando".

El dopaje de los jugadores de River en 2017

También dijo que, posibilitado por la denuncia que le hizo el dirigente de la Confederación Sudamericana, investigará sobre el doping de los jugadores de River en 2017: "Voy a darme el lujo de pedir al laboratorio que hizo las pruebas médicas para saber qué sustancia consumieron. ¿Por qué fueron sancionados por la Conmebol y hasta hoy, nadie sabe qué sustancia consumieron? Mi preocupación son los jugadores de fútbol, quiénes les entregaron las pastillas para jugar".