Juan Román Riquelme sorprendió al mundo del fútbol. En una semana caliente en la campaña para la presidencia de Boca, le escapó a los programas de fútbol y habló en Intrusos, el programa de espectáculos de América. En una entrevista con Jorge Rial y su equipo, Riquelme salió al cruce de varias versiones que circularon en los últimos días y anticipó que las elecciones del próximo domingo serán "una fiesta" para los socios xeneizes. Además, dio detalles de su relación con Daniel Angelici y de cómo Mauricio Macri participó activamente en la campaña oficialista.

"Me junté con Angelici en Don Torcuato hace nueve meses, hablamos durante dos o tres horas, vino él con (Christian) Gribaudo. Se llevó hasta unos botines para su museo. Los atendí primeros porque estaban al frente del club", dijo, sobre el primer contacto.

Pero después reveló un contacto desde Olivos: "Ya para la época de la semifinal con River por la Copa Libertadores me suena el teléfono. Me llamó el presidente de mi país. No lo podía creer, era todo un honor. Me dijo que estaba preocupado con nuestro club. Le dije yo lo quiero un poquito más al club, pero se nota que vos también lo querés para llamarme en el momento en el que estás. Y me dijo que tenía que sentarme con Daniel (por Angelici). Le dije que no. Entonces me dijo 'yo te mando a mi Daniel y vos me mandás a tu Daniel (Bolotnicoff, su representante)'. Ahí están las reuniones que dice este hombre (Angelici) que tuvo con mi representante. Después, a falta de tres días para que se cierren las listas, me llamó Daniel y le contesté que lo agradecía, que estaba a las corridas y que siga hablando con su representante".

"A Gribaudo lo conocí en un partido de fútbol. Salió Emanuel Ruiz (excompañero en Boca) y entró él. Y yo pregunté, ¿quién es el que entra? Y ahi me dijeron que era Gribaudo".

Riquelme, sobre Angelici, su despedida y las elecciones

Su relación con Angelici. Me dijo que no varias veces y ahora que le digo que no se enoja. Es una cosa increíble. Él votó encontra mio para la renovación, no me dejó ir a la cancha a llevar al premio de mejor jugador de la Copa América, nada.

"Yo le mando un beso grande. A mí desde el primer día hasta el último me ovacionaron. Creo que a él también, je. Es un mérito". ¿Maradona? "Nunca tuve relación. Fuimos compañeros en el 97, tuve el lujo de disfrutarlo, pero solo esa relación de compañero durante unos meses. Sé lo que dijo, me cuentan todo. Pero voy a repetir lo mismo: tengo 41 años y soy un afortunado de haber jugado con Maradona y Messi. Después no me importa lo que hace ni lo que dice".

"Voy a volver a jugar en la Bombonera para mi partido despedida, pero no para jugar en Copa Argentina". El futuro de Alfaro. "Hay un entrenador hasta el día domingo. El lunes si quieren me siento acá y les cuento. Ya tenemos el técnico".