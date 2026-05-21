“¿Quéres que cortemos los caños?”: el desopilante momento de Dibu Martínez con su familia tras el título con Aston Villa

Aston Villa se coronó campeón de la Europa League tras vencer por 3-0 al Friburgo en Estambul. El equipo que tiene como gran figura a Emiliano “Dibu” Martínez y a Emiliano Buendía fue contundente en el partido decisivo y llevó al club inglés a conquistar nuevamente Europa después de 25 años.

Dibu Martínez, emocionado, tras la conquista de la Europa League ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Con la valla invicta y un rendimiento superlativo, Dibu Martínez estuvo acompañado de su familia en el Tüpraş Stadyumu, uno de los recintos más utilizados en Turquía. Una vez consumada la goleada, los seres queridos bajaron al campo de juego y acompañaron al arquero en los efusivos festejos.

Para tener un recuerdo de un día histórico en la historia del Aston Villa y en la carrera del arquero marplatense, Mandinha Martínez, su esposa, grabó algunas perlitas del post partido, como el momento en el que el Dibu comenzó a recortar pedazos de la red del arco que defendió y recibió un cómico comentario.

Dibu Martínez consiguió la Europa League con el Aston Villa

“¿Querés que cortemos los caños también y los llevemos a casa?“, lanzó una voz de fondo que hacía alusión a los palos y travesaño del arco, mientras, el Dibu, acompañado por su hijo Santi, recortaba varios pedazos de la red.

En familia: Dibu celebró el título con sus seres queridos

Previo a este momento, Dibu recorrió todo el campo de juego acompañado por sus dos hijos -Santi y Ava-, quienes lo escoltaron hasta el lugar donde estaba el trofeo de la Europa League.

Los hijos del Dibu Martínez con el trofeo de la Europa League

Emocionado por el logro deportivo, el futbolista de 33 años le pidió a sus retoños que lo acompañen el arco, donde, finalmente, se reuniría con Mandinha, Alejandro, su hermano y Alberto, su papá, quienes posaron para una postal familiar que quedará en el recuerdo.

Mandinha Martínez se mostró orgullosa por el logro del futbolista

“Te amo. Qué orgullo”, expresó Mandinha en sus redes sociales, en una foto donde se lo ve al argentino besándola, en una muestra de cariño por estar apegado a él en los buenos y malos momentos de su extensa carrera profesional.

El elogio de Dibu a su familia

En un amor recíproco, Dibu también se tomó un tiempo para expresar las muestras de cariño correspondientes a su esposa e hijos. “Mi vida entera”, reflejó el arquero, quien es un número puesto en la selección argentina que defenderá el título en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En familia: el Dibu junto a sus seres queridos tras el salir campeón

Con una catarata de elogios a su desempeño y performance en un partido que tuvo como protagonista al Aston Villa, Alejandro Martínez, hermano del arquero, celebró como un hincha más y así lo reflejó en sus redes sociales.

“Campeones de Europa”, exclamó en una postal abrazado a su hermano, con los puños al frente, en un claro gesto de felicidad por sumar un nuevo título en su carrera profesional.

Alejandro, hermano del Dibu, festejó el título

Aston Villa reafirmó su gran presente en Europa con un partido a la altura de las circunstancias. Desde el minuto cero doblegó a su par alemán y se fue al entretiempo con dos goles de ventaja por las anotaciones de Tielemans y el argentino Buendía. En el complemento, Rogers completó el resultado de 3-0 para ponerle un cierre a una final soñada.