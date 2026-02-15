LA NACION

La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura, fútbol de Europa y tenis en Río de Janeiro y Qatar

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Barcelona debe ganar para seguir como único líder de la Liga
Barcelona debe ganar para seguir como único líder de la Liga

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 16 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Serie A

  • 16:30 Cagliari vs. Lecce. ESPN 2

FA Cup

  • 16:30 Macclesfield vs. Brentford. Disney+

Championship

  • 16:50 Coventry City vs. Middlesbrough. Disney+ y Fox Sports

Liga de España

  • 17 Girona vs. Barcelona. DSports (1610)

Torneo Apertura

  • 18:45 Deportivo Riestra vs. Newell´s. ESPN Premium
Riestra y Newell's cierran la fecha 5
Riestra y Newell's cierran la fecha 5

TENIS

ATP 500 de Río de Janeiro

  • 16:30 La primera ronda, con Cristian Garín vs. Thiago Tirante y Alejandro Tabilo vs. Emilio Nava. Disney+

ATP 500 de Doha

  • 13:30 La primera ronda, con Jannik Sinner vs. Tomas Machac. Disney+
Jannik Sinner se presenta en Qatar (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)
Jannik Sinner se presenta en Qatar (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)
