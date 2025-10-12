La agenda de la TV del lunes: las eliminatorias de Europa y el cierre de la fecha del torneo Clausura
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 13 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 18.30 Platense vs. Riestra. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Eliminatorias europeas
- 15.30 Gales vs Bélgica. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 15.45 Irlanda del Norte vs. Alemania. Disney+
- 15.45 Islandia vs. Francia. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 15.45 Macedona del Norte vs. Kazajistán. Disney+
- 15.45 Eslovenia vs. Suiza. Disney+
- 15.45 Ucrania vs. Azerbaiyán. Disney+
- 15.45 Suecia vs. Kosovo. Disney+
- 15.45 Eslovaquia vs. Luxemburgo. Disney+
Primera C
- 15.30 Deportivo Español vs. Central Córdoba de Rosario. Dsports (610/1610 HD)
