La agenda de la TV del martes: los premios The Best, Chelsea con Enzo Fernández, y Barcelona por la Copa del Rey
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 16 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Carabao Cup
- 16.45 Cardiff City vs. Chelsea. Los cuartos de final. ESPN
Copa del Rey
- 15 Deportivo La Coruña vs. Mallorca. Canal 117 Flow
- 17 CD Guadalajara vs. Barcelona. Canal 116 Flow
Premios The Best
- 14 La ceremonia. FIFA TV
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 14.45 Fenerbhace vs. Panathinaikos. DSports2 (1612)
- 17 Paris Basketball vs. Barcelona. DSports2 (1612)
Liga Nacional
- 20 Ferro vs. Quimsa. DSports (1610)
- 22.10 Boca vs. Oberá. TyCSports
