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La agenda de la TV del jueves: Boca abre la fecha del Apertura, la Liga de España y tenis en Madrid

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Exequiel Zeballos, uno de los posibles candidatos en Boca para abrir la fecha contra Defensa
Exequiel Zeballos, uno de los posibles candidatos en Boca para abrir la fecha contra DefensaManuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 23 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 20 Defensa y Justicia vs. Boca. ESPN Premium

Liga de España

  • 14 Levante vs. Sevilla. DSports 2 (1612)
  • 15 Rayo Vallecano vs. Espanyol. DSports + (1613)
  • 16:30 Oviedo vs. Villarreal. ESPN 2

Copa de Alemania

  • 15.30 Stuttgart vs. Freiburg. la semifinal. ESPN 4

Copa de Portugal

  • 16.30 U. Torrense vs Ad. Fafe, el desquite de las semifinales. Fox Sports

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 10 Mariano Navone vs. Nuno Borges, Daniel Vallejo vs. Grigor Dimitrov y Camilo Ugo Carabelli vs. Gael Monfils, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+
Camilo Ugo Carabelli se enfrenta a Monfils en la Caja Mágica
Camilo Ugo Carabelli se enfrenta a Monfils en la Caja MágicaMatthew Stockman - Getty Images North America
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