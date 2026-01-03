Gabigol vuelve a Santos y se reencuentra con Neymar: una fórmula que ya dio sus frutos en el pasado

La imagen de Gabriel Barbosa en la camiseta de Santos ya no remite solo a sus inicios como juvenil o a su consolidación como goleador: ahora representa también una apuesta estratégica del club. Con la renovación de Neymar confirmada y la permanencia asegurada tras una temporada al borde del abismo, el regreso de Gabigol completa un gesto ambicioso de cara a 2026. El atacante vuelve a compartir plantel con la máxima figura del equipo y amigo personal, con quien supo conquistar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

A los 29 años, Gabigol emprende su tercera etapa en el club que lo formó, esta vez en condición de cedido por Cruzeiro hasta diciembre. Aunque el préstamo no incluye una opción de compra, el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, destacó que “Gabriel está identificado con el club y demostró su deseo de regresar a casa”, y subrayó su disposición para un año que anticipa exigencias altas. El atacante se incorpora como primer refuerzo de un plantel que, con Neymar renovado para 2026 como emblema, jugará la Copa Sudamericana y aspira a dejar atrás el drama del descenso.

Lo anunciaron con este video en redes sociales. “Chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y despiadado. Destinado a ser feliz en el club donde se crio. Ya estás en casa, @Gabigol ¡Bienvenido de nuevo!“, escribieron para acompañar su confirmación oficial.

Menino da Vila, santista e cruel. Predestinado a ser feliz no clube em que foi criado.



Você está em casa, @Gabigol. Bem-vindo de volta! 💪🏽 pic.twitter.com/sWiqlC2KNw — Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026

El retorno del goleador coincide con la necesidad de ambos. Gabigol venía de un ciclo opaco en Belo Horizonte, con apenas seis goles en el último Brasileirao y una pérdida sostenida de protagonismo. El crecimiento de Kaio Jorge, máximo artillero del campeonato (con 21 tantos), precipitó su salida. Santos, por su parte, necesitaba jerarquía ofensiva y referentes afectivos para reconstruir el vínculo con sus hinchas.

Pero la dimensión del fichaje trasciende lo táctico. Gabigol y Neymar volverán a coincidir en un vestuario, a nivel clubes, tras más de una década. En 2013, compartieron apenas 21 minutos en la despedida de Neymar rumbo a Barcelona, en un empate sin goles ante Flamengo. La verdadera sociedad se consolidó años después en la selección: juntos, disputaron 17 partidos, con 14 goles entre ambos, y fueron figuras del equipo que ganó el oro olímpico en Río 2016. En aquel torneo, Gabigol anotó dos goles y Neymar cuatro, incluido el penal definitivo en la final frente a Alemania.

Esa historia en común, que continuó en algunos encuentro de la selección mayor, pero con menos incidencia, alimenta las expectativas en Vila Belmiro, que celebra un reencuentro simbólico entre los dos principales nombres que surgieron de su cantera en los últimos 20 años. “Un chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y un jugador implacable. ¡Gabriel Barbosa ha vuelto al Santos FC!”, escribió el club al anunciar el fichaje. La frase no solo sintetiza un regreso, sino que funciona como declaración de principios para una temporada que promete. Además, compartieron varias fotos de el goleador de chico con la del Peixe como con Ney.

Gabigol y Neymar, una amistad de muchos años que se inició en Santos

La estadística también respalda el entusiasmo. Gabigol, que llegó a ser goleador del Brasileirao en 2018, acumula 83 tantos en 207 partidos oficiales con la camiseta de Santos. Es, además, uno de los diez máximos artilleros históricos del torneo. Más allá de sus altibajos recientes, su capacidad de impacto en el área está fuera de discusión.

El nuevo capítulo que escribirá junto a Neymar en el club que los formó podría ser también una vía de resurrección futbolística. Para Gabigol, es una oportunidad de revalorizarse tras un año difícil. Para Neymar, representa la chance de liderar un proyecto que, además de aspiraciones deportivas, apela al orgullo identitario.

Este sábado, ya tuvo su primer entrenamiento junto al plantel, comandado por el entrenador argentino, Juan Pablo Vojvoda. Su debut oficial podría ser en una semana, cuando debute por el torneo Pualista ante Novorizontino como local.

Primer entrenamiento de Gabigol en Santos

Con la clasificación a la Sudamericana asegurada y un calendario que incluirá múltiples frentes, Santos afronta el desafío de compatibilizar nombres fuertes con un funcionamiento colectivo que aún debe consolidarse. El regreso de Gabigol no garantiza resultados, pero devuelve al equipo una dosis de memoria, carisma y ambición que podría marcar la diferencia.

Un refuerzo que llegará desde Avellaneda

Mientras tanto, Santos continúa activo en el mercado y negocia por otra incorporación de peso: Felipe Loyola, mediocampista chileno de Independiente. La operación se encuentra en su tramo final, tras una mejora en las condiciones de pago, y se concretaría por 6 millones de dólares netos por el 80% del pase. Loyola, de 25 años, que disputó 62 partidos desde su llegada en 2024, con 11 goles y siete asistencias, se perfila como otro refuerzo clave para el plantel que disputará la Copa Sudamericana. En Avellaneda esperan cerrar los detalles restantes en los próximos días.

Cabe destacar que el conjunto de Avellaneda posee solo un 50% del volante, que le compró a Huachipato en 1.500.000 dólares. Por eso, se repartirán los ingresos de la operación y le quedarían alrededor de 3 millones limpios a cada institución.

En un fútbol brasileño cada vez más competitivo, Santos apuesta por los suyos. Y en ese plan, el reencuentro entre Neymar y Gabigol es mucho más que una anécdota nostálgica: es un símbolo potente del intento por volver a ser.