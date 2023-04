Karim Benzema: el secreto de “La Bestia” para potenciar su físico a los 35 años y rendir al máximo en Real Madrid

escuchar

Cuando llegan los cruces de la Champions League, justo en el momento más desafiante de la competencia europea, Karim Benzema se reactiva y alcanza su máximo para empuja al Real Madrid a atrapar nuevos objetivos, por más difíciles que parezcan. Los números de “La Bestia” hablan por sí solos: colocó al equipo blanco en la final de la Champions 2021/2022 a fuerza de goles y terminó convirtiendo nada menos que 15, para erigirse en el máximo artillero de aquella realización. Este año suma cuatro conquistas. Parecen pocas, pero este último miércoles anotó el primer gol –fundamental- para encaminar la victoria por 2 a 0 en el encuentro de ida de los cuartos de final ante Chelsea, en el Santiago Bernabéu.

Abril es un mes especialmente fructífero para el francés de origen argelino. En el período de Ramadán para los musulmanes, convirtió un total de 28 goles en 25 partidos entre 2019 y 2023. Una estadística que el ganador del Balón de Oro en 2022 está revalidando ahora mismo, y que quiere alimentar en el duelo de vuelta en Stamford Bridge, para amargar al club adonde Enzo Fernández llegó por 122 millones de libras. Benzema, que quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 sobre la hora y por lesión, experimentó un antes y después de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a Juventus en 2018. Y sobre todo a partir del verano español de 2019, cuando modificó drásticamente sus rutinas de entrenamiento.

En medio de esta metamorfosis, hubo varios momentos complicados para Benzemá en la Casa Blanca. Se le apuntaba que le faltaban goles y le sobraban kilos. Incluso, ni bien llegó a Madrid a mediados de 2009, fue investigado por ser parte de una red que trabajaba con pornografía infantil. También fue multado varias veces por conducir a exceso de velocidad y por no tener el registro para conducir. En 2010 se lo señaló acusado de mantener relaciones sexuales con Zahia Dehar, una prostituta francesa de origen magrebí, cuando ella tenía 16 años, en 2008.

Lo peor llegó en 2015: el punto más crítico fue el caso de extorsión sobre su compañero de selección Mathieu Valbuena. Un supuesto amigo de la infancia de Benzema, junto a otros tres chantajistas, le exigieron a Valbuena 150.000 euros para no difundir un video sexual con su pareja. Valbuena expuso el caso ante sus compañeros y fue el propio Benzema quien lo aconsejó para pagar ese dinero. La justicia francesa lo involucró directamente en el caso como supuesto cómplice. El delantero francés quedó detenido y pasó una noche en la cárcel de Versalles. El “caso Valbuena” sirvió para que Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, tomase la determinación, en diciembre de ese 2015, de apartarlo del conjunto nacional. Una decisión durísima, porque le impidió formar parte de la consagración en el Mundial de Rusia 2018, hasta que todo se quebró definitivamente en Qatar 2022.

Pero más allá de sus continuos sobresaltos, hay que retrotraerse a 2019 para entender el verdadero cambio de Benzema, cuando cumplió 32 años. En ese momento sintió la necesidad de reconvertir su físico para ganar potencia en el tramo final de su carrera, tomando el ejemplo de Cristiano o Luka Modric. El galo cambió varios aspectos de su dieta alimenticia: apareció entonces un equipo de electroestimulación muscular, denominado I-Motion EMS, que junto con todas las herramientas que se utilizan en el ejercicio está valorado en 30.000 euros. El dispositivo fue clave para revitalizarlo como jugador. “Está en el mejor momento físico de su vida”, comentó al diario El Mundo, de España, el entrenador personal del delantero francés, Javier Atalaya.

