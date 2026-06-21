Kylian Mbappé habló de los goles de Messi y cómo queda él entre Leo y Cristiano Ronaldo

No estuvo en la conferencia de prensa previa al debut contra Senegal porque Didier Deschamps le quiso evitar el tiempo perdido en las congestiones de tránsito desde el hotel hasta el estadio de Nueva Jersey. La prioridad fue cuidarlo. Instalada la delegación de Francia en Filadelfia, donde este lunes se medirá con Irak, Kylian Mbappé compareció ante una sala con casi 100 periodistas, ávidos de conocer su opinión sobre diversos temas. El delantero del Real Madrid contestó 14 preguntas en francés, inglés y español.

Autor de dos goles frente a Senegal, Mbappé se transformó en el máximo anotador histórico de Francia, con 58, uno más que Olivier Giroud. Ese mismo día, cuatro horas más tarde, Lionel Messi marcó un hat-trick frente a Argelia y, con 16 goles, alcanzó a Miroslav Klose en la cima de los artilleros en la suma de los mundiales.

“Sabía que Leo Messi iba a hacer goles… ¡siempre marca! Estaba viendo el partido contra Argelia y su hat-trick fue espectacular. En cada partido demuestra por qué sigue siendo el mejor. Un día les contaré a mis hijos que jugué en el mismo equipo con Messi [por Paris Saint Germain]. A mí me toca seguir marcando goles para ayudar a mi equipo a llegar lo más lejos posible. Y así me acercaré al récord”, expresó Mbappé, sobre el que se destacó la buena conexión que tuvo con Michael Olise. Nunca fueron amigos y no es la primera vez que el delantero francés elogia al capitán argentino, pero quizás sí nunca había llegado tan lejos en cuanto a los calificativos.

Mbappé celebra uno de sus dos goles ante Senegal Steve Luciano - AP

Destinado a quedar en la historia por lo ya hecho, a Mbappé, que aun no ganó un Balón de Oro, le preguntaron si en este Mundial se sentía a la par de Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland: “Messi es el mejor, es claro, junto con Cristiano. Desde hace 15 años demuestra que tiene una calidad increíble”.

Irak fue goleada 4-1 por Noruega en la primera fecha y su entrenador, el australiano Graham Arnold, es consciente de que ante Francia todo puede ser más duro. Pero prefiere tomarlo con calma y una dosis de humor, sobre todo cuando lo consultaron por el plan para frenar a Mbappé: “Vamos a preguntar si podemos entrar con tres arqueros”.

Ante Senegal, Mbappé llegará a los 100 partidos internacionales con Francia. “Siempre es un placer jugar para la selección nacional; no hay nada más grande que la selección. Es una cifra histórica, especialmente en el Mundial. Va a ser especial, pero el resultado será lo más importante”, dijo el N° 10.

Evitó pronósticos sobre el devenir del Mundial, al que calificó como “imprevisible”. Reconoció sentirse “bien mental y físicamente”, pero no atribuye esta actualidad auspiciosa a su posición como único delantero. “Jugué tres Mundiales, uno por la derecha, otro por la izquierda, y ahora lo hago de centro-delantero”, señaló. “Eso demuestra que mi posición no es importante; se trata de crear oportunidades y superar la adversidad. Tenemos que imponer nuestro estilo. Me siento cómodo en las tres posiciones”, completó.

Mbappé y Olise, una sociedad que funcionó bien en el debut de Francia FRANCK FIFE - AFP

Las pausas de hidratación instalaron más de un debate en el Mundial, con varios cuestionamientos a estas interrupciones en cada tiempo. Mbappé amplió el foco de observación: “¿Mi opinión sobre las pausas de hidratación? No deberías preguntar a los jugadores porque nuestra opinión cambia mucho. Si mi equipo está dominando, arruina el ritmo. Si hace calor, estoy feliz. Todo el mundo se queja cuando hay nuevas reglas. Tendremos que ver cómo resulta a la larga".

Después su salida a Real Madrid, Paris Saint Germain obtuvo dos Champions League con un estilo futbolístico que tiende a convertirse en referencia internacional. “Siempre es el equipo ganador el que tiene razón. Desde que juego, nos han pedido que copiemos al Barça y su juego de posesión, luego al Real Madrid, y ahora la presión tras pérdida del PSG. Los que ganan siempre han inspirado a los demás”, comentó Mbappé.

Mbappé llega a la sala de prensa del estadio de Filadelfia FRANCK FIFE - AFP

El Mundial de más larga duración de la historia lleva a replantear varias cuestiones, como la convivencia, sobre todo en las delegaciones que proyectan avanzar hasta las etapas finales. Más tiempo de concentración pone a prueba las relaciones grupales y los humores individuales de acuerdo con las expectativas que cada futbolista se haya creado de su papel dentro del plantel. Sensible a estos temas, el diario L’Equipe informó que Deschamps se ocupa de mantener charlas personales con varios jugadores. Once titulares es un cupo exiguo para conformar a la cantidad de individualidades que tiene Francia con derecho a estar desde el arranque en cada partido.

Según el medio francés, Deschamps “sabe mejor que nadie y lo ha declarado repetidamente, tanto en público como en privado, antes del torneo: para llegar lejos hay que saber gestionar los egos de una generación diferente, ávida de explicaciones sobre las decisiones de su entrenador”. Después del debut triunfal ante Senegal, el director técnico mantuvo conversaciones personales con Rayan Cherqui, Lucas Digne, Bradley Barcola y Manu Koné, quienes no fueron titulares ante Senegal. “Deschamps ha decidido dedicar bastante tiempo a algunos de sus jugadores para mantener motivados a aquellos que puedan estar experimentando frustraciones o decepciones iniciales”, agregó L’Equipe.