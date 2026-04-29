Atlético de Madrid vs. Arsenal, en vivo por las seminales de la Champions League: horario, dónde ver y formaciones

Diego Simeone definió el equipo para recibir a Arsenal en el Metropolitano, con presencia argentina desde el inicio. Julián Álvarez y Giuliano Simeone serán titulares en un duelo clave de semifinales, mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada estarán desde el banco.

El 11 de Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke (c), Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.