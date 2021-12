Juan Pablo Vojvoda, el DT argentino que hace historia en Fortaleza: un equipo que viajó de la “C” a la Copa Libertadores

Apenas había comenzado mayo cuando Juan Pablo Vojvoda, junto a sus ayudantes Gastón Liendo y Nahuel Martínez, pisaron por primera vez Fortaleza , capital del estado nordestino de Ceará, territorio famoso desde siempre por sus playas pero, hasta allí, no tanto por su fútbol. Era casi medianoche de un domingo cualquiera y en el aeropuerto Pinto Martins el técnico argentino fue recibido por Marcelo Paz, presidente de Fortaleza Esporte Clube, y un par de miembros de la comisión directiva del Leão do Pici, entre los que se encontraba Alex Santiago, Director del Departamento de Fútbol. No había hinchas y, por ende, no hubo selfies ni mucho ruido.

Lo que tampoco había, según entendían Vojvoda y Paz, era tiempo que perder. Por eso, el grupo completo se trasladó directamente desde el aeropuerto internacional hacia el Centro de Excelencia Alcides Santos, en el barrio de Pici, conocido también por albergar el Campus de la Universidad Federal de Ceará. Ya sin el abrigo que traía desde Argentina, porque en la capital cearense la temperatura rondaba los 30° -como casi todo el año-, Vojvoda conoció las instalaciones del predio donde, además, decidió hospedarse a pesar de que los dirigentes le ofrecieron un lujoso departamento con vista al mar. No por nada Vojvoda es uno de los (tantos) discípulos de Bielsa .

Juan Pablo Vojvoda DT argentino de Fortaleza de Brasil Instagram @fortalezaec

En las redes sociales del Tricolor se anunciaba el arribo del técnico argentino. “El comandante llegó”, decía el posteo mediante el cual la mayoría de los hinchas de Fortaleza conoció el rostro del entrenador con el que el club haría historia meses después. Debido a la dificultad de pronunciar el apellido del cordobés, los internautas decidieron bautizarlo rápidamente como “Vodka”, mientras algunos preguntaban si era “argentino, chileno o portugués”. También se sorprendieron al saber que su nuevo líder estuvo a punto de graduarse en Medicina, carrera que suspendió por su irrefrenable pasión, el fútbol.

Juan Pablo Vojvoda DT argentino de Fortaleza de Brasil Instagram @fortalezaec

Los miedos y las dudas de los torcedores eran genuinos, el club no podía permitirse nuevos tropiezos. No era momento para experimentos. A pesar de ser uno de los grandes del nordeste brasileño, Fortaleza había pasado ocho temporadas en la Serie C (tercera división del Campeonato Brasileño) recientemente, entre 2010 y 2017 -en 2011 estuvo a punto de hundirse en la Serie D-, y retornó a la máximo categoría al coronarse campeón de la B en 2018 .

Tras consolidarse en 2020, los objetivos para 2021 eran luchar por el título del Campeonato Cearense -como siempre-, avanzar lo máximo posible en la Copa de Brasil e intentar permanecer en la Serie A del Brasileirao, lo que probablemente les rendiría un cupo para disputar la Copa Sudamericana (ya había participado en 2020, donde fue eliminado por Independiente).

Juan Pablo Vojvoda DT argentino de Fortaleza de Brasil Instagram @jpablovojvoda_of

Hasta su llegada a Fortaleza, Vojvoda había dirigido a Newell’s (donde hizo buena parte de su carrera como futbolista), Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera, de Chile, con más o menos eficacia, pero sin títulos. Eso poco le importó al presidente del Tricolor de Acero. “No nos fijamos en trofeos. El perfil de Vojvoda nos agradó por su estilo de juego agresivo , queríamos un técnico que le diese prioridad a la tenencia de balón”, explicó Marcelo Paz, sobre la decisión. “Además, Juan Pablo tiene el ADN guerrero con el que se identifican nuestros hinchas ”, agregó.

