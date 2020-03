Jurgen Klopp le comentó a un colega sus sensaciones sobre disputar el partido Liverpool - Atlético de Madrid el mismo día que la OMS declaró la pandemia global de coronavirus. Fuente: Archivo - Crédito: @lfcmagazine

29 de marzo de 2020 • 11:20

Las repercusiones sobre el partido de la Champions en que el Atlético de Madrid le ganó al Liverpool 3 a 2 de visitante -y lo eliminó del torneo- continúan. Y no por cuestiones deportivas, sino por el coronavirus . En la ciudad inglesa afirman que los 3000 españoles que viajaron para ver a su equipo en el estadio de Anfield contagiaron a gran cantidad de locales.

Este sábado, el entrenador italiano Carlo Ancelotti reveló una charla que tuvo recientemente con Jurgen Klopp , técnico del Liverpool: "Me dijo que haber disputado ese Liverpool - Atlético de Madrid fue un acto criminal ". "Y yo pienso que tiene razón", agregó Ancelotti, que dirige al Everton, el otro equipo de la ciudad de los Beatles. Las declaraciones del DT italiano fueron vertidas en una entrevista con el Corriere dello Sport .

Hace dos días, Klopp brindó una entrevista al sitio oficial del Liverpool FC. Si bien no fue tan drástico como en la conversación con Ancelotti, sí admitió que se sintió incómodo con el partido. "Normalmente me aislo cuando estoy preparando un partido, pero en ese momento fue realmente difícil. Me había enterado dos días antes de la situación del coronavirus en Madrid, que iban a cerrar las escuelas y universidades. Por eso fue extraño concentrarse en aquel partido, para ser honesto". El mismo día del partido, 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia global por el coronavirus Covid-19.

Esta semana, antes de la entrevista a Klopp la página web de los Reds , el alcalde de Liverpool, Joe Anderson, se había quejado amargamente por el partido contra el Atlético del Cholo Simeone : "Miles de españoles viajaron a Liverpool. En ese momento, Madrid ya estaba experimentando un brote agudo de coronavirus. La UEFA y el gobierno del Reino Unido no impusieron ninguna restricción para que el partido se desarrollase normalmente. Liverpool ciertamente está entrando en un pico ahora , estamos viendo casos que crecen rápidamente y se extienden por toda la ciudad".