“Llevo trabajando con Karim ocho años, los últimos cuatro con el nuevo chaleco, y en los últimos tiempos él se siente todavía más rápido. Va siendo más mayor, pero se siente mejor. Tiene más masa muscular, pero está mucho más fino”, describe Atalaya, profesional del gimnasio Body Extreme, situado en pleno centro de Madrid y al que asisten, además de Benzema, otros muchos deportistas y famosos. En su momento, hasta el propio Cristiano. “No puedo decir quién se entrena más fuerte de los dos, pero Karim es una bestia física. Parece un jugador de 26 años. Si quiere, puede jugar hasta los 40″.

El festejo de Karim Benzema el último miércoles, en Real Madrid-Chelsea JAVIER SORIANO - AFP

De acuerdo con el informe de El Mundo, en el equipo de trabajo de Benzema hay entrenadores, científicos, médicos y deportistas que se encargaron en los últimos años de ayudarlo a encontrar su mejor versión. Sufrió durante algunos meses, especialmente antes y después del Mundial de Qatar, pero ahora, chaleco mediante, recuperó su mejor tono muscular. “En 20 o 30 minutos haces el trabajo de tres horas de gimnasio. Es como un mono, como un traje, que va pegado al cuerpo tanto en el tren superior como en el inferior, salvo los gemelos. Con las pesas apenas puedes trabajar un par de músculos, pero con esto puedes trabajarlos todos”, resume.

El chaleco, que pesa tres kilos cuando se moja para recibir las descargas, se controla desde una tablet en la que el entrenador coordina la presión a la que somete el cuerpo de Benzema. Cuando el francés agarra una pesa de 10 kilos con el chaleco puesto, Atalaya consigue que su cuerpo reciba “una presión que es como si levantaras una pesa de 100″. “Puedes levantar 100 kilos sin darte cuenta”, insiste, y pone otro ejemplo con los abdominales: “Cuando haces un abdominal, con el chaleco es como si hicieras diez. Te endurece muy rápido y te cansas menos”.

La fecha FIFA de marzo ayudó a encontrar la mejor versión física de Benzema en este mes de abril. El delantero, ya retirado de la selección francesa, se quedó en Valdebebas haciendo una minipretemporada con el equipo de preparadores del Madrid, y por las tardes acudió al centro de Atalaya para “darse varias palizas”. “En esa pausa adelgazó también por el Ramadán. Imagínate, al comer menos y darse las palizas que se ha dado... Come algo a las ocho de la mañana, se va a Valdebebas, viene al gimnasio y no come nada hasta la noche”, resume.

Durante esos diez días, Benzema fue dos seguidos con Atalaya y luego intercaló jornadas de trabajo y de descanso. “Así ha llegado como un toro a abril”, asegura Atalaya a El Mundo. Y suscribe el DT de Real Madrid Carlo Ancelotti: “Karim estuvo a su mejor nivel. El trabajo que ha hecho en el parate ha surtido efecto”, dijo, en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Barcelona.

El lunes por la tarde, 48 horas antes del partido contra el Chelsea, el galo volvió al gimnasio. “Tuvimos una sesión de tren superior e inferior, de fuerza y resistencia. Un palizón. Hoy se va a salir”, confía su preparador, que admite que el galo suele trabajar con él dos días antes de un partido o el día después para recuperarse.

La trayectoria en el fútbol de Benzema arrancó a los ocho años en Bron Terraillon de su ciudad natal, donde lo apodaron Coco. En un partido ante las inferiores de Lyon captó la atención de los entrenadores rivales con dos goles que despertaron el interés. Tanto que a los 9 años ya estaba vistiendo la camiseta de Lyon. Realizó todas las juveniles en esa entidad y llegó a debutar en la máxima categoría en 2005. En Lyon estuvo hasta 2009, donde marcó 66 goles en 148 partidos y desde allí fue hasta la Casa Blanca, su lugar en el mundo. Real Madrid pagó 35 millones de euros para contar con él y vaya si valió la pena la inversión por el futbolista, que vive una actualidad brillante, ahora también en el aspecto físico.

