La agenda de la TV del martes: los premios The Best, Chelsea con Enzo Fernández, y Barcelona por la Copa del Rey

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

El Chelsea Enzo Fernández juega por la copa de la liga inglesa
El Chelsea Enzo Fernández juega por la copa de la liga inglesaKin Cheung - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 16 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Carabao Cup

  • 16.45 Cardiff City vs. Chelsea. Los cuartos de final. ESPN

Copa del Rey

  • 15 Deportivo La Coruña vs. Mallorca. Canal 117 Flow
  • 17 CD Guadalajara vs. Barcelona. Canal 116 Flow

Premios The Best

  • 14 La ceremonia. FIFA TV
El jugador de Independiente Santiago Montiel se encuentra entre los nominados al premio Puskas al mejor gol del año
El jugador de Independiente Santiago Montiel se encuentra entre los nominados al premio Puskas al mejor gol del añoDaniel Jayo

BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 14.45 Fenerbhace vs. Panathinaikos. DