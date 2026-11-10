Julián Alvarez y una herida que sigue abierta en Atlético de Madrid: “No nos sentó del todo bien”.

La relación de Julián Alvarez con Atlético de Madrid atraviesa un proceso de reconstrucción que todavía no terminó. Después de un mercado de pases en el que el delantero argentino expresó públicamente su deseo de jugar en Barcelona, las disculpas y algunos rendimientos destacados contribuyeron a reducir la tensión. Sin embargo, las consecuencias de aquel episodio siguen presentes, tanto en las tribunas como dentro del plantel. Así lo dejó en evidencia Álex Baena, uno de sus compañeros, que reconoció el malestar que provocó la actitud del argentino y reveló cómo reaccionó el vestuario ante una situación que puso en duda la continuidad de una de las principales figuras del equipo.

En una entrevista con El Larguero, el mediocampista, figura del equipo y de la selección española campeona del mundo, fue consultado por la postura del delantero durante el último mercado de transferencias, cuando el cordobés manifestó su intención de marcharse a Barcelona. Lejos de esquivar la pregunta, Baena reconoció que la situación generó incomodidad entre los futbolistas del Atleti. “Al final se te hace un poco raro que un compañero salga públicamente a decir que se quiere ir. No nos sentó del todo bien”, respondió. Aunque aclaró: “Pero también entendemos su situación”.

Baena compartió el campo de juego con la Araña el último domingo, en la derrota por 2-1 frente a Barcelona en el estadio Metropolitano. Allí la tribuna del fondo sur presentó un mosaico con el lema “Mi dulce condena”, acompañado por la imagen de una camiseta del Atlético entre barrotes. La intención inicial, según Mundo Deportivo, era que mostrara el dorsal 19 que viste Alvarez, pero desde el club recomendaron que se retirara ese detalle. Finalmente, la referencia quedó limitada al mensaje y a la camiseta rojiblanca, aunque con el guiño presente para el argentino.

"MI DULCE CONDENA"



👀 El tifo especial de la hinchada del Atlético de Madrid, en la previa de la derrota del Colchonero vs. Barcelona por #LaLigaxESPN



🕷️ ¿Dedicado a Julián Álvarez?



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Baena distinguió entre el deseo de un futbolista de aceptar una propuesta de otro equipo y la forma de comunicarlo. “Yo creo que cualquier jugador del mundo, si el Barça o el Madrid vienen a por ti, pues siempre tienes esa duda de si te quieres ir o no. Pero al final yo creo que son las formas en las que lo hizo que nos molestó a la gente del Atleti bastante”, explicó.

El episodio a cuando Alvarez expresó públicamente su deseo de vestir la camiseta de Barcelona en medio del Mundial. Aquellas declaraciones alimentaron una prolongada novela durante el mercado de pases, que finalmente concluyó con la permanencia del campeón del mundo en Madrid. Pero el desenlace no alcanzó para borrar de inmediato el malestar que había provocado su postura, especialmente en los fanáticos, que en su vuelta de la Copa del Mundo lo recibieron con silbidos. Aunque el clima mejoró con el paso de los partidos y algunos goles, la reconciliación todavía no es completa.

Pese a esa incomodidad, Baena dejó en claro que el grupo respaldó la decisión que tomara sobre su futuro. “Pero bueno, nosotros siempre le hemos apoyado”, aseguró. Y añadió: “Lo importante es que estás con nosotros y ahora darle todo el cariño del mundo para que vuelvas a ser Julián”.

Al ser consultado sobre si los futbolistas habían hablado directamente con Alvarez sobre lo ocurrido, el número 10 de Atlético de Madrid aclaró: “No, yo personalmente no le dije nada. No sé si algún compañero en privado se lo dijo”. Sin embargo, confirmó que el propio delantero tomó la iniciativa de reconocer su equivocación ante el grupo. “Él yo creo que es un chico muy inteligente, que yo creo que sabía lo que hizo y cómo no pudo sentar. Pero bueno, al final nos pidió perdón a todos. Ha salido públicamente también a pedir perdón”.

Álex Baena, David Hancko y Julián Alvarez en la entrada en calor del último partido de Champions League JAVIER SORIANO - AFP

Sobre esa relación con los simpatizantes, Baena también se mostró comprensivo con el descontento que generó la conducta del delantero. “Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel”, sostuvo en la entrevista. Y agregó: “Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”.

Baena también se refirió al estado anímico del cordobés después de la derrota con Barcelona. “Pasó una mala noche después del partido, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo”, expresó. Y relativizó las ocasiones desperdiciadas: “Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi... nos tenemos que preocupar el día que no tengamos esas cuatro o cinco ocasiones por partido”.