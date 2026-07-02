Juan Ingelmo, psiquiatra: “El Mundial puede actuar como desencadenante o amplificador de síntomas”

La cuenta regresiva para los partidos más importantes del Mundial no solo despierta entusiasmo entre los hinchas. También puede generar un aumento de la ansiedad, alterar el sueño e incluso favorecer un mayor consumo de alcohol. Según especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), durante los grandes torneos de fútbol suelen incrementarse las consultas relacionadas con estos cuadros.

El médico psiquiatra Juan Ignacio Ingelmo, integrante del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas, explicó que la intensidad emocional que despierta un Mundial tiene una base psicológica y social, aunque advirtió que, cuando esos síntomas comienzan a interferir con la vida diaria, es importante buscar ayuda profesional.

De acuerdo a lo que explicó Ingelmo, el cuerpo no distingue demasiado bien entre una amenaza real y una amenaza simbólica DANIEL DUARTE - AFP

Por qué un Mundial puede generar tanta ansiedad

Según Ingelmo, el impacto emocional del torneo va mucho más allá de lo deportivo. “El fútbol en general, y un Mundial en particular, activa algo que va mucho más allá del deporte”, señaló.

El especialista explicó que las personas construyen parte de su identidad a partir de los grupos a los que pertenecen y que la Selección Nacional representa uno de los símbolos colectivos más fuertes. “Cuando juega la Selección, no es solo un equipo el que está en la cancha. Es una representación colectiva de nosotros mismos. Eso explica por qué la carga emocional es tan intensa”, sostuvo.

A ese componente se suma el carácter compartido de la experiencia. Para el psiquiatra, el Mundial constituye uno de los pocos acontecimientos capaces de sincronizar emocionalmente a millones de personas al mismo tiempo, una situación que amplifica las emociones individuales.

La carga emocional aumenta cuando juega la selección argentina, según indicó el psiquiatra Shutterstock - Shutterstock

Qué ocurre en el organismo durante la espera de un partido

La anticipación de un encuentro decisivo activa mecanismos biológicos similares a los que aparecen frente a situaciones de incertidumbre.

“El cuerpo no distingue demasiado bien entre una amenaza real y una amenaza simbólica”, explicó Ingelmo. En consecuencia, aumenta la liberación de hormonas vinculadas al estrés, se acelera el ritmo cardíaco, la atención se concentra en el evento y el sueño puede verse alterado.

El especialista aclaró que esta respuesta es normal e incluso puede formar parte del disfrute de la competencia. Sin embargo, advirtió que el problema aparece cuando esa activación emocional supera la capacidad de regulación de la persona.

Cuáles son las señales de alerta

El médico recomendó prestar atención a determinados síntomas que pueden aparecer en los días previos a un partido importante y que reflejan una respuesta emocional desproporcionada.

Entre ellos mencionó:

Tensión sostenida.

Dificultad para concentrarse en otras actividades.

Alteraciones del sueño.

Irritabilidad.

Síntomas físicos, como tensión muscular o molestias digestivas.

Aunque aclaró que estas manifestaciones no implican necesariamente la presencia de un trastorno de ansiedad, señaló que sí pueden indicar que la respuesta emocional excede lo esperable frente a un evento deportivo.

En las personas que ya presentan una predisposición a la ansiedad, agregó, la incertidumbre sobre el resultado, la falta de control sobre el desarrollo del partido y la exposición constante a información, análisis y debates pueden potenciar síntomas previamente controlados.

El médico recomendó prestar atención a determinadas respuestas emocionales que exceden lo esperable ap - FR172270 AP

Cuándo conviene consultar a un profesional

Para Ingelmo, el principal criterio para buscar ayuda es el impacto que los síntomas tienen sobre la vida cotidiana.

“Si la ansiedad vinculada al contexto deportivo está afectando el sueño de manera persistente, dificultando la concentración en el trabajo o los estudios, generando síntomas físicos como palpitaciones, tensión muscular importante, molestias gastrointestinales frecuentes, o deteriorando la calidad de los vínculos cercanos, eso ya justifica una consulta”, afirmó.

El especialista también advirtió sobre otro signo de alarma: cuando la persona comienza a utilizar alcohol u otras sustancias como estrategia para manejar la tensión emocional.

El especialista también advirtió sobre el consumo de alcohol como estrategia para manejar la tensión emocional ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las recomendaciones para disfrutar del Mundial sin afectar el bienestar

El psiquiatra destacó que el objetivo no es vivir el torneo con menos entusiasmo, sino mantener una perspectiva que permita disfrutarlo sin que ocupe todos los aspectos de la vida.

“Disfrutar intensamente un evento no requiere perder de vista que es, en último término, un juego. Eso no le quita emoción ni importancia, pero sí le pone un marco que protege”, dijo.

Entre las recomendaciones, sugirió respetar los horarios habituales de sueño siempre que sea posible, especialmente cuando los partidos se disputan por la noche y al día siguiente hay obligaciones laborales o académicas.

Finalmente, aconsejó moderar el consumo de alcohol, limitar la exposición permanente a análisis y redes sociales antes y después de los encuentros y cuidar el tono de las conversaciones sobre fútbol para evitar conflictos innecesarios.