La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura, fútbol de Europa y tenis en Río de Janeiro y Qatar

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 16 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Serie A

16:30 Cagliari vs. Lecce. ESPN 2

FA Cup

16:30 Macclesfield vs. Brentford. Disney+

Championship

16:50 Coventry City vs. Middlesbrough. Disney+ y Fox Sports

Liga de España

17 Girona vs. Barcelona. DSports (1610)

Torneo Apertura

18:45 Deportivo Riestra vs. Newell´s. ESPN Premium

Riestra y Newell's cierran la fecha 5 JUAN MANUEL BAEZ/FOTOBAIRES

TENIS

ATP 500 de Río de Janeiro

16:30 La primera ronda, con Cristian Garín vs. Thiago Tirante y Alejandro Tabilo vs. Emilio Nava. Disney+

ATP 500 de Doha

13:30 La primera ronda, con Jannik Sinner vs. Tomas Machac. Disney+