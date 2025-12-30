La agenda de la TV del martes: Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League, y todo el básquetbol
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 30 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 16.30 Chelsea vs. Bournemouth. ESPN
- 16.30 West Ham vs. Brighton. ESPN 2
- 16:30 Burnley vs. Newcastle. Disney+
- 16:30 Nottingham Forest vs. Everton. Disney+
- 17 Arsenal vs. Aston Villa. Disney+
- 17 Manchester United vs. Wolverhampton. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 15 Unicaja vs. Joventut Badalona. Fox Sports
Euroliga
- 16 Valencia Basket vs. Partizan. DSports 2 (1612)
La NBA
- 17 Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies. TNT
