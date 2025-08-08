La temporada del fútbol inglés se estrena con el esperado regreso de Mac Allister: qué dijo el DT de Liverpool

Alexis Mac Allister estará en el plantel de Liverpool para el partido del Community Shield de este domingo contra Crystal Palace. El encuentro abre de manera oficial la temporada en el fútbol inglés y es el primer título en juego entre los últimos campeones de la Premier League y la FA Cup.

El campeón del mundo en Qatar 2022 se perdió parte de la pretemporada de Liverpool mientras se recuperaba de una lesión. Pero el volante jugó en los dos últimos amistosos contra Yokohama F. Marinos, de Japón y Atlético de Madrid y sería tomado en cuenta para disputar parte del partido contra el Palace en Wembley, dijo el entrenador neerlandés Arne Slot.

A day in training with the Reds ⚽️ pic.twitter.com/Z3USCvNs30 — Liverpool FC (@LFC) August 8, 2025

“Estuvo fuera durante dos meses, creo, o más tiempo porque no jugó en los últimos cuatro partidos de la temporada”, recordó Slot este viernes, durante la conferencia de prensa previa al partido. “Se entrena con nosotros desde hace una semana, jugó 30 minutos, 45 minutos. Así que esa no es una situación en la que empezarías con un jugador... ponerlo los 90 minutos. De titular es posible, pero definitivamente no por 90 minutos”.

El último partido competitivo de Mac Allister, de 26 años, fue contra Arsenal el 11 de mayo. Se perdió los dos últimos encuentros de la temporada del campeón de la pasada Premier League. El mes pasado, el mediocampista dijo que su ausencia se debió a una serie de problemas, en lugar de una lesión específica.

Arne Slot has confirmed we are still managing Alexis Mac Allister’s minutes but he will be available for the FA Community Shield ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) August 8, 2025

“Es difícil de explicar porque no es solo un punto en el que decís: ‘Bueno, tenemos que centrarnos en esto’”, dijo el argentino. “Han sido como dos o tres cosas diferentes con las que he estado lidiando durante un par de meses. Al final, encontramos la solución. Hemos estado trabajando mucho en el gimnasio, en mi físico”, agregó.

La charla de Slot con los periodistas abarcó múltiples aristas. Entre ellas, la muerte de Diogo Jota, el futbolista portugués de Liverpool que murió junto a su hermano tras accidentarse con su auto cuando viajaba hacia Santander para tomarse un ferry. “En primer lugar, la tragedia nos impactó a nosotros, por supuesto, sobre todo. Pero, de nuevo, impactó mucho más a su esposa, hijos y padres. Pero también nos impactó a nosotros, sin duda. Los homenajes que se han realizado desde entonces han sido muy emotivos e impresionantes, cada vez que estuvimos en algún lugar. Empezó en Preston y también en Asia. Ha sido emotivo, pero también impresionante”, dijo el entrenador neerlandés.

El neerlandés Arne Slot, entrenador de Liverpool Derik Hamilton - AP

El DT también se refirió a la posibilidad de que Liverpool busque más opciones para reforzar su ataque, una línea en la que perdió al colombiano Luis Díaz y está a punto de quedarse sin el uruguayo Darwin Núñez (tiene todo arreglado para irse a Arabia Saudita), pero que ganó al francés Hugo Ekitike y al alemán Florian Wirtz, ambos recién llegados. “Nunca se habla de jugadores que no son tuyos. Puedo hablar de Hugo [Ekitike], a quien contratamos hace poco y que hasta ahora ha tenido un rendimiento excelente. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos, y hay motivos de sobra para estarlo, ya que ganamos la liga la temporada pasada. Es cierto, se han ido jugadores, pero también hemos contratado a otros y los jóvenes están teniendo un buen desempeño. En este momento, Darwin [Núñez] podría irse, pero aún no hay reemplazos, así que hay que esperar unos días para que se concrete. Pero sí existe la posibilidad de que se vaya”.

Luego, Slot se refirió a la chance de obtener el primer título de la temporada ante Crystal Palace: “Es genial. Normalmente hay que jugar muchos partidos antes de poder ganar algo. Si se trata de la Copa de la Liga, la FA Cup, por no hablar de la Premier League o la Champions League, normalmente se gana algo al final de la temporada. Ahora tenemos la oportunidad de ganar algo al principio. Por desgracia, nos enfrentamos a un Crystal Palace muy bueno, al que nos ha costado mucho ganar, porque terminamos 1-1 contra ellos en el último partido de la temporada. Demostraron en la última final, e incluso en la semifinal, por cierto, lo difícil que es ganarles a un solo partido. Creo que la mayoría de sus jugadores siguen ahí, así que con más razón sabemos lo difícil que es jugar contra ellos”, analizó el neerlandés.

(Con información de la agencia AP).