Con un presupuesto infinitamente menor que el de los multimillonarios Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro, por citar a los más ricos de Brasil, con quienes pelea palmo a palmo, Vojvoda y Paz apelaron al intercambio y al fichaje de futbolistas que estaban terminando sus contratos con otras instituciones para intentar ser competitivos sin gastar demasiado.

Además, un “acuerdo verbal” con el representante André Cury (exojeador de Barcelona, intermedió en la transferencia de Neymar al club catalán) fue clave en el armado del equipo, ya que aportó figuras fundamentales como el zaguero Marcelo Benevenuto, el volante Ederson y los delanteros Romarinho, David y el chileno Ángelo Henríquez, entre otros. El empresario también facilitó la llegada de Lucas Lima, exfutbolista de la Canarinha de Tite, a préstamo desde Palmeiras, quien tuvo una especie de “resurrección” en el nordeste.

SABE O SONHO? SE REALIZOU! 🦁 pic.twitter.com/ZXY6OApDeM — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 5, 2021

Desde aquella madrugada silenciosa de mayo en el aeropuerto, pasaron menos de siete meses. En ese corto período, el Fortaleza de Vojvoda conquistó el Campeonato Cearense (en la final venció a Ceará, eterno rival), fue semifinalista de la Copa de Brasil (eliminó a San Pablo en cuartos y cayó ante Atlético Mineiro), superó la mejor campaña de un equipo del nordeste en la Serie A y también se convirtió en el primer club de la región en clasificar a la Copa Libertadores bajo el sistema de puntos corridos (Bahía, Náutico y Sport Recife lo hicieron antes, pero con otros formatos de acceso). Este último fue, sin dudas, el gran golpe .

Valentín Depietri festeja un gol para Fortaleza Leonardo Moreira, Fortaleza EC

La clasificación garantizada a la fase de Pre-Libertadores se decretó el pasado viernes, ante Juventude, en el estadio Castelão y con la presencia de más 45.000 hinchas de Fortaleza que no quisieron perderse una jornada histórica. Casualmente o no, fue otro argentino, que también llegó en silencio, el “héroe inesperado” de la victoria por 1 a 0 que desató la euforia.

Gol de Valentín Depietri

CHORADO. SOFRIDO. HISTÓRICO!



O GOL DA CLASSIFICAÇÃO PARA A PRÉ-LIBERTADORES!



🎥 @FCFutebol pic.twitter.com/chaEG300kE — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 4, 2021

A los 37 minutos del segundo tiempo, el tandilense Valentín Depietri aprovechó una mala salida desde el arco del conjunto de Río Grande do Sul para dejar su sello. Vaya momento para anotar su primer gol en el Tricolor. Proveniente de Santamarina, el delantero de 21 años llegó en julio de este año y firmó un contrato hasta diciembre de 2024.

Su arribo a la capital de Ceará no fue improvisado, ya que estaba siendo monitoreado por el Centro de Inteligencia de Fortaleza desde hace varios meses. “Es la primera vez que me toca jugar ante tanta gente en este estadio. Me emociono porque estoy muy lejos de mi familia en un momento tan especial”, dijo el bonaerense, con la voz entrecortada, en el partido más importante de su vida hasta ahora.

Depietri Leonardo Moreira, Fortaleza EC

Tras el gol de Depietri, los minutos transcurrieron musicalizados por un coro ensordecedor que fue in crescendo hasta que, por fin, el árbitro Bruno Arleu de Araújo marcó el centro del campo para bajar el telón del partido y darle inicio a una fiesta con la que los torcedores del Leão do Pici ni siquiera soñaban al inicio de la temporada.

El festejo de Vojvoda y Paz

Sei nem o que dizer… 😭😭😭 pic.twitter.com/tvLQ5qQKJA — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 4, 2021

Allí estaban, fundidos en un abrazo, Vojvoda y Paz, los capitanes del barco. El técnico cordobés, por primera vez visiblemente emocionado desde que llegó a Brasil, gritaba “¡Vamos, carajo!” , mientras que el presidente se arrodillaba y solo conseguía decir, entre lágrimas, “¡Libertadores! ¡Libertadores!”.

