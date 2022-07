Julián Álvarez eclipsó a Erling Haaland en una final en la que la figura fue un uruguayo que no podía dar un pase

Cuando a principios de año River anunció oficialmente su transferencia, las primeras especulaciones apuntaron a que Manchester City cedería a Julián Álvarez en préstamo a otro club europeo en el momento de su incorporación. Un poco para que atravesara el período de adaptación en un equipo de menor exigencia, y otro tanto porque en el plantel de Pep Guardiola iba a estar tapado. Y mucho más cuando al poco tiempo se concretó la incorporación de Erling Haaland por 60 millones de euros.

Pero el cordobés, con 22 años, muestra que tiene condiciones y ambiciones como para saltearse las etapas del jugador promedio. Puede dar pasos más largos y rápidos. Guardiola, con los informes que ya tenía, y luego de verlo en un par de prácticas, no dudó de que era un refuerzo como para aprovechar ya mismo. Porque además Manchester City había encarado una renovación de su ataque, con las ventas de Gabriel Jesus y Raheem Sterling.

Erling Haaland, que no estuvo acertado en la definición, celebra con Álvarez; el cordobés dice poder adaptarse a compañeros de diversas características de juego. ap - AP

En sus primeros minutos oficiales, Álvarez empezó a devolver la consideración y la confianza que le tiene el entrenador catalán. Este sábado la temporada inglesa se inauguró, como ocurre habitualmente, con el partido por la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), que enfrenta al campeón de la Premier League (City) y el de la Copa FA, en este caso, Liverpool. La definición, en la que el equipo dirigido por Jürgen Klopp se impuso por 3-1, se trasladó al King Power Stadium, de Leicester, en Birmingham, ya que Wembley fue preservado para la final de la Eurocopa femenina que este domingo disputarán Inglaterra y Alemania.

Compacto de la actuación de Julián Álvarez

Es el tercer argentino que convierte por la Community Shield. Todos los hicieron por Manchester City: Sergio Agüero (dos) y Carlos Tevez son sus antecesores. En el seguimiento del partido que hizo para Star+, Kun comentó: “¡Vamos Julián! Este gol le va a dar un alivio”.

Por más que el partido haya sido inolvidable para él, Álvarez no ignoró el peso de la derrota: “Estoy contento por haber marcado mi primer gol, pero creo que queda en un segundo plano. No conseguimos ganar la final, que era lo que queríamos. Hay que seguir trabajando porque viene una gran temporada”, sostuvo.

La palabra de Álvarez

Álvarez ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo, por Riyad Mahrez, en un partido que Manchester perdía por 1-0 (golazo de Trent Alexander-Arnold). Ocupó la banda derecha, con Haaland como Nº 9 y Phil Foden, que había sustituido a Jack Grealish, por la izquierda. Entró decidido, con mucho ánimo de participación. En la segunda pelota que tocó, marcó el empate. Con el olfato de goleador que no tuvo en toda la tarde Haaland, el cordobés le dio un puntazo de derecha a una pelota suelta que había quedado tras una disputa entre el arquero Adrián y Foden.

Como es habitual en estos tiempos de VAR, el festejo fue diferido, en suspenso. Mediante la tecnología se estuvo revisando durante casi cuatro minutos la posición de Foden. Cuando se convalidó el 1-1, Álvarez estaba en un costado, recibiendo indicaciones de Guardiola sobre cómo sería el nuevo ordenamiento táctico, a partir del ingreso de Ilkay Gündogan. Álvarez pasó a integrar un doble 9, con Haaland, mientras Bernardo Silva y Foden quedaban por las bandas. Su celebración no fue tan efusiva como cuando es instantánea, pero de todos modos el 19 hizo el gesto clásico de la araña con los dedos de una mano y se abrazó con un par de compañeros.

La presentación oficial de Álvarez fue más auspiciosa que la de Haaland, a quien le costó integrarse al circuito de juego. Y tampoco respondió a la expectativa que lo muestra como un goleador implacable, que en Borussia Dortmund anotó 96 tantos en 98 encuentros. El noruego –nacido en Leeds– desperdició tres ocasiones muy claras; la última, con un remate al travesaño cuando el arquero estaba caído.

Lo mejor de Liverpool 3 vs. Manchester City 1

En la pretemporada marcó frente a América, de México, en un amistoso, y seguramente su efectividad no tardará en aparecer en esta nueva experiencia en el fútbol inglés, pero sus características de número 9 de área, más pendiente de la finalización que de la elaboración, a veces desentonan con el estilo del equipo. Guardiola pidió la contratación a Haaland, luego de que en la temporada anterior Manchester City no concretara la negociación por Harry Kane. En el curso pasado, el entrenador español planteó muchos partidos sin un centro-delantero clásico, si bien tenía a Gabriel Jesus.

En esta polivalencia ofensiva tan apreciada por Guardiola, Álvarez tiene toda la pinta de poder encajar rápido. Sus 32 minutos de este sábado se resumen en estos datos: 14 toques, 10 pases, 8 completos, 1 remate, 1 gol y 2 recuperaciones.

En los días previos, Guardiola fue muy elogioso para con Álvarez: “Julián puede ser complementario a Haaland. Ya está adaptado; lo vimos antes de la gira por Estados Unidos. El que es bueno necesita dos medias tardes para adaptarse. Los buenos no necesitan tiempo; se adaptan y entienden rápidamente”.

El cordobés está asimilando la nueva etapa de su carrera: “Estoy cómodo. Desde el día en que llegué me trataron muy bien en todo el club. Me siento feliz y de a poco voy entiendo cómo es el mundo City. Trato de adaptarme, escuchar y aprender para seguir creciendo, no sólo como futbolista, sino también como persona”, declaró. Y también fue optimista sobre su sociedad con Haaland: “No jugamos mucho juntos en los entrenamientos, pero puedo adaptarme a compañeros de diferentes cualidades. Podemos generar cosas buenas para el equipo”.

El uruguayo Darwin Núñez se saca la camiseta en plena euforia por su gol, el tercero y decisivo de Liverpool.

Si bien Álvarez dejó su huella en el partido, mucho más profunda fue la del uruguayo Darwin Núñez, incorporado por Liverpool por 75 millones de euros para Benfica. Surgido en Peñarol, y con un paso intermedio en Almería antes de desembarcar en Portugal, ingresó por Roberto Firmino un minuto después que Álvarez. Tras el empate del City, Núñez (23 años) fue la carta del triunfo de Liverpool: provocó el penal del 2-1 que ejecutó Mohamed Salah y luego logró el 3-1, al conectar una asistencia de Andrew Robertson.

Llamado a ser una de las herramientas ofensivas de Uruguay en el Mundial de Qatar, Núñez reconoció tras el partido sobre esta nueva experiencia: “Las primeras semanas me sentía muy nervioso, no podía dar un pase. Pero progresivamente me hicieron sentirme cómodo, y tuve una charla con Salah, con los brasileños, con Luis Díaz, que ya lleva unos meses. Es muy difícil llegar a un club como Liverpool y no sentir la presión. Yo la sentí. Ahora puedo decir que es una sensación muy linda ganar el primer trofeo en Liverpool. Esto recién es el comienzo; queda un camino largo”. En Benfica, Núñez hizo 47 goles en 84 cotejos.

El próximo fin de semana comenzará la Premier League. El domingo 7, Manchester City visitará a West Ham. Los buenos jugadores dejan ver su valor aun en una derrota en una final. Con ese antecedente llega Julián Álvarez a la mejor liga del mundo.