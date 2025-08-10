Crystal Palace, el “matagigantes” inglés bajó a Liverpool, pero la UEFA lo “degradó” en Europa

Liverpool, último campeón de la Premier League (conquistó el vigésimo trofeo de su historia), sacudió el mercado de pases en el verano europeo, gastando hasta el momento unos US$ 400 millones. Dos de sus nuevos jugadores, el atacante francés Hugo Ekitike y el neerlandés Jeremie Frimpong, le estaban dando el título en la Community Shield, el torneo que abre la temporada de fútbol en Gran Bretaña, ante el modesto Crystal Palace, sin embargo, tras el 2-2 en el tiempo regular, el equipo de Londres se consagró campeón por penales, por 3-2, en una definición en la que, entre otros, falló el argentino Alexis Mac Allister.

Así, Crystal Palace se encumbra como una suerte de “matagigantes”. Vale recordar que The Eagles (Las Águilas) habían llegado a la definición ante el Liverpool dirigido por Arne Slot por haber ganado la FA Cup frente a Manchester City de Pep Guardiola, en mayo pasado en Wembley, en lo que fue una verdadera sorpresa. Los Reds, que la temporada pasada salieron campeones de la prestigiosa Premier League cuatro fechas antes del final y, pese a eso, desembolsaron una cifra récord para nuevos fichajes, quedaron frustrados ante un rival como el Palace de mucho menor presupuesto, que construyó -otra vez en el emblemático estadio Wembley- uno de los momentos más ricos de su historia (el club posee 163 años).

Si el austriaco Oliver Glasner (50 años), el padre de este Cristal Palace, en mayo pasado se ganó el privilegio de ser recordado eternamente como el primer DT campeón con el club popular del sur de Londres, este nuevo éxito -ante otro gigante británico- lo encumbra como leyenda. Justin Devenny, de sólo 21 años, fue el auto del tercer y último penal, el consagratorio para Cristal Palace. Durante el partido, Liverpool estuvo dos veces adelante en el marcador (Ekitike colocó el 1-0 a los cuatro minutos; Frimpong el 2-1 a los 21), pero no pudo aprovechar la ventaja. Tras el descuento a los 17 minutos del primer tiempo, de penal por parte del francés Jean-Philippe Mateta, el senegalés Ismaila Sarr puso el 2-2 a trece minutos del final. Así terminaron y definieron el trofeo en los penales.

Y en ese terreno, una de las grandes figuras del campeón fue Dean Henderson, el arquero que atajó tres penales en la definición, uno ante Mac Allister (no fue titular; ingresó cuando restaban 20 minutos para el final), otro frente al talentoso egipcio Mohamed Salah y el último contra Harvey Elliott: “Estas emociones son fantásticas. Al final nos lo merecíamos: el entrenador dijo que tendríamos ocasiones pese a estar 2-1 abajo en el partido y así fue. Me encantan los momentos importantes y lo disfruté mucho. La preparación que hicimos para los penales fue excelente, así que gracias a todos los que me ayudaron en el vestuario. Dos trofeos en tres meses: ¡es increíble!“.

Crystal Palace, que disputaba este domingo su primera Community Shield, demostró que no estaba en Wembley para ser un mero espectador. Y desde el inicio, pese a estar en desventaja en dos oportunidades, mostró coraje. Así encontró la igualdad en el tiempo regular y la concentración en los penales. Para el campeón de la Premier League, este primer traspié en el arranque de la temporada es, sin dudas, un toque de atención.

Antes del partido, los hinchas de Crystal Palace lograron su momento de máxima atención, desplegando una bandera que decía ‘UEFA Mafia’ y encendiendo bengalas rojas. La acción fue en modo de protesta por la expulsión del club de la próxima edición de la Europa League. ¿Por qué? Debido a la ley de multipropiedades de la UEFA y al vínculo que el club inglés tiene (o tenía) con Olympique de Lyon (también presente en la Europa League), compartiendo propietario hasta junio pasado, los londinenses fueron relegados a la Conference League.

En Wembley, antes del partido, se realizó un emocionante homenaje a Diogo Jota, el futbolista portugués que jugaba en Liverpool y la selección de su país, fallecido junto a su hermano menor, el también futbolista André Teixeira Da Silva (conocido como André Silva), en un brutal accidente de tránsito en la provincia española de Zamora.

La presidenta de la FA (Asociación Inglesa de Fútbol), Debbie Hewitt; la leyenda de Liverpool, Ian Rush; y el presidente de Crystal Palace, Steve Parish, depositaron coronas de flores en el campo de juego en honor a Jota.

Diogo Jota and André Silva, always in our hearts ♥️ pic.twitter.com/XfunrentKp — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025

El 3 de julio pasado, el Lamborghini de Jota quedó reducido a un conjunto de fierros calcinados y retorcidos tras el accidente ocurrido en la A-52, a la altura del kilómetro 65, en sentido hacia Benavente, en la comarca de Sanabria, provincia de Zamora, al noroeste de España. Según informaron los primeros testigos al número de emergencias 112, el auto se salió de la ruta, se estrelló y quedó envuelto en llamas, que se extendieron a la vegetación cercana.

Fuentes de la investigación confirmaron que, según las marcas dejadas por el vehículo (era alquilado), la causa del siniestro habría sido el exceso de velocidad. Según trascendió se dirigían a la ciudad de Santander para tomar un ferri con destino a Inglaterra. Los médicos le recomendaron a Jota viajar por tierra y no por aire debido a una reciente operación de pulmón a la que se había sometido. Tan solo once días antes del siniestro, Diogo Jota se había casado con Rute Cardoso, su novia desde la adolescencia y madre de sus tres hijos: Dinis de cuatro, Duarte de dos y una niña nacida el 24 de noviembre de 2024.

Fueron varios los deportistas que a lo largo del último mes le rindieron homenaje a Jota, tanto en las redes sociales, como en el campo de juego. El viernes 4 de julio, en el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Palmeiras, se realizó un minuto de silencio para recordarlo. Los jugadores del equipo inglés se pararon en una hilera y como capitán, Enzo Fernández se ubicó en uno de los extremos.