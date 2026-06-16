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Irak vs. Noruega, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo I se disputará a las 19 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro
Hora, TV y dónde ver online Irak vs. Noruega
El partido entre Irak y Noruega podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 19 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Irak y Noruega por el Grupo I del Mundial 2026.
LA NACION
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