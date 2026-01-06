Gabigol volvió a Santos, su casa, pero la barra lo recibió con una advertencia: “Vos sabés cómo son las cosas”

Gabigol (Gabriel Barbosa) dijo haber vuelto a su casa, a Santos, el club en el que surgió y en el que empezará una tercera etapa, en la que espera llegar a los 100 goles (se fue con 84 en 210 partidos). Con Neymar integrará un ataque con una alta dosis de inspiración individual, que el director técnico argentino Juan Pablo Vojvoda deberá respaldar con un orden táctico. “Neymar es mi ídolo”, dijo Gabigol, de 29 años.

Cedido en préstamo por Cruzeiro, Gabigol fue presentado en Vila Belmiro, en una conferencia de prensa que tuvo una irrupción inesperada. La torcida organizada Sangre Joven, un grupo equivalente a la barra brava argentina, ingresó en la sala sin que nadie lo impidiera para tener un encuentro mano a mano con Gabigol en el estrado.

Gabigol besa la camiseta de Santos durante la presentación X @Santos FC

Con los rostros serios, tres hinchas abordaron al delantero, le dieron la mano y le entregaron un gorro y una camiseta. Todos posaron para la foto, como si se tratara de un acto más de la presentación. Era un clima en el que se respiraba cierta tensión, no había muestras manifiestas de afecto y alegría, como podía esperarse en el regreso de un jugador que dejó un recuerdo futbolístico importante.

Los micrófonos llegaron a captar una advertencia de los hinchas a Gabigol: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”. El delantero se mostró un tanto incómodo, no atinó a responder nada. Tampoco quedó en claro a qué se debía lo que se pareció mucho a un apriete. Algunos lo relacionaron con un incidente que tuvo Gabigol con un hincha de Santos, cuando jugó en Vila Belmiro con la camiseta de Cruzeiro.

🇧🇷 "ESTAS EN DEUDA CON NOSOTROS, VOS SABES COMO SON LAS COSAS"



Gabigol volvió a Santos, y en su presentación, fue recibido con mucho amor por los muchachos de Sangue Jovem, una de las Torcidas del Peixe. pic.twitter.com/dQnrCxubl1 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) January 5, 2026

El atacante le restó trascendencia a aquel episodio y dejó en claro su sentimiento por Santos: “Lo que pasó en Vila Belmiro es completamente normal. Soy hincha del Santos. También estuve muy involucrado con la afición de Sangre Joven y les grité a muchos jugadores cuando dejé el Santos y vine a jugar aquí. Estaba defendiendo a otro equipo, y todos conocen mi carácter. No soy de los que se molestan cuando alguien me grita. Lo que pasó aquí fue con una sola persona, no tuvo relación directa con el Santos. Ahora toca trabajar duro. Lo que puedo prometer a la afición es compromiso y dedicación. Algo que siempre he hecho”.

Para los hinchas de River, Gabigol es un mal recuerdo por los dos goles que marcó para Flamengo en los últimos minutos de la final de la Copa Libertadores 2019, en la que el equipo de Marcelo Gallardo ganaba 1-0 hasta los 44 minutos del segundo tiempo.

En su regreso al club que en agosto de 2016 lo transfirió a Inter de Milán por 29,5 millones de euros, Gabigol se declaró como un "santista" de toda la vida: “Volver a ponerme [la camiseta del Santos] quizás no sea la palabra correcta, porque nunca me la quité, siempre la usé; era la camiseta que mi padre me puso de pequeño. Cada vez que tenía la oportunidad de usarla en casa, lo hacía. Esta camiseta, para mí, es muy especial. Me crie aquí desde los ocho años“.

Um #MeninoDaVila se reconectando com o seu lar. 🏠🤍🖤 pic.twitter.com/iua0yfCkzI — Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026

Gabigol va conociendo lo que pretende Vojvoda: “Creo que es un estilo que me va bien, con presión en campo contrario. Es el ADN del Santos: tener la pelota, atacar con muchos jugadores, marcar goles, arriesgar. Creo que estoy en el lugar y el momento adecuados para ayudar al equipo”.

El presidente de Santos, Marcelo Texeira, expresó que uno de los objetivos es que Neymar y Gabigol vuelvan a ser convocados a la selección de Brasil por el rendimiento que tengan en el Peixe. Gabigol disputó 18 partidos y marcó solamente cinco goles con la verde-amarela. La última vez que recibió una convocatoria fue a principios de 2022, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Hoy se mostró realista sobre la posibilidad de ser citado por Carlo Ancelotti en el semestre que desembocará en el Mundial: “Siempre será una meta hasta el final de mi carrera. Pero creo que mi situación actual no me lo permite. Tampoco es imposible".