Zé Roberto, un exfutbolista que se transformó en influencer en las redes por su estado físico a los 45 años

"¡La única persona con la que tienes que competir para ser mejor es con la persona que fuiste ayer! ¡Mantenete siempre enfocado! ¡Vamos!". La descripción del último video de Zé Roberto en Instagram , en el que se lo ve entrenando a pura intensidad en San Pablo , pinta por completo la vida del brasilero después del fútbol. A los 45 años, y después de retirarse en 2017, se ha vuelto un influencer del mundo fitness con más de un millón de seguidores y un físico sorprendente.

El ex mediocampista José Roberto da Silva Junior, más conocido como Zé Roberto, quien inició su carrera en Portuguesa en 1994, pasó por Real Madrid, Bayer Leverkusen y Bayer Múnich y se retiró en Palmeiras en 2017, ha mantenido y potenciado su rendimiento físico al retirarse. Lejos de perder potencia tras colgar los botines, se volvió un referente en las redes sociales por sus constantes fotos y videos de intensos entrenamientos de velocidad, resistencia y fuerza al aire libre, en gimnasios o mismo en su casa.

"No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien. Tengo mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son factores importantes para llegar a la edad que llegué y aún seguir jugando en alto nivel", explicó el ex jugador en 2016. "El día en que creas que has alcanzado tu máximo potencial, ¡no lo creas! ¡Porque puedes ir más allá!", es otra de las frases que siempre utiliza el brasilero en su cuenta de Instagram.

En una de las últimas imágenes que publicó, se lo ve sentado sobre sus tobillos en una colchoneta en un parque en San Pablo y generó miles de comentarios positivos sobre su imponente estado físico, al punto tal que no fueron pocos los usuarios que le pidieron su regreso al fútbol profesional.

La carrera de Zé Roberto se inició en Portuguesa (1994-1996) y a partir de allí comenzó una estadía más que exitosa en Europa: pasó por Real Madrid (1996-1998) y tuvo como compañero al argentino Fernando Redondo, se mudó a Bayer Leverkusen (1998-2002) y brilló en Bayern Múnich (2002-2006 y 2007-2009), donde compartió equipo con Martín Demichelis.

Luego, volvió a Brasil para jugar en Santos (2006-2007), regresó a Alemania para pasar por Hamburgo (2009-2011) y se retiró con etapas en Al-Gharafade Qatar (2011-2012), Gremio (2012-2014) y Palmeiras (2015-2017).

A lo largo de sus 23 años como profesional, entre otros éxitos, conquistó la Liga de España en 1996/1997 y la Champions League con Real Madrid en 1997/1998, además de ser múltiple campeón con Bayer Múnich en Alemania. Además, conquistó dos Copas Américas con la Selección de Brasil en 1997 y 1999 y jugó los Mundiales de 1998 (subcampeón) y 2006 (cuartos de final).