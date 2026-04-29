El recibimiento “a la argentina” para el Atlético de Madrid de los argentinos antes del partido con Arsenal por la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron en una de las semifinales de la Champions League. El duelo de ida se disputó en el estadio Metropolitano de la capital española y los hinchas colchoneros le dieron color al recibimiento de su equipo: fue a “la argentina”.

Los equipos entraron juntos en el campo de juego, tal como lo marca el protocolo de la competencia continental. En el momento que atravesaron un arco que estaba por delante de la salida del túnel, desde las tribunas empezaron a caer serpentinas, pero se trataba de ¡papel higiénico!

VOLÓ PAPEL HIGIÉNICO: ¡Gran recibimiento del Metropolitano para la ida de la semifinal de #CHAMPIONSxESPN entre Atlético de Madrid y Arsenal!



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Se trató de un formato original para acobijar a sus futbolistas. Muchas veces se ven mosaicos con formas de colores o leyendas, también se observan tifos (telones) o banderas gigantes. Pero en esta ocasión fue diferente.

La idea de arrojar rollos de papel higiénico comenzó a través de las redes sociales. Muchos hinchas se expresaron con mensajes: “Llevemos rollos de papel higiénico y tirémoslos a la salida de los jugadores”. Esta fue una práctica muy habitual en el fútbol argentino en los 80 y los 90, pero en muchas ocasiones fue con rollos de papel serpentina que se utilizan en las cajas registradoras de los negocios.

Los papeles para los recibimientos dejaron de ser utilizados durante mucho tiempo en la Argentina, pero regresaron hace poco. Las imágenes más recientes se dieron en el clásico de Avellaneda, entre Independiente y Racing, y también en el superclásico que se jugó en el Monumental, entre River y Boca.

Igualdad en Madrid

Arsenal y Atlético de Madrid empataron 1 a 1 en el estadio Metropolitano de la capital española. Lo empezó ganando el visitante, pero luego lo empató el equipo local, de la mano de Julián Álvarez. La particularidad es que los dos tantos fueron de penal.

Abrió el marcador Arsenal. El defensor del equipo local, Dávid Hancko, apoyó sus brazos en la espalda al delantero rival Viktor Gyökeres.

Este penal le cobraron a Arsenal en el Metropolitano... ¿Qué te pareció?



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El juez principal del partido, Danny Makkelie, no dudó e interpretó que fue infracción, por lo tanto cobró penal para los de Londres. Fue el sueco Gyökeres quien se hizo cargo de la ejecución y cruzó su remate muy potente. Oblak no pudo cerrar sus brazos y le pasó por el medio. Con ese tanto, Arsenal se puso al frente en el marcador de la ida de las semifinales. De se modo finalizó el primer tiempo.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Viktor Gyokeres la cruzó con mucha fuerza y anotó el 1-0 de Arsenal vs. Atlético de Madrid.



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Pero a los 8 de la segunda parte, llegó la jugada que derivó en la igualdad del Atleti. Tras un córner, Marcos Llorente le pegó al arco y la pelota pegó en la mano de Ben White. El juez neerlandés Makkelie no la vio en el momento y, de inmediato, todos los jugadores locales le reclamaron por la acción. Cuando se cortó la jugada se dirigió a ver la jugada al VAR y cobró penal. Julián Álvarez cruzo el disparo al ángulo y puso el 1 a 1 a los 11.

¡¡PICÓ LA ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ LA CRUZÓ TAMBIÉN Y FIRMÓ EL 1-1 ENTRE ATLÉTICO DE MADRID Y ARSENAL.



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A pesar de que los dos equipos buscaron el triunfo e incluso a Arsenal no le cobraron un penal tras la revisión de la supuesta infracción en el VAR, el duelo finalizó 1 a 1 en Madrid. El desquite de esta llave de semifinales será el próximo martes, en la capital de Inglaterra, y de estos dos equipos saldrá el primer finalista de la Champions League. La definición será el 30 de mayo en Budapest, Hungría.