LA NACION

La agenda de la TV del martes: Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League, y todo el básquetbol

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Aston Villa de Emiliano Martínez se mide ante el líder Arsenal
El Aston Villa de Emiliano Martínez se mide ante el líder ArsenalGLYN KIRK - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 30 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 16.30 Chelsea vs. Bournemouth. ESPN
  • 16.30 West Ham vs. Brighton. ESPN 2
  • 16:30 Burnley vs. Newcastle. Disney+
  • 16:30 Nottingham Forest vs. Everton. Disney+
  • 17 Arsenal vs. Aston Villa. Disney+
  • 17 Manchester United vs. Wolverhampton. Disney+
El Chelsea del argentino Enzo Fernández juega ante Bournemouth
El Chelsea del argentino Enzo Fernández juega ante BournemouthANDY BUCHANAN - AFP

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 15 Unicaja vs. Joventut Badalona. Fox Sports

Euroliga

  • 16 Valencia Basket vs. Partizan. DSports 2 (1612)

La NBA

  • 17 Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies. TNT
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Partidos en vivo de hoy lunes 29 de diciembre: horarios y cómo ver fútbol online
    1

    Partidos en vivo de hoy lunes 29 de diciembre: horarios y cómo ver fútbol online

  2. Lautaro Martínez y un cierre de año en llamas por la Serie A: goles, victorias y primer puesto para Inter
    2

    Lautaro Martínez y un cierre de año en llamas por la Serie A: goles, victorias y primer puesto para Inter

  3. Votó por Tapia en 2017, integró la gestión, lo suspendieron varios meses y hoy está "asqueado"
    3

    Julián Romeo, ex presidente de Almagro: “Hoy en día no hay retorno de la relación del hincha de fútbol con la conducción de la AFA”

  4. Los Globe Soccer Award: la obsesión de Cristiano Ronaldo y quién recibió el premio Diego Maradona
    4

    Cristiano Ronaldo y su obsesión por los 1000 goles, y el premio Maradona para Lamine Yamal

Cargando banners ...