Klose felicitó a Messi tras romper su histórico récord en los Mundiales: “Es el mejor de todos los tiempos”

La selección argentina se metió en los 16avos de final de la Copa del Mundo con un doblete de Lionel Messi ante Austria. Con este triunfo, el astro rosarino alcanzó los 18 tantos y se coronó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Así, “La Pulga” superó al antiguo dueño del récord, Miroslav Klose. Tras el partido, el alemán elogió al capitán argentino. “¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró en diálogo con el diario Süddeutsche Zeitung.

Primer gol de Argentina vs Austria

Klose ostentaba el récord con 16 tantos. Durante doce años fue el máximo goleador mundialista histórico hasta el martes pasado cuando la Pulga alcanzó su marca con su hat trick ante Argelia, en Kansas en el debut de Argentina en la Copa del Mundo. Este lunes lo superó con sus goles número 17 y 18.

Antes de que comenzara el torneo, el exdelantero de 48 años ya había respaldado a Messi. En ese momento, expresó que esperaba que su marca cayera durante la competencia.

“Eso está totalmente bien. El récord se romperá de todos modos en algún momento, y entonces Messi puede hacerlo. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”, afirmó el exfutbolista.

Klose elogió a Messi tras romper su récord

El francés Kylian Mbappé es el único jugador del Mundial que puede aspirar a superar el récord de la estrella rosarina tras haber marcado dos goles en la victoria inaugural contra Senegal y uno más este lunes ante Irak sumando ya 15 goles en Mundiales.

El doblete de Messi

A los 38 minutos del primer tiempo, Facundo Medina llegó hasta el fondo por la izquierda y envió un pase atrás. Thiago Almada dejó pasar la pelota con inteligencia y Messi apareció por el centro para definir de primera, de zurda y al primer palo.

Ya en tiempo agregado del segundo tiempo, un contraataque encabezado por Messi terminó de liquidar el partido. Julián Álvarez quedó mano a mano con el arquero que rechazó su remate y, tras una combinación con Paredes, Messi apareció una vez más para convertir el 2-0 definitivo luego de un nuevo rebote del arquero.

Resumen Argentina Austria

Consultado por su hazaña tras el encuentro ante Austria, el diez evitó detenerse en los récords y prefirió enfocarse en el presente.

“No recuerdo si tengo un gol favorito [de los 18 que hizo de Alemania 2006 en adelante]. Estoy cansado, me cuesta pensar. Disfruto este momento y tengo ganas de volver con mis compañeros”, expresó.