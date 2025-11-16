La agenda de la TV del lunes: la última fecha del Clausura y las eliminatorias de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 17 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Barracas Central vs. Huracán. ESPN Premium
- 17 Belgrano vs. Unión. TNT Sports
- 17 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
- 19.30 Platense vs. Gimnasia. TNT Sports
Eliminatorias europeas
- 16:30 Alemania vs. Eslovaquia. ESPN
- 16:30 Países Bajos vs. Lituania. ESPN 3
- 16:45 Chequia vs. Gibraltar. Disney+
- 16:45 Malta vs. Polonia. Disney+
- 16:45 Montenegro vs. Croacia. Disney+
- 16:45 Irlanda del Norte vs. Luxemburgo. Disney+
BÁSQUETBOL
NBA
- 21 Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks. HBO Max
POLO
Campeonato Argentino Abierto
- 14 La Hache Cría y Polo vs. La Dolfina II. Disney+ Premium
- 16.30 La Irenita La Hache vs. La Ensenada. Disney+ Premium
