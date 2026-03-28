Juan Manuel Gutiérrez, el uruguayo que provoca asombro y juega en el equipo que recuerda “la nuestra”

Mariano Soso es un entrenador contracultural. No suele viajar en el mundo de los resultados, mientras insiste con su saludable (a veces ingenua) propuesta. Nueve partidos en Newell’s (el equipo que representa su sentimiento), 12 en Alianza Lima, 15 en Sport Recife, 32 en Melgar, 30 en O’Higgins y 11 partidos en San Lorenzo eran su última foja de servicios.

Buenas intenciones, malos resultados.

En Defensa y Justicia, en su segundo ciclo y a los 44 años, tiene una oportunidad de oro. Más allá de su lenguaje poco coloquial (a veces es víctima de ofensas en las redes sociales) y su insistencia por el toque y la gambeta con dividendos vacíos, encontró en Florencio Varela lo que suele denominarse un equipo de autor. Juega a “la nuestra”, un vocablo extraído en el túnel del tiempo, cuando el fútbol argentino se sostenía en el arte de la improvisación. En todos los órdenes.

Gutiérrez también se esfuerza, en este caso, contra Estudiantes NACHO AMICONI

La sorpresa de Defensa y Justicia se reduce a que juega muy bien. Mantiene la esencia del joven conductor y ajusta piezas en la defensa, como si se tratara de un cerrojo de otras banderas futboleras. Está tercero en el Grupo A, es uno de los equipos que más goles convirtió (15), el único invicto del certamen (cuatro victorias, siete empates), suele ganar en la posesión y patea, al menos, 10 veces por partido.

Primero, se apoya en el centro de la defensa, con la experiencia (y mejor versión) de David Martínez y Emiliano Amor. Aaron Molinas y Rubén Botta tienen la complicidad del doble enganche: son pocos los conjuntos del fútbol argentino que se inclinan por esta idea. Ever Banega entra cuando el libreto pierde vigencia. Y en el ataque, una revelación.

Juan Manuel Gutiérrez Freire tiene 24 años, es uruguayo, nació bajo la calma de las playas de Atlántida, mide 1,73m, es hábil, tira magia de vez en cuando, está a la moda cultural con un pintoresco bigote y cuando habla, cuando cuenta su historia, tiene la prosa de un estudiante universitario.

Juan Manuel Gutiérrez, el delantero uruguayo que se destaca en Defensa y Justicia @juangutierrezf_

Y algo más: el extremo (puede jugar de 9, también de media punta) lleva 11 partidos en esta temporada, acumula tres goles y dos asistencias.

“Me gusta tener campo para correr. Tener duelos, aprovechar las oportunidades”, asume. Su último grito fue en el 2-0 frente a Unión, marcó el segundo tanto del encuentro en un contraataque fenomenal (el Halcón tenía un jugador menos), y ayudó a que el conjunto de Florencio Varela consiguiera su primera victoria como local en el torneo.

EL GOLAZO DE GUTIERREZ 🟢🟡



El jugador de Defensa y Justicia recuperó la pelota en la mitad de la cancha, corrió hasta el arco de Unión, y marcó un GOLAZO.



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En el baile por 5-2 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, anotó el segundo gol (de primera, de caño) y le cometieron el penal que luego convirtió Aaron Molinas. Su primer tanto en el certamen fue en la quinta fecha, en un 1-1 con Vélez.

¡¡LA GRAN FIGURA DEL HISTÓRICO TRIUNFO DEL HALCÓN!! El uruguayo, Juan Manuel... GUTIÉRREZ FREIRE, definió de caño antes del final del primer tiempo y marcó el 2-0 parcial, en la goleada de Defensa sobre San Lorenzo. pic.twitter.com/BpEHa5O4yp — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

Empezó su carrera en Danubio, donde debutó en 2018. Dos temporadas más tarde fue transferido a Almería de España, donde integró el equipo B, y luego continuó su aventura en el sube y baja del fútbol, a préstamo en Nacional de Montevideo y Boston River.

Ahora está a préstamo en el Halcón por una temporada. De botija, el atacante defendió la camiseta de la Celeste en la categoría Sub 17, con la que disputó 21 partidos y convirtió seis goles. Más aún: a fines de 2019 fue incluido en la lista Next Generation 2019 del diario The Guardian entre las 60 promesas del fútbol.

“La posición donde me siento mas cómodo o que me gusta, es de media punta, atrás del nueve, me gusta tener mucho contacto con el balón y llegar al área para definir. Otra posición que me gusta es jugar de extremo por izquierda preferentemente”, advierte, aunque en el Halcón suele correr y gambetear por el sector derecho.

¡¡COMO ABALDO PARA INDEPENDIENTE!! ¡¡IMPRESIONANTE COMBA AGARRÓ LA PELOTA Y JUAN MANUEL GUTIÉRREZ MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE DEFENSA ANTE VÉLEZ!!



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Lee, estudia y, desde ya, consume su profesión 24x7. “Miro mucho fútbol, le presto atención a los centrodelanteros como Benzema o Lewandowski que tienen una calidad bárbara, inteligentes, también miro mucho a Bruno Fernandes”, asume. Tiempo atrás, se sentía identificado con Matías Suárez, el delantero que supo destacarse en River. “Me gusta cómo se mueve por todo el frente de ataque y llega a definir, me parece un jugador muy completo y lo observo mucho”, suscribía.

Los hinchas de Defensa renovaron el idilio con un jugador oriental en nuestro medio. “U-ru-guayo, u-ru-guayo”, resulta el mensaje, a tono con la historia. “Sí, fue muy lindo. Lo escuché el otro día, cuando fui reemplazado. Estoy contento, siento que en el campeonato estoy yendo de menos a más”, suscribe la revelación del certamen.

Celebra Gutiérrez, como asistente y como goleador Foto: FOTOBAIRES Fecha 5 Torneo Clausura Liga Profesional. Fotobaires

Se siente cómodo con la ideología. Que excede a Soso, lógicamente. “El club tiene una identidad de juego, no solo este equipo. Desde que llegas te inculcan esas ideas, yo lo seguía desde antes, porque miro mucho fútbol argentino. Al jugador le seduce eso, saber que tu estadía en el club va a ser con jugadores de buen pie“, cuenta el delantero, simpatía pura, suerte de aire fresco de nuestro medio.