Juan Musso tuvo un enorme paso en falso en Atalanta: errores groseros y eliminación en la Europa League

Atalanta, con los argentinos Juan Musso y José Luis Palomino, fue eliminado esta tarde de la Europa League al perder por 2 a 0 como local con Leipzig, que se convirtió en el primer semifinalista del certamen. Horas más tarde, quedó eliminado Barcelona, el gran candidato.

El francés Christopher Nkunku marcó los tantos del equipo alemán. El primero, tras una jugada colectiva. El segundo, un penal por una infracción del guardavallas, uno de los arqueros del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni.

El gol de penal, de Christopher Nkunku; Juan Musso adivinó el sector, pero no le alcanzó MIGUEL MEDINA - AFP

Musso suele ser indispensable en el equipo italiano, que llenó el estadio y se quedó afuera. También, es un número puesto para el seleccionado, detrás de Dibu Martínez y Franco Armani, casi en el mismo escalón que Gerónimo Rulli, el dueño del arco de la sensación de Europa, Villarreal, que jugará las semifinales de la Champions League ante Liverpool.

El partido se jugó en el Gewis Stadium, de Bérgamo y en el encuentro de ida, jugado en Leipzig el jueves pasado, habían empatado 1 a 1.

El resumen

El ex arquero de Racing se mostró inseguro, con dos salidas en falso, incluida una pelota mansa que se le escapó ante un remate débil y casi genera el segundo tanto alemán. Cerca del final, Musso derribó dentro del área al delantero francés. Desde los doce pasos la figura del encuentro estiró la diferencia y confirmó la eliminación de Atalanta.

“Juan tiene toda nuestra confianza, siempre estuvo en nuestras convocatorias. Tiene un poder físico increíble. Mejoró un montón en el último tiempo, juega en un equipo importante en Italia, está haciendo una temporada enorme. Es un arquero conocido para el fútbol argentino. Estamos tranquilos y contentos de tenerlo”, resultó uno de los elogios recientes de Scaloni hacia el arquero, que pasó por Racing y Udinese previamente.

Su llegada a Bérgamo se produjo a mediados del año pasado, en un traspaso que costó 20 millones de euros. “Atalanta podría haber elegido a cualquier otro y me eligió a mí. Por supuesto, ahora se me mira mucho más y se me exige mucho más. Y está bien, es lo que corresponde. En los últimos tiempos la Argentina no tuvo un arquero en un equipo importante de Europa y esa también fue una motivación para jugar en Atalanta”, destacó hace unos meses Musso en una entrevista con LA NACION.