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Irak vs. Noruega, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo I se disputará a las 19 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio

Hora, TV y dónde ver online Irak vs. Noruega

El partido entre Irak y Noruega podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 19 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Irak y Noruega por el Grupo I del Mundial 2026.

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