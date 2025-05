Julián Alvarez contó qué jugador lo convenció para su llegada a Atlético de Madrid

Fue prácticamente inmediata la identificación de Julián Alvarez con los fanáticos de Atlético de Madrid. Casi como una comunión perfecta. Por eso se siente tan cómodo y hasta se anima a decir que es casi como estar en la Argentina. Y uno de los principales responsables de que el delantero campeón del mundo tenga puesta la camiseta del conjunto español es el francés Antoine Griezmann.

“Estar acá es un poco lo que me imaginaba. Es como una familia. Lo sentís más parecido a lo que es Argentina comparado con la Premier. Quizá también por el idioma o porque hay muchos compañeros argentinos, el técnico también y, entonces, me sentí un poco más similar a Argentina. Es como una familia, muy unido. Esto de pasión, coraje y corazón con lo que se identifica el Atleti desde adentro se vive un poco más”, dijo Alvarez en una entrevista que le brindó al medio español AS.

Julián Alvarez es la carta de gol de Atlético de Madrid. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) OSCAR DEL POZO - AFP

En la charla con el atacante argentina contó cómo comenzó a gestarse su llegada a Atlético y reveló qué jugador fue el que más lo incentivo a desembarcar en el fútbol español: “El primero fue, creo, Giuliano (Simeone) en los Juegos Olímpicos. Fue él, un poco medio en serio, medio en chiste… Y en las redes había salido ya también. 'Vení al Atlético... El Cholo no sé... El Cholo esto... El Cholo lo otro…'. Y ahí, en ese tiempo me llama el Cholo y hablamos. Y me empezaron a comentar Rodri (De Paul), Antoine (Griezmann)… Y estaba todo el día ahí con Giuliano y de, a poco, se fue gestando todo".

Aunque el delantero argentino contó que uno de los que más le insistió y resultó clave fue Griezmann: “Era el que me escribía... Quizá mandado por el Cholo (ríe). Al ser una de las leyendas del club, que te mande mensajes una de las personas tan importantes, obviamente para un jugador es algo serio. Que te diga: ‘Vení, vení con nosotros. Que te van a tratar bien. Que la vas a pasar bien. Que te vas a enamorar de los hinchas...’. Y todo este tipo de cosas que fueron sumando para que se acercara todo. La primera vez me escribió por Instagram… Sí, me habló primero por Instagram y después, al tiempo, ya por WhatsApp“.

Julián Alvarez en el Atlético de Madrid junto a Rodrigo De Paul, su mejor amigo en el equipo español

En una charla que recorrió parte de su carrera y los detalles de por qué lo apodan “Araña”, Julián Alvarez habló acerca de uno de los momentos más importantes desde que llegó a Atlético de Madrid con el penal que le anularon por un doble toque ante Real Madrid, por la Champions League: "Fue todo muy rápido. En el momento yo no siento que sean dos toques y, si fueran, es muy difícil de percibirlo porque, con los botines, el golpe no es algo que siento. En las cámaras después, en los videos, se ve que es algo muy fino, muy delicado, tanto que, incluso, hasta ahora, muchos podemos tener dudas de si fueron o no dos toques. La decisión fue muy rápida y, nada, quedó allí. La verdad que una lástima. Habíamos hecho una gran fase y lo podríamos haber ganado allí, en los penales. Algo así te da mucha bronca“.

Incluso, le preguntaron por qué no reclamó inmediatamente: “La verdad que en el momento dije: ’Uuuuh, me resbalé pero, bueno, fue gol’. Lo festejé y nada más. También no había visto que los rivales se hubieran dado cuenta o empezaran a reclamarlo. Sí con el paso del tiempo, pero tampoco yo podía ir a decirle al árbitro algo si yo tampoco sabía si eran dos toques o no. No tenía nada claro y dije: ‘Bueno, si van a ver la imagen al VAR, lo van a determinar por lo que se vea’. Al final yo no sabía que era tan fino, que no se sabía si sí o si no. Si eran dos toques lo iban a ver, si era uno lo iban a ver. Es muy fino y todos tenemos la misma duda“. Y cerró: ”Lo vi un millón de veces y todos tenemos la misma duda“.

El momento en el que Julián Álvarez se resbala al patear su penal: el VAR encontró el doble toque y anuló el disparo; este jueves la UEFA publicó un video para explicar la jugada Alberto Gardin - ZUMA Press Wire

Julián también se refirió a la posibilidad de que Atlético de Madrid contrate para la próxima temporada a Cuti Romero: “¡Ojalá! Ojalá que se dé. Es un grandísimo jugador. Uno de los mejores centrales del mundo, para mí. Compañero de selección y una gran persona. Nos ayudaría mucho ese gran refuerzo para el equipo".

Finalmente, le hacen un ping pong sobre temas más triviales. Julián eligió a Rodrigo de Paul como su compañero preferido en el vestuario, reconoce que -vaya rareza- no tiene ningún tatuaje en su cuerpo, que Rafael Nadal y Manu Ginóbili son sus deportistas favoritos fuera del fútbol y que el gol suyo que más veces vio fue el que le hizo a Boca en 2021.