La AFA propone reformar los descensos de la Liga Profesional: serían dos en lugar de tres (uno por promedio y otro por tabla general)

La AFA volverá a cambiar a mitad de camino. Los dirigentes del fútbol argentino modificarán a siete fechas del final del torneo los ascensos y descensos estipulados para esta temporada en la Liga Profesional: eran tres (uno por tabla general anual y otros dos por promedios) y serán dos (uno por promedio y otro por tabla general anual). La iniciativa, que parte de la propia asociación, será votada el próximo jueves en una asamblea que se realizará desde las 16 en el rebautizado predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

Los delegados de todas las categorías recibieron en las últimas horas tanto el orden del día como el detalle de los artículos del estatuto que se modificarán. Entre ellos están el 90 y el 91, que regulan los ascensos y los descensos desde y hacia la primera división. El primero de ellos, una disposición transitoria que establece cuántos y cómo descenderán los equipos desde la máxima categoría entre 2023 y 2029, será cambiado y tendrá vigencia permanente. El segundo, que regía a partir de 2030, será eliminado. De esta manera, desde este año y hasta la próxima reforma del estatuto, la Liga Profesional tendrá 28 equipos. Ni uno más, ni uno menos. Ese parece ser el nuevo número mágico, mucho más alto de los 20 de LaLiga, la Premier League o la Serie A, por citar algunos de los torneos más prestigiosos del mundo.

🤝 Gianni Infantino, presidente de la @fifacom_es, visitó la sede de la #LigaProfesional de Fútbol y @tapiachiqui, presidente de @afa, lo agasajó en nombre de todo el fútbol argentino 🇦🇷 pic.twitter.com/B5wMef4u5v — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 12, 2023

¿Cuál es el argumento? Más allá de acotar la lucha de los ocho-diez equipos con menor promedio, que ahora verán cómo uno de ellos (y no dos) perderá la categoría, la AFA dice que mantener en 28 los equipos de primera y no ir disminuyéndolos en forma progresiva hasta los 22 proyectados para la temporada 2029 -como estaba previsto- está en línea con la tendencia continental y mundial. “El argumento [detrás de esta decisión] es sencillo. Desde el Mundial (que pasa de 32 a 48 seleccionados en 2026) hasta las copas de Conmebol, todos los torneos suben en cantidad de equipos. ¿Por qué, entonces, la AFA se sometería a una baja? ¿Cuál sería el motivo de atravesar ese cambio? Ninguno ”, dicen las fuentes de la AFA consultadas por LA NACION.

Claro que cuando la AFA (y la Liga Profesional) cambiaron el estatuto para ir rumbo a los 22 equipos en 2029 ya se sabía que el Mundial tendría 48 equipos. Y que la Conmebol ampliaría el padrón de participantes en sus competencias. De todos modos, la AFA aclara que la iniciativa parte de sus propias oficinas, y que no es fruto de la “rosca” de los directivos de los clubes implicados en la lucha por no bajar de categoría. Lo cierto es que en la tabla de los promedios (que ahora regirá un descenso y no dos) hay varios equipos políticamente cercanos a la actual conducción de la AFA. Platense, por caso, ocupa el puesto 26. Central Córdoba de Santiago del Estero, el vigésimo tercero. Y Barracas Central, el equipo de los Tapia, es vigésimo. El más comprometido sigue siendo Arsenal de Sarandí.

Arsenal, que perdió ante Talleres en Córdoba, es el equipo más comprometido, tanto en la tabla anual como en la de promedios Telam

“No sabíamos nada”, confiesan dos directivos de dos clubes diferentes ante la consulta de este diario sobre la Asamblea del próximo jueves en Ezeiza. Alguno incluso habló de “vergüenza”. Gustavo Lorenzo, gerente de Relaciones Institucionales de la AFA, les recordó la convocatoria ayer mismo, durante la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y los delegados, que ya están confirmados, recibieron en sus casillas de mail el detalle con el orden del día (que fue publicado en el Boletín Oficial del Comité Ejecutivo el pasado 1° de junio) y las propuestas de modificación de los artículos del estatuto.

El efecto cascada en la Primera Nacional

El cambio en los descensos de la Liga Profesional tendrá un efecto cascada en las demás categorías del fútbol argentino. A diferencia de la primera división, el órgano que regula los ascensos y descensos de esos torneos es el Comité Ejecutivo de la AFA, y no la Asamblea. No es necesaria una convocatoria a los delegados, por ejemplo. La AFA ya tiene toda la hoja de ruta de lo que viene: “Los descensos y ascensos de la Primera Nacional son potestad del Comité Ejecutivo. Luego de la asamblea se quitará un descenso (serán dos, los dos peores equipos de cada zona, en lugar de los tres que estaban previstos) y así la categoría quedará con 38 equipos al año”, informan desde las oficinas sobre la calle Viamonte. Y agregan: “Luego ya irán todos los años con tres descensos y a su vez tres ascensos”.

Cambia, todo cambia

Si fuera por los dirigentes argentinos, borrarían de un plumazo los descensos y competirían para siempre en la máxima categoría. “Es el paraíso económico”, define un directivo del interior cuyo equipo milita en la Primera Nacional. No le falta razón: la distancia económica entre lo que percibe un equipo de la Liga Profesional por derechos de TV y lo que cobra uno de la segunda categoría está en su máximo histórico. Más allá de la diferencia en el volumen de negocio, la Primera Nacional divide sus ingresos en partes iguales entre todos sus participantes. A mayor cantidad de equipos, menos dinero. La Liga Profesional tiene otras variables (share de TV, rendimiento deportivo histórico) y muchos más ingresos.

Matías Tapia, hoy presidente de Barracas Central, durante los festejos del ascenso del Guapo a la B Nacional, en 2019. @tapiamatiasok

La economía fue la razón por la que el comité ejecutivo de la AFA suspendió durante ¡dos años! todos los descensos en el fútbol argentino entre 2020 y 2022. ¿La explicación de entonces? Que los clubes podrían quebrar ante la posibilidad de bajar de categoría en medio de los estadios sin público y el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno. Así, los torneos locales fueron los únicos en todo el mundo que no tuvieron equipos descendidos durante dos temporadas. Hay otro antecedente de modificaciones en medio del camino. Y, también, relacionado con el club de los Tapia: en 2018 la AFA amplió la cantidad de ascensos desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional. Eran dos y pasaron a ser... cinco. La explicación/excusa del momento fue que la Primera Nacional había modificado su estructura y necesitaba más competidores. La decisión de la AFA motivó hasta una carta documento de Pablo Moyano, presidente del club Camioneros (participante del Torneo Federal) al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Ex cuñados, Tapia y Moyano estaban en veredas opuestas. A finales de esa temporada uno de los cinco equipos que subió a la Primera Nacional fue Barracas Central.