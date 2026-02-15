La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura, fútbol de Europa y tenis en Río de Janeiro y Qatar
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 16 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Serie A
- 16:30 Cagliari vs. Lecce. ESPN 2
FA Cup
- 16:30 Macclesfield vs. Brentford. Disney+
Championship
- 16:50 Coventry City vs. Middlesbrough. Disney+ y Fox Sports
Liga de España
- 17 Girona vs. Barcelona. DSports (1610)
Torneo Apertura
- 18:45 Deportivo Riestra vs. Newell´s. ESPN Premium
TENIS
ATP 500 de Río de Janeiro
- 16:30 La primera ronda, con Cristian Garín vs. Thiago Tirante y Alejandro Tabilo vs. Emilio Nava. Disney+
ATP 500 de Doha
- 13:30 La primera ronda, con Jannik Sinner vs. Tomas Machac. Disney+
