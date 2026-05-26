Habló la madre del niño de 7 años que fue víctima de racismo por parte de un argentino

Otro caso de racismo cometido por un argentino en Brasil tuvo lugar este fin de semana, esta vez a bordo de un tren en el estado de Minas Gerais. La Justicia brasileña detuvo a Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, quien quedó arrestado con prisión preventiva por haber sacado fotos y enviado mensajes racistas sobre un niño de siete años. Este martes, la madre habló sobre lo sucedido y consideró que el acusado podría estar relacionado al tráfico de menores.

El incidente se dio el domingo a bordo del tren María Fumaça, cuando —gracias a la advertencia de otro de los pasajeros— la mujer tomó conocimiento de que el argentino, ubicado frente a ellos, le había tomado fotos al niño.

En diálogo con el medio G1, la madre, oriunda de Río de Janeiro, relató que el viaje se había planeado hacía tres meses con motivo de su cumpleaños y que era la primera vez que salían fuera de su estado natal. “Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó. Algunas personas me sujetaron diciendo que no querían que perdiera los estribos”, indicó.

Algunos de los mensajes que había enviado el argentino O´Globo

Al ser confrontado por la mujer, Murias negó haber tomado las imágenes y no quiso, inicialmente, mostrar su teléfono celular. Sin embargo, ante la insistencia de los presentes, lo entregó. Entonces la madre encontró fotos y videos de su hijo enviados a través de conversaciones de WhatsApp.

Según trascendió, en los chats el hombre realizaba comentarios en español sobre el color de piel del niño e incluso sugería que podría “llevarlo como esclavo”. En otra conversación también hacía referencias a “tomar una esclava” para el cuidado de las nietas de su interlocutora.

Según la madre, la familia fue “bien recibida” por la policía y, en la madrugada del lunes, ella y su hijo fueron trasladados por los agentes hasta la localidad de São João del-Rei, en donde los ubicaron en un hotel.

El detenido insinuó querer llevar al niño "como esclavo" O´Globo

“Vamos a llegar hasta el final, porque estas cosas no pueden suceder. Es racismo, pero creo que va mucho más allá de eso: creo que podría estar vinculado al tráfico de menores“, consideró y añadió: ”Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales”.

El lunes por la tarde, el tribunal de Minas Gerais modificó la detención del turista argentino y pasó de la acusación de delito flagrante a la detención preventiva. Mientras tanto, el argentino permanece detenido en la cárcel del municipio de São João del Rei. Según indicaron medios locales, a última hora, y sin que trascendieran los motivos, también cambió a los abogados encargados de su defensa.

Según la madre, el niño de siete años comprendió lo que sucedió y se encuentra “muy afectado”. “Mi hijo está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado; no se encuentra bien. Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste. Tenemos que ser fuertes y mantendremos la denuncia hasta el final”, afirmó la mujer.

VLI, la empresa que gestiona el ferrocarril, emitió un comunicado en el que lamentó el incidente, declaró que “condena el racismo” y que sigue dispuesta a colaborar con las autoridades en la investigación mientras se evalúan los cargos bajo la legislación vigente contra delitos de racismo, la cual contempla penas severas.