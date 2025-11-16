LA NACION

La agenda de la TV del lunes: la última fecha del Clausura y las eliminatorias de Europa

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Barracas Central y Huracán necesitan los tres puntos para la tabla general pensando en el ingreso a la Copa Sudamericana
Barracas Central y Huracán necesitan los tres puntos para la tabla general pensando en el ingreso a la Copa SudamericanaFotobaires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 17 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Barracas Central vs. Huracán. ESPN Premium
  • 17 Belgrano vs. Unión. TNT Sports
  • 17 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
  • 19.30 Platense vs. Gimnasia. TNT Sports

Eliminatorias europeas

  • 16:30 Alemania vs. Eslovaquia. ESPN
  • 16:30 Países Bajos vs. Lituania. ESPN 3
  • 16:45 Chequia vs. Gibraltar. Disney+
  • 16:45 Malta vs. Polonia. Disney+
  • 16:45 Montenegro vs. Croacia. Disney+
  • 16:45 Irlanda del Norte vs. Luxemburgo. Disney+

BÁSQUETBOL

NBA

  • 21 Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks. HBO Max

POLO

Campeonato Argentino Abierto

  • 14 La Hache Cría y Polo vs. La Dolfina II. Disney+ Premium
  • 16.30 La Irenita La Hache vs. La Ensenada. Disney+ Premium
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Independiente-Rosario Central y los descensos, eliminatoria europea, Masters, test matches y Abierto de Palermo
    1

    TV y streaming: Independiente - Rosario Central y los descensos, Masters, test matches y Abierto de Palermo

  2. Los Pumas, Vélez-River, Boca, eliminatoria europea, la final Alcaraz-Sinner y el Abierto de Palermo
    2

    Agenda de TV del domingo: los Pumas, Vélez - River, Boca, final Alcaraz - Sinner y Abierto de Palermo

  3. La cara nueva de Gallardo: surgió del ascenso y tiene un promedio de gol que envidia todo el plantel
    3

    Joaquín Freitas, la sorpresa de Gallardo ante la falta de gol de los delanteros de River

  4. En qué canal pasan Vélez vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy
    4

    En qué canal pasan Vélez vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Cargando banners ...