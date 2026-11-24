La temporada para Rosario Central empezó el 25 de enero, con una derrota en el Gigante de Arroyito, ante Belgrano. Dos días después, el club anunció la contratación de Julián Fernández, delantero, extremo, de 22 años. Un futbolista que irrumpió con su desfachatez y talento en Vélez, pero que el fútbol argentino disfrutó muy poco: en la ventana de mitad de año del mercado de pases de 2023 y a cambio de 5.000.000 de dólares emigró a New York City, de la Major League Soccer. Como muchos jugadores jóvenes, desapareció del radar, hasta que los canallas lo apuntaron para reforzar el plantel, que había tropezado en la apertura del año y estrenaba director técnico, con Jorge Almirón.

Julián Fernández jugó con Vélez las semifinales de la Copa Libertadores 2022 y este año, con Rosario Central, los octavos de final DANIEL DUARTE - AFP

Debutó con Aldosivi, en Mar del Plata, y cuatro días después, por la Copa Argentina, anotó su primer gol frente a Sportivo Belgrano, de San Francisco, del torneo Federal A. “Rosario Central hace un tiempo que es un club muy competitivo y yo vine a competir y a tratar de ganar, porque el hambre de ganar que me demostraron es algo que me gustó”, relata Fernández, que retornó porque buscaba rodaje, nuevos desafíos y la misma vidriera que lo hizo trascender fronteras. El recorrido enseñó picos de rendimientos y ausencias, porque las lesiones lo persiguieron. No se desanimó, y en el tramo final del calendario ofrece su mejor versión para un equipo que se vació en segundos, cuando parecía que le arrebataba la estrella de la Tabla Anual a Boca, y ahora se ilusiona en los playoffs del torneo Clausura. “Todo el año demostramos que la búsqueda fue llegar a las instancias finales en todo lo que competimos”, apura, acerca de la campaña: Rosario Central pulseó por la Tabla Anual, se clasificó para la Copa Libertadores 2027 y ganó la Supercopa Internacional en la final a Estudiantes.

Enzo Copetti, Franco Ibarra, Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz, piezas de un equipo que se ilusiona con los playoffs del torneo Clausura

“El equipo juega bien, porque tenemos los jugadores para jugar bien. Eso es lo más importante, después el resultado puede ser mejor o no tan bueno, aunque este equipo quiere hacer 10 goles todos los partidos. La meta es competir y ganar, y creo que estamos haciendo eso”, explicó Fernández, después de la contundente victoria, por 3 a 1, sobre Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, por los octavos de final del torneo Clausura. En lo personal, la aventura en Rosario Central tuvo un quiebre con la Supercopa Internacional: un gol de 50 metros para sellar el triunfo y el título, opacado por el escándalo de la invasión del campo de juego del presidente Juan Sebastián Verón y un partido que se suspendió, tras el 3 a 1. Fernández inició con su estocada una relación con el hincha, que observaba a un futbolista desequilibrante, pero que no terminaba de desatarse en la cancha y que padecía con la seguidilla de lesiones.

El gol a Estudiantes en la Supercopa Internacional

El calvario empezó después del décimo partido, aunque en la mayoría saltaba desde el banco de los suplentes: un desgarro parcial de la fascia plantar lo maltrató en diferentes oportunidades durante los meses de marzo, abril y mayo; una sobrecarga muscular provocó que se perdiera los partidos con Racing y River en el arranque del torneo Clausura; un desgarro en el isquiotbial derecho lo marginó durante cuatro cotejos del mismo certamen, en el que arrastró una pubalgia en el tramo final. “Me tocó recuperarme y pelearla. Quiero estar siempre, quiero que Rosario Central esté en lo más alto”, dispara quien en el sprint de cinco partidos con triunfos que agigantó la ilusión canalla convirtió un gol a puro slalom y gambeta a Atlético Tucumán y destrabó el encuentro con Estudiantes, de Río Cuarto.

Maniobra Ángel Di María, con Julián Fernández (18) observando el movimiento: el Doble y el Hermano, algunos de los apodos en la intimidad que le pusieron sus compañeros al futbolista de 22 años FEDERICO PARRA - AFP

En la intimidad del vestuario los compañeros lo apodaron el “Hermano” o el “Doble”, en referencia con Ángel Di María. El capitán lo admitió entre risas después del triunfo agónico sobre Atlético Tucumán, pero también rescató las virtudes futbolísticas de Julián: “Tiene una calidad muy grande, porque Vélez saca jugadores de esta clase. Ahora lo está demostrando, tuvo lesiones y eso nos mató, porque nos da calidad y desequilibrio. Se la jugó por volver al fútbol argentino, estoy muy contento por él”, lo definió el capitán, el líder de Rosario Central, que disfruta de su regreso al club y es una guía dentro y fuera del campo de juego. “Ángel para nosotros es un ídolo, un referente. De lo máximo que tenemos en el fútbol argentino. Quiero disfrutarlo, aprovecharlo, jugar, que es hacer lo que a él más le gusta. Solo puedo decir que soy feliz de estar a su lado”, la retribución de elogio.

Julián Fernández, Jugador desequilibrante, de un jranco largo, maniobras vistosas y goles destacados en Rosario Central Juan Jose García - FOTOBAIRES

Con cinco años se sumó a Vélez, donde debutó a los 18, bajo el mando de Mauricio Pellegrino. El Cacique Alexander Medina le dio continuidad y aceptó el reto: la serie con Talleres, de Córdoba, por la Copa Libertadores 2022, con goles en los dos partidos, despertaron el interés de varios clubes del exterior. Villarreal, el que más insistió, pero el Fortín no se sentó a negociar hasta que terminó la aventura en el máximo torneo continental de clubes. Ahí apareció la oferta tentadora de New York City, que se combinó con las urgencias económicas y financieras del club de Liniers. El exilio se sumó al duro golpe que resultó la eliminación y el fracaso en el Sub 20 de Colombia...

Con el nuevo año, volvió, luchó, se frustró con las lesiones y sonrió con el aporte para que Rosario Central sea protagonista. Es unas de las múltiples alternativas para uno de los mediocampos con más talento y desequilibrio del fútbol argentino, donde se juntan Di María, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Franco Cervi... “Un año con mucho aprendizaje y expectante por todo lo que viene”, se limita a decir Julián Fernández, que se enfoca en la cancha y en Barracas Central, el próximo rival en los cuartos de final. El “Clon” después proyectará su futuro y resolverá qué vendrá después del 31 de diciembre, cuando se termine el préstamo.