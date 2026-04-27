Cuándo sale el álbum del Mundial 2026 de Panini, según las comunicaciones oficiales

La empresa Panini lanzó oficialmente a la venta este lunes 27 de abril el álbum de figuritas del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el evento deportivo más importante del año que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El libro coleccionable, por la incursión de 48 seleccionados en el torneo, es el más grande de la historia. Tiene 112 páginas con 980 figuritas a ubicar. En detalle, son 18 futbolistas por equipo, una foto grupal y el escudo de la federación.

Así son las figuritas del álbum del Mundial 2026 de Panini (Fuente: Captura de video)

El costo del libro de tabla blanda es de $15.000 y cada paquete con siete figuritas tiene un valor de $2.000. En ese contexto, se necesitan al menos $295.000 para llenarlo sin tener en cuenta los stickers repetidos.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene una acuerdo con Panini, que desde 1970 confecciona y vende el libro oficial. La empresa italiana fue fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, es la encargada de crear los cromos de cada una de las selecciones participantes de todos los Mundiales.

Desde entonces, comprarlo y llenarlo se volvió una tradición, al menos en el país de los últimos campeones del mundo. “Late” (por ‘la tengo’) y “nola” (por ‘no la tengo’), son dos expresiones más que conocidas por los fanáticos, que siempre se rebuscan las formas de conseguir los cromos faltantes, con el ansiado objetivo de completar el álbum.

El álbum Panini para el Mundial 2026 incluye a la selección de Colombia en las páginas 34 y 35 @fdbedout

En los meses previos a que se definieran todos los combinado clasificados -los últimos seis salieron de los repechajes que se realizaron en marzo-, la marca lanzó las portadas del álbum para América, otra para México y una global.

La Copa del Mundo no solo acapara la atención de los fanáticos del fútbol, sino que es una propuesta que engloba a gran parte de la población del planeta porque alrededor del evento se configuran un sinfín de cuestiones y el álbum es una de las más atractivas porque, además de servir como información mientras se desarrolla el certamen, es un archivo de mucho valor.

La Directora Comercial de la FIFA, Romy Gai, se manifestó con orgullo sobre la nueva colección: “El álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial. Durante generaciones, ha unido a los aficionados, desatado la emoción en todo el mundo y creado recuerdos que perduran mucho después del pitido final. Esperamos celebrar un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: es un símbolo de la alegría, la pasión y la ilusión que definen la Copa Mundial de la FIFA”.

El álbum de Panini con la portada de América (Canadá-Estados Unidos) Panini

Así fue el álbum de Qatar 2022

En Qatar 2022 la firma licenciataria oficial de la FIFA diagramó el libro coleccionable con 670 figuritas de las cuales 50 fueron brillantes y 80, especiales. Cada uno de los 32 seleccionados participantes tuvo 20 espacios a llenar, 19 con futbolistas y el restante con el escudo de la federación. También había que pegar los estadios, la pelota oficial, el trofeo y la mascota.

El álbum tuvo dos versiones, una con tapa blanda y otra con tapa dura. Además, hubo una opción “premium” en dorado y, también, una digital.