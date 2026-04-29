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Atlético de Madrid vs. Arsenal, en vivo por las seminales de la Champions League: horario, dónde ver y formaciones

En el Metropolitano, se juega la ida de las semifinales entre los dos equipos que buscan conquistar Europa por primera vez

Julián Álvarez, la principal figura de Atlético de Madrid, quiere encaminar la eliminatoria en busca de la final
Julián Álvarez, la principal figura de Atlético de Madrid, quiere encaminar la eliminatoria en busca de la final PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Formación confirmada de Atlético de Madrid

Diego Simeone definió el equipo para recibir a Arsenal en el Metropolitano, con presencia argentina desde el inicio. Julián Álvarez y Giuliano Simeone serán titulares en un duelo clave de semifinales, mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada estarán desde el banco.

El 11 de Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke (c), Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Formación confirmada de Arsenal

Mikel Arteta apuesta por su once de gala en busca de dar el primer golpe en el Metropolitano.

El 11 de Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi; Noni Madueke, Martin Ødegaard (c), Gabriel Martinelli; y Viktor Gyökeres.

La cuenta pendiente

Son dos de los equipos con más partidos disputados sin haber sido campeones del torneo, con 190 encuentros del lado de Atlético de Madrid, con tres finales disputadas, y 223 para Arsenal, con solo una final jugada.

La baja en la previa para Atlético de Madrid

El argentino Nicolás González quedó descartado por una lesión muscular en el muslo izquierdo en el entrenamiento del martes y se perderá toda la serie ante Arsenal. El argentino estará fuera entre tres y cuatro semanas, en una ausencia importante para el equipo.

Un duelo con historia abierta

Ninguno de los dos equipos ganó la Champions League. El cruce define a uno de los finalistas que enfrentará al ganador de PSG vs Bayern Munich, que ayer dieron un espectaculo en un partidazo que terminó 5-4 para los parisínos.

¿Cómo llegan los equipos?

El Atleti llega con un presente irregular. Perdió siete de sus últimos nueve partidos y busca sostenerse en un momento exigente de la temporada, que lo tiene sin chances en la liga de España, viene de perder la final de la Copa del Rey, y la Champions le queda como últma opción. Del otro lado, llega Arsenal que también está irregular: fue derrotado en cuatro de los últimos nueve y también perdió una final recientemente, aunque mantiene sus posibilidades en la Premier League.

El camino a semifinales en la Champions

El equipo de Diego Simeone viene de eliminar a Barcelona en una serie muy disputada, en la que se impuso 3-2 en el global. Los de Mikel Arteta, por su lado, se impusieron por la mínima en la serie ante Sporting Lisboa.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Atlético de Madrid vs. Arsenal

En Madrid, Atlético de Madrid recibe a Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League, desde las 16 en el Riyadh Air Metropolitano. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.

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