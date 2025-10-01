LA NACION

La agenda de la TV del jueves: River-Racing por la Copa Argentina, la Europa League y el Masters 1000 de Shanghai

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

River y Racing se enfrentan en Rosario por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina
River y Racing se enfrentan en Rosario por un lugar en las semifinales de la Copa ArgentinaNicolas Aboaf - FOTOBAIRES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del 2 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 18 River vs. Racing. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Mundial Sub20

  • 17 Colombia vs. Noruega. Dsports (610/1610 HD)
  • 17 Estados Unidos vs. Francia. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Nigeria vs. Arabia Saudita. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Sudáfrica vs. Nueva Caledonia. Dsports2 (612/1612 HD)

Europa League

  • 13:30 Roma vs. Lille. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 13:30 Ludogorets vs. Betis. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 13:30 Celtic vs. Braga. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 13:30 Bologna vs. Freiburg. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 13:30 Brann vs. FC Utrecht. Disney+
  • 13:30 Viktoria Plzen vs. Malmo. Disney+
  • 13:30 Fenerbahce vs. Nice. Disney+
  • 13:30 Steaua Bucarest vs. Young Boys. Disney+
  • 13:30 Panathinaikos vs. Go Ahead Eagles. Disney+
  • 15:40 Feyenoord vs. Aston Villa. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Juega el Aston Villa de Emiliano Martínez
Juega el Aston Villa de Emiliano Martínez Martin Rickett - PA Wire
  • 15:40 Lyon vs. Salzburg. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 15:40 Celta de Vigo vs. PAOK. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15:40 Nottingham Forest vs. Midtjylland. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 15:40 Basel vs. Stuttgart. Disney+
  • 15:40 Porto vs. Estrella Roja. Disney+
  • 15:40 Sturm Graz vs. Rangers. Disney+
  • 15:40 Genk vs. Ferencváros. Disney+
  • 15:40 Maccabi Tel Aviv vs. Dinamo Zagreb. Disney+
El porto de Alan Varela juega de local ante Estrella Roja
El porto de Alan Varela juega de local ante Estrella RojaPrensa Porto

Conference League

  • 13:45 Dynamo Kiev vs. Crystal Palace. Disney+
  • 13:45 Jagiellonia Białystok vs. Hamrun Spartans. Disney+
  • 13:45 KuPS Kuopio vs. Drita. Disney+
  • 13:45 Lausanne vs. Breidablik. Disney+
  • 13:45 Lech Poznan vs. Rapid Viena. Disney+
  • 13:45 Noah vs. Rijeka. Disney+
  • 13:45 Omonia vs. Mainz 05. Disney+
  • 13:45 Rayo Vallecano vs. Shkëndija. Disney+
  • 13:45 Zrinjski Mostar vs. Lincoln Red Imps. Disney+
  • 16 Aberdeen vs. Shakhtar Donetsk. Disney+
  • 16 AEK Larnaca vs. AZ Alkmaar. Disney+
  • 16 Celje vs. AEK Athens. Disney+
  • 16 Fiorentina vs. Sigma Olomouc. Disney+
  • 16 Legia Warsaw vs. Samsunspor. Disney+
  • 16 Raków Częstochowa vs. Universitatea Craiova. Disney+
  • 16 Shelbourne vs. Häcken. Disney+
  • 16 Slovan Bratislava vs. Strasbourg. Disney+
  • 16 Sparta Prague vs. Shamrock Rovers. Disney+

TENIS

El Masters 1000 de Shanghai

  • 7.30 Aleksandar Kovacevic vs. Juncheng Shang y Juan Manuel Cerúndolo vs. Bu Yunchaokete, por la primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

  • 15.30 Bayern Munich vs. Estrella Roja. La Euroliga. Dsports (614/1614 HD)
  • 21.30 Obras vs. Regatas. Liga Nacional. Dsports (611/1611 HD)
