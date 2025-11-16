La agenda de la TV del lunes: la última fecha del Clausura y las eliminatorias de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 17 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

17 Barracas Central vs. Huracán. ESPN Premium

17 Belgrano vs. Unión. TNT Sports

17 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium

19.30 Platense vs. Gimnasia. TNT Sports

Eliminatorias europeas

16:30 Alemania vs. Eslovaquia. ESPN

16:30 Países Bajos vs. Lituania. ESPN 3

16:45 Chequia vs. Gibraltar. Disney+

16:45 Malta vs. Polonia. Disney+

16:45 Montenegro vs. Croacia. Disney+

16:45 Irlanda del Norte vs. Luxemburgo. Disney+

BÁSQUETBOL

NBA

21 Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks. HBO Max

POLO

Campeonato Argentino Abierto