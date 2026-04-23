La agenda de la TV del jueves: Boca abre la fecha del Apertura, la Liga de España y tenis en Madrid
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 23 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 20 Defensa y Justicia vs. Boca. ESPN Premium
Liga de España
- 14 Levante vs. Sevilla. DSports 2 (1612)
- 15 Rayo Vallecano vs. Espanyol. DSports + (1613)
- 16:30 Oviedo vs. Villarreal. ESPN 2
Copa de Alemania
- 15.30 Stuttgart vs. Freiburg. la semifinal. ESPN 4
Copa de Portugal
- 16.30 U. Torrense vs Ad. Fafe, el desquite de las semifinales. Fox Sports
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 10 Mariano Navone vs. Nuno Borges, Daniel Vallejo vs. Grigor Dimitrov y Camilo Ugo Carabelli vs. Gael Monfils, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del miércoles. Juegan Manchester City, Atlético de Madrid, Barcelona y PSG, y el tenis en Madrid
La TV del martes. La semifinal en Italia de Inter vs. Como, Real Madrid en España y Chelsea en la Premier League
TV y streaming del lunes. San Lorenzo-Vélez, por el torneo Apertura, la Serie A y la Premier League
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