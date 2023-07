Kylian Mbappé les dio una entrevista a medios franceses y dejó frases muy fuertes sobre el PSG y su futuro

escuchar

Después del sorpresivo ultimátum que lanzó Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé en los últimos días, señalando que “debe decidirse en una semana o dos” respecto de su pretensión de quedarse hasta 2024 e irse como agente libre, algunos medios franceses publicaron una entrevista en la que el delantero ya no disimula sus ganas de tomar otro rumbo deportivo.

En la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del club, el presidente Al-Khelaifi se había manifestado “decepcionado” con la máxima estrella de un equipo que ya perdió a Lionel Messi, que se fue al Inter Miami. Ahora, Mbappé salió con los tapones de punta en France Football y L’Equipe al referirse al PSG: “Es un club que divide y no ayuda a ganar el Balón de Oro”.

La tapa de France Football, que publica la entrevista realizada con Kylian Mbappé antes de que el jugador viaje a Camerún.

Mbappé fue elegido el mejor jugador francés de la temporada 2022/2023 por los ex ganadores de ese mismo trofeo, pero eso no le genera demasiado entusiasmo. El delantero de 24 años, que acaba de concretar su temporada más prolífica en goles (54) y sigue superando los límites, aseguró que “no importa mi camiseta, nunca estaré satisfecho”. No pudo alzar ni la Copa del Mundo en Qatar ni la Champions League, pero nadie duda de su nivel y muchos están al acecho de sus decisiones.

“Es la tercera vez que lo ganó”, recordó al recibir la estatuilla. Quedó a dos del récord de Thierry Henry y a una de Karim Benzema, que tiene cuatro y la última fue en enero de 2022. El premio no se entregaba desde entonces. Kylian votó a Antoine Griezmann, actualmente en Atlético de Madrid. Pero lo que todos esperaban eran sus palabras.

Kylian Mbappe, en su visita a una escuela en Camerún, con fuerte custodia policial. DANIEL BELOUMOU OLOMO - AFP

Antes de la tormenta mediática apareció relajado y formal, se prestó a sesiones de fotos y entregó algunas respuestas largas a un puñado de preguntas que pudieron concretarse en un tiempo medido. “¿Si hay razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor; cuando juego es para ganar. Y da igual con quien juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero las energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”, describió el delantero, que está de visita por primera vez en Camerún, la tierra de su padre. Allí participa de diversos actos caritativos y visitó una escuela para niños con hipoacusia.

“Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer mejor. Tengo ese hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero sí tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”, explicó Mbappé.

Consultado sobre PSG y la falta de títulos internacionales, el jugador sostuvo: “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Hay que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza el plantel, que construye este club... Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible... Fui el máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1″. Y agregó: “A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Por eso es que no es una pregunta para mí sino para quienes están por encima”.

Kylian Mbappe debe decidir si quiere continuar en PSG y en el club están impacientes con el futbolista. Aurelien Meunier - PSG - PSG

“¿La gente banaliza mis actuaciones? Sí, pero al mismo tiempo no los culpo. En Francia, la gente me ha visto crecer, me ve todo el tiempo, en el PSG cada fin de semana o con la selección. Yo llevo años marcando muchos goles. Así que, para la gente se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que le quiten importancia a mis actuaciones”, respondió.

Y completó lo relacionado a lo futbolístico con la parte que más levantó polvareda: “Soy joven y tuve la suerte de ser aficionado, no hace mucho, antes de estar en la cancha. Y yo mismo trivializaba lo que hacía Messi, lo que hacía Cristiano Ronaldo, lo que hacían los grandes jugadores. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se hace hincapié en ‘eso está bien, pero hazlo otra vez’. Y el hecho de estar aquí al lado, en París... Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro, porque es un equipo que divide, un club que divide... Y eso, por supuesto, atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”.

