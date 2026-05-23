Cuándo juega River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026

Este domingo, River y Belgrano se enfrentan en el marco de la gran final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro definitivo, que comienza a las 15.30 (horario argentino), se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se metió en la definición del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras eliminar a Rosario Central en semifinales. El encuentro, que se disputó en el Monumental, finalizó 1 a 0 a favor del local con un gol de penal de Facundo Colidio. Desde la llegada de Eduardo Coudet al banco de suplentes en lugar de Marcelo Gallardo, acumula 11 triunfos, tres empates (uno de ellos, ante San Lorenzo en los octavos de final del Apertura, con posterior triunfo por penales) y apenas dos derrotas.

Eduardo Coudet ganó cinco títulos como jugador de River y quiere conseguir el primero como DT Prensa River

El Pirata, por su parte, dejó en el camino a Argentinos Juniors por penales luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Nicolás Fernández -B- y Facundo Jainikoski -AJ-. Es la primera vez en la historia que el equipo cordobés disputa una definición de Primera División y, además, persigue otro sueño que en años anteriores parecía utópico: disputar el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, la Copa Libertadores, boleto al que se accede por ser campeón de este certamen.

River vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Final del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 24 de mayo.

: Domingo 24 de mayo. Hora : 15.30 (horario argentino).

: 15.30 (horario argentino). Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este domingo, Coudet tiene varias bajas, por lo que deberá rearmar el equipo. En principio, realizaría tres cambios con respecto al once que inició la semifinal frente a Rosario Central, que dejó como saldo las lesiones de Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. El lateral derecho sería reemplazado por Fabricio Bustos y el delantero por Joaquín Freitas. Por Moreno, aún hay dudas, pero jugaría el juvenil Lucas Silva, que dejó buenas sensaciones en sus primeros partidos con la camiseta de River.

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, pondrá en cancha a casi todo lo mejor que tiene a disposición. El defensor Lisandro López no llegaría en óptimas condiciones por una molestia muscular que lo obligó a pedir el cambio ante Argentinos Juniors a los 10′: su lugar sería ocupado por Agustín Falcón. El resto del once será el mismo que triunfó en La Paternal, con la presencia de los referentes Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Lucas Passerini en el frente de ataque.

Ricardo Zielinski, DT de Belgrano, buscará dar la sorpresa ante River en Córdoba @Belgrano

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 4.27 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.13.