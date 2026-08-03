Julián Alvarez sigue a distancia el plan de entrenamiento de Atlético de Madrid y se aleja de Barcelona

Hace 42 días, apenas, mientras la selección argentina saboreaba el triunfo frente a Austria, por su grupo en la Copa del Mundo, Julián Alvarez, habitualmente mesurado y de perfil bajo, sacudió el mundo de Atlético de Madrid al hacer una declaración contundente e inesperada sobre su futuro en el club. “No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", afirmó el cordobés.

Pese a tener contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, la Araña expresó su intención de marcharse del proyecto deportivo que tiene a Diego Cholo Simeone como conductor. Luego de dos temporadas completas en el club colchonero, Alvarez se siente estancado y, sin decirlo abiertamente, mostró su deseo de ser transferido a Barcelona. Sin embargo, desde entonces, comenzó un conflicto en varios frentes. Hoy, a menos de dos meses de esa situación sorpresiva y cuando todavía está abierto el mercado de pases en Europa, el argentino parece estar cada vez más lejos del Barça.

Julián Alvarez compite en Atlético de Madrid desde hace dos años, pero pretende emigrar

Es más: Julián continúa de vacaciones en Ibiza, pero volvió a tener contacto con el club rojiblanco con el propósito de empezar a someterse al plan de ejercicios personalizado que se le armó a cada uno de los jugadores que participaron en el Mundial. Alvarez utilizará sus últimos nueve días de descanso siguiendo las pautas marcadas desde el Aleti antes de reincorporarse al equipo, el próximo lunes 10 de este mes.

Julián Alvarez durante la final del Mundial, con el español Pedro Porro Abbie Parr - AP

Con las puertas que conducen al Barcelona “totalmente cerradas después del hartazgo del Atlético por las artes con que se ha tratado de convencer a la Araña desde el Camp Nou que ha acabado derivando en una denuncia ante la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y la FIFA”, según publicó el diario español Marca, no se vislumbra un escenario sencillo para el exdelantero de River. Sus opciones serían dos: continuar como jugador colchonero con una hinchada molesta por su “desplante” (incluso algunos prendieron fuego camisetas con el N° 19, el que luce Julián) o presentarse con una propuesta del extranjero (tras su paso por Manchester City, su intención no era regresar a la Premier League, sino permanecer en España) que altere la intención de la dirigencia de no venderlo.

Julián está blindado: Atlético de Madrid le colocó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Aleti ya quiso extenderle el contrato, pero Alvarez conoció ese documento y nunca hubo respuestas ni avances.

Julián Alvarez atravesó distintos momentos con el DT de Atlético de Madrid, Diego Simeone JAVIER SORIANO - AFP

Nadie cree que Julián (de 26 años) impulse una posible declaración en rebeldía que lo llevara a no presentarse a los entrenamientos: esa sería una medida extrema. El hecho de comunicar que comenzará las pautas de entrenamiento del club a distancia invita a pensar en un regreso con -cierta- normalidad. Claro que hasta el último día de apertura del mercado de pases en Europa se especulará con una posible salida, ya que el propio jugador así lo manifestó. Por lo pronto, ni Barcelona ni Real Madrid parecen ser sus destinos. El tiempo dirá...