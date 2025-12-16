La agenda de la TV del martes: los premios The Best, Chelsea con Enzo Fernández, y Barcelona por la Copa del Rey

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 16 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Carabao Cup

16.45 Cardiff City vs. Chelsea. Los cuartos de final. ESPN

Copa del Rey

15 Deportivo La Coruña vs. Mallorca. Canal 117 Flow

17 CD Guadalajara vs. Barcelona. Canal 116 Flow

Premios The Best

14 La ceremonia. FIFA TV

El jugador de Independiente Santiago Montiel se encuentra entre los nominados al premio Puskas al mejor gol del año Daniel Jayo

BÁSQUETBOL

La Euroliga

14.45 Fenerbhace vs. Panathinaikos. DSports2 (1612)

17 Paris Basketball vs. Barcelona. DSports2 (1612)

Liga Nacional