Por su parte, el arquero Marcelo Boeck, uno de los sobrevivientes del plantel que llegó a disputar la Serie C, ídolo del club con méritos de sobra, daba una vuelta olímpica sin esconder su llanto. “Fue un partido largo, que comenzó hace cinco años y termina en este sueño”, expresó el símbolo del León, quien formaba parte del plantel de Chapecoense en 2016 y fue desafectado de la convocatoria horas antes del vuelo a Medellín que terminó en tragedia.

Cómo se festejó la clasificación a la Libertadores

LIBERTADORES! LIBERTADORES! A comemoração da delegação, em Cuiabá, após a confirmação da classificação direta à fase de grupos. 🙌🏻🥰🤩🦁 pic.twitter.com/SbympeT6Lm — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 6, 2021

Menos de 48 horas después de la noche mágica del Castelão, otro equipo nordestino, Bahía, en su lucha por no descender, derrotó 2 a 0 a Fluminense y, con eso, le dio a Fortaleza el pase directo a la fase de grupos de la Libertadores 2022. Algunos hinchas del Tricolor aún no se habían curado la resaca, otros sin pensarlo dos veces siguieron de largo durante uno de los fines de semana más felices para la fervorosa mitad de la capital cearense.

El coro no se apaga, sigue hasta hoy y así continuará durante meses. “Mi amado tricolor, sos mi razón, sos mi pasión, nunca te voy a abandonar. Siempre voy a estar aquí, vibrando por ti”, dice la letra de “Fortaleza Eterno Amor”, uno de los himnos que suele entonar, en un coro estremecedor, la hinchada del León antes de los partidos, y que se escucha en los barrios de Aldeota, Meireles, Cocó y Fátima, sin pausa, desde que Depietri terminó de darle forma al sueño continental.

“Fortaleza eterno amor”

Um pouco da festa de ontem. Antes mesmo da classificação. Agora imagina como vai estar o Castelão na próxima quinta-feira. 🤪



🎥 @canalpremiere #FestaMaisBonitaDoFutebolBrasileiro#PorUmSonhoQueLiberta pic.twitter.com/zTvecoUGV2 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 4, 2021

Que los fanáticos se ocupen de disfrutar, que respiren aliviados, porque Vojvoda y Paz parecen no descansar. “La alegría de la hinchada es nuestra alegría. Este grupo es muy unido, tiene un enorme sentido de pertenencia y pensamos igual, buscamos lo mismo”, dijo el técnico de 46 año s tras el partido ante Juventude. “Pero queremos seguir creciendo, desde el presidente hasta quienes trabajan en Pici, queremos ver aún más grande a Fortaleza”, agregó el de Cruz Alta, quien ya planifica la histórica temporada 2022 junto a su cuerpo técnico, el presidente Paz y el resto de la comisión directiva. Para reforzarse de cara al próximo año, el Tricolor ya realiza sondeos en otros mercados sudamericanos, inclusive el argentino.

“Prazer, Libertadores, soy Fortaleza”. Así, en portuñol, como estaba en el cartel que un hincha pintó y le entregó a los jugadores en medio del festejo de la noche inolvidable del viernes, uno de los clubes más populares del nordeste, de la mano de Vojvoda, supo reciclar los errores del pasado para trazar un camino con huella propia y poner a su estado, Ceará, por primera vez en el mapa del fútbol continental.

En Fortaleza los “prefieren” argentinos

De los 15 futbolistas extranjeros que Fortaleza contrató en toda su historia, ocho son argentinos. El primero en llegar fue Marcelo Escudero (ex-Newell’s y River). También jugaron en el Tricolor de Acero Darío Gigena, Germán Pacheco, Jorge Sotomayor, Jonathan Guerazar, Gustavo Savoia y Mariano Vázquez; además de Valentín Depietri, que forma parte del actual elenco.