Un nuevo e inesperado capítulo se conoció este lunes en la novela futbolera que protagonizan Karim Benzemá y Marcelo Gallardo, desde que el francés abandonara sin aviso los entrenamientos del Al Ittihad, de Arabia Saudita, a comienzos de año, hecho que el DT consideró como un grave acto de indisciplina, lo que derivó en la marginación del delantero del plantel.

Ocurre que medios británicos aseguran que Chelsea avanza a paso firme para incorporar al delantero, Balón de Oro en 2022. Esta situación se da en medio de un contexto en el que el equipo que conduce el rosarino Mauricio Pochettino evalúa sumar un goleador de renombre, ya que padece los problemas físicos de Christopher Nkunku y la salida de Nico Jackson a la Copa de África.

Según el diario inglés The Telegraph, Chelsea estudia la chance de que Karim Benzema aterrice en Londres en calidad de cedido, mientras que la opción alternativa es Roberto Firmino. De acuerdo con esta información, el conjunto azul estaría preparando las ofertas para intentar incorporar a uno de estos futbolistas.

Benzema no está cómodo en Arabia NurPhoto - NurPhoto

La llegada de Benzema a Inglaterra sería la solución más confortable para descomprimir una situación tirante en Arabia. Sucede que Gallardo consideró inadecuado que el francés “desapareciera” a comienzos de año sin dar explicaciones; el Muñeco lo tomó como una falta grave de indisciplina y decidió marginar al delantero de la pretemporada y afrontar su primer año completo en su nuevo club sin la máxima figura.

Todo resulta muy llamativo, considerando que Benzema había elogiado al exDT de River, alabando sus cualidades como futbolista y mostrándose deseoso de trabajar con él. Sucedió en la conferencia de prensa previa al debut de Al Ittihad en el Mundial de Clubes, a mediados de diciembre. Ante una pregunta enfocada en cómo se siente el delantero francés ante el hecho de ser entrenado por el Muñeco, el goleador ponderó: “Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores. Eso me gusta mucho, porque siempre es bueno poder sentarse a hablar de fútbol con tu entrenador, pero quiero decir también que él fue un muy buen jugador y jugaba sólo a uno o dos toques, algo nada fácil”.

Frente a semejante elogio, Gallardo se sonrió y aportó una dosis de humor: “Si me vio jugar significa que no soy tan mayor”. La frase generó risas en la sala. Cabe recordar que el DT más ganador de la historia de River jugó varios años en el fútbol francés, primero en Mónaco (1999-2003) y más tarde en el Paris Saint Germain (2007-2008). Benzema, que nació en Lyon en 1987, bien pudo haberlo visto jugar en su país durante su adolescencia. Incluso, fueron contemporáneos en la Ligue 1, ya que Karim jugó en el Olympique de Lyon entre 2004 y 2009.

Un conflicto inesperado

De repente, Karim Benzema, el jugador mejor pago de la liga de Arabia Saudita, el delantero estelar de Al-Ittihad, equipo al que dirige Marcelo Gallardo, “desapareció”. Se salteó los primeros entrenamientos del año y no estuvo en la nómina para el partido del sábado 6 con Al-Tai, que al final se suspendió porque el avión de los Tigres no pudo aterrizar y debió regresar a Jeddah. Además, el goleador de 36 años, dueño del Balón de Oro 2022, borró su perfil en la red Instagram después de la derrota contra Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, ex compañero en Real Madrid.

Hace una semana se supo el paradero del delantero: se fue a Madrid, donde inició la recuperación de una dolencia en un pie. Como en la liga saudita no habrá acción hasta febrero, Gallardo no tiene urgencia en contar con su jugador-franquicia dentro del plantel. Pero acostumbrado a mantener cierto orden y armonía entre sus dirigidos, no toleró enterarse por la prensa que Karim estaba en suelo español.

Para colmo, después de que se hiciera público que Benzemá estaba en Madrid, fuentes del club aclararon que el futbolista francés había pedido “tres días de descanso por cuestiones particulares”. Un poco por la lesión, otro poco por las críticas de algunos hinchas tras la caída por 5-2 frente a Al-Nassr.

Como la liga saudita está en pausa, Benzema no reaparecerá en las canchas al menos hasta febrero. NurPhoto - NurPhoto

Pese a la mala campaña de Al-Ittihad, vigente campeón saudita, Benzema rindió tras su llegada a Jeddah. Suma una valoración ofensiva de 19 puntos (14 goles y5 asistencias en 22 partidos), por lo que garantiza casi un tanto o un pase de gol cada 90 minutos. Pocos números 9 del fútbol mundial pueden jactarse de semejantes cifras, aunque es cierto que se trata de la liga saudita, por ahora lejana a la elite.

Mientras, su equipo marcha séptimo, con 28 puntos, a 25 puntos del líder Al-Hilal y fuera de los puestos que de clasificación para la Champions Asiática. Y en el reciente Mundial de Clubes, desarrollado en su propio estadio, no pasó de los cuartos de final, instancia en la que cayó contra Al-Ahly, de Egipto, el campeón africano.

Marcelo Gallardo no se expresó en público sobre la situación de Benzema; sí les pidió a los directivos de Al-Ittihad mejoras en el plantel. X @ittihad_en

El mercado que viene

Todo apunta a que Al-Ittihad tendrá un activo mercado de pases. Su primer objeto de deseo es Mohamed Salah, el egipcio que juega en la Premier League con la camiseta de Liverpool. Otro jugador que se analizó en las últimas semanas es Juan Fernando Quintero, que tuvo dos pasos por River bajo la dirección técnica de Gallardo. El colombiano pertenece a Racing, que invirtió significativamente en su pase y no hará nada fácil su salida en caso de que las tratativas sean formalizadas.

Mohamed Salah, de Liverpool, interesa a Al-Ittihad; el egipcio sigue brillando en la Premier League, en la que este lunes consiguió su gol número 150. Jon Super - AP

Otro nombre que aparece en el radar de los Tigres es el de Alexis Sánchez, el chileno que vistió la camiseta de River y ahora milita en Inter, de Italia. Según el diario La Tercera, de Chile, Gallardo llamó al Niño Maravilla para seducirlo con un futuro en Jeddah y a sus órdenes. Sánchez, que dejó Olympique Marseille en el último mercado europeo de invierno, no tiene una buena temporada en Italia: dos goles en Champions League, ninguno por la Serie A y 465 minutos en lo que va de la temporada. Además, el veterano arquero egipcio Mohamed El Shenawy (35 años, de Al-Ahly) puede reemplazar al brasileño Marcelo Grohe, que en los próximos días dejaría Al-Ittihad como jugador libre.

