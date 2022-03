Karim Benzema se perderá el clásico de Real Madrid ante Barcelona

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema no jugará este domingo el clásico ante Barcelona en el estadio Santiago Bernabeu (desde las 17 de Argentina), por la 29na. fecha de la Liga española de fútbol a causa de una lesión muscular, informó hoy la prensa de España.

El entrenamiento realizado este sábado en Valdebebas era decisivo para ver si Benzema podía estar en el clásico y el francés no estuvo en el mismo con el resto de sus compañeros, motivo por el cual el galo, uno de los mejores futbolistas del mundo, no jugará ante los catalanes, señaló Mundo Deportivo.

Benzema se perderá el Clásico, sumándose así a la baja de Mendy, con una lesión muscular. El delantero francés, autor de los tres goles con los cuales el Madrid eliminó al PSG de la Liga de Campeones, intentó hasta el final no perderse el duelo ante el Barcelona, pero no ha llegado a tiempo debido a la lesión que se produjo el lunes pasado en Mallorca.

Karim Benzema del Real Madrid celebra su tercer gol en el encuentro de vuelta de la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain el miércoles 9 de marzo del 2022. (AP Foto/Manu Fernandez)

Sin Benzema, el DT Carlos Ancelotti debe buscar la solución a la delantera. El poderío ofensivo del Real Madrid baja mucho y habrá que ver qué hace el entrenador italiano ya que el serbio Luka Jovic y Mariano son los otros nueves del equipo blanco, pero no confía mucho en ellos.El Real es el puntero de la Liga con 66 unidades, seguido por Sevilla con 56, Barcelona y Atlético de Madrid con 51.

La baja de Benzema es un duro golpe para Ancelotti, que pierde así al líder de la tabla de goleadores de la Liga con 22 goles, lejos de los 14 del segundo, su compañero Vinicius. Su ausencia es díficil de cubrir frente a un Barcelona que se encuentra en plena racha ascendente, invicto en sus últimos diez encuentros de Liga, de los que ocho han sido victorias.

Real Madrid's head coach Carlo Ancelotti shouts during the Champions League group D soccer match between Inter Milan and Real Madrid at the San Siro stadium in Milan, Italy, Wednesday, Sept. 15, 2021. (AP Photo/Antonio Calanni) Antonio Calanni - AP

El DT mencionó que “no” le “preocupa” que Karim Benzema no pueda jugar, ya que considera que pueden ganar perfectamente sin él, y afirmó que deben hacer “un partido completo” para tratar de superar a los azulgranas .”Karim y Mendy no pueden jugar mañana. Se quedan aquí y la próxima semana trabajarán con nosotros”, declaró en rueda de prensa. “Nunca hemos arriesgado, en el partido de París tampoco y jugó. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado y tiene un poco de molestias. Es una pequeña lesión, pero le permite entrenarse”, añadió.

A pesar de ser el Pichichi del equipo, el técnico italiano está convencido de que pueden triunfar sin él. “Creo que lo podemos hacer. Benzema es una parte muy importante de este equipo, pero finaliza bien el trabajo del equipo. Tenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones sin Karim”, manifestó. ”Tenemos que evaluar el futuro de Benzema, pero esta temporada ha jugado lo justo. Su ausencia ha afectado al equipo. Ha tenido lesiones en el momento justo de la temporada, y con esta es lo mismo. Así no va con la selección y se queda aquí”, dijo. “Tiene 34 años, le han pasado molestias muy pequeñas y ha vuelto pronto. Él volverá a marcar la diferencia. Que no juegue mañana no me preocupa, porque tenemos tiempo para recuperarlo para final de temporada, donde marcará la diferencia”, continuó.