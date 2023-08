Josko Gvardiol: el jugador que estuvo a punto de dedicarse a vender pescado y ahora es el defensor más caro de la historia

escuchar

La vida de Josko Gvardiol va a toda velocidad. Hace apenas cinco años, el defensor central nacido en Zagreb (Croacia) se debatía entre el tercer equipo del Dínamo y el trabajo con su padre en el mercado principal de la capital croata. Era suplente, y en algún momento coqueteó con la idea de dejar el fútbol. En año y medio escaló hasta el plantel principal y jugó competencias europeas. Le llegó el llamado a la selección y compartió vestuario con estrellas como Luka Modric, Mateo Kovacic e Ivan Perisic.

Llamó la atención del argentino Marcelo Bielsa, quien lo quiso para su Leeds. Gvardiol, sin embargo, se decantó por el Red Bull Leipzig, que lo compró en 16 millones de euros. Apenas dos temporadas después, el equipo de la Bundesliga acaba de acordar su transferencia a Manchester City por 90 millones de euros fijos, otros ingresos por objetivos y un partido amistoso. El chico que vendía pescado (y lo detesta) se transformará ahora, con 22 años, en el defensor central más caro de la historia: superará al inglés Harry Maguire, vendido en 2019 por Leicester a Manchester United en 87 millones.

El hincha de fútbol conoció a este defensor de 1,85 metros en el Mundial de Qatar 2022. Hasta ese momento, el zaguero zurdo (una cualidad muy apreciada por los entrenadores de todo el planeta) había llegado a las portadas de los diarios por los sondeos que había realizado Chelsea, el primer gran interesado en su pase. Se hablaba de 80 millones de euros. Más tarde, de 100. Leipzig tenía claro que se trataba de un diamante en bruto y le amplió el contrato hasta 2027. Y quien quisiera llevárselo tendría que pagar 110 millones de euros a partir de 2024.

La jugada de Messi contra Gvardiol y el gol de Julián Álvarez contra Croacia

En el Mundial, Croacia cayó 3-0 con Argentina y Gvardiol volvió a los medios. Esta vez, por haber quedado en ridículo ante el talento de Lionel Messi, el capitán albiceleste. La jugada del tercer gol, anotado por Julián Álvarez, dio la vuelta al mundo. Sin embargo, el joven croata no se amilanó. En el partido por el tercer puesto ante Marruecos fue la figura de su equipo y hasta anotó un gol. El zaguero dice que es el favorito de toda su carrera. En una entrevista con la cadena Danas, de su país, Gvardiol agregó sobre el tercer puesto escalón del podio en Qatar 2022: “Sé cuánto quería ganar esa medalla , a pesar de que todavía soy bastante joven”. Y contó que no lamentó que el argentino Enzo Fernández se quedara con el premio al mejor jugador juvenil del torneo: “Incluso antes del juego por la medalla de bronce, dije que no me sentiría nada mal si no ganaba ese premio. Todo lo que quería en ese momento era ganar el bronce. Tuvimos una gran oportunidad en esos 90 minutos de pelear por una medalla y lo logramos”, afirmó.

Su sueño siempre fue jugar la Premier League. De hecho, el niño Josko solía quedarse frente a la televisión junto a su padre para seguir los partidos de Liverpool, el equipo del que ambos eran fanáticos. “Es un club que ha quedado en mi corazón” , dijo Gvardiol al recordar aquellos fines de semana junto con su padre. No será Liverpool ni Chelsea; Manchester City se convertirá en su equipo en la liga más global del mundo. Su contrato, de larga duración, está acordado desde hace más de un mes. Los últimos detalles de la transferencia, que amenazó con transformarse en un culebrón, se limarían en las próximas horas.

Gvardiol trata de marcar a Erling Haland durante el partido entre Leipzig y Manchester City, por la Champions League; ahora serán compañeros PAUL ELLIS - AFP

¿Por qué Guardiola se fijó en el croata para reforzar su defensa? Por un lado, el entrenador catalán entendió que el ciclo de Aymeric Laporte estaba cumplido. Y buscaba un defensor zurdo para reemplazarlo. Si tenía alguna duda sobre el elegido, la actuación de Gvardiol en la Champions League terminó de sacársela. En el partido de ida por los octavos de final, Manchester City y Red Bull Leipzig igualaron 1-1. El defensor croata hizo el único gol de su equipo. En su único toque dentro del área rival. Además, según Opta, dio otros 88 toques a la pelota: hasta ese momento de la temporada, ningún otro futbolista rival del City en la Champions League había tocado tantas veces el balón. Gvardiol es un defensor moderno, capaz de acercarse con la pelota hasta la mitad de la cancha y hacer pases progresivos en ataque. Ideal para el estilo de juego de Guardiola .

En cuanto el pase de Gvardiol sea oficial, Leipzig podrá ufanarse de dos récords: hace dos años, Bayern pagó 25 millones de euros para quedarse con el entrenador Julian Nagelsmann. Nunca antes un equipo había abonado tanto dinero para rescindir un contrato con un DT. Ahora, venderá al defensor central más caro de la historia.

LA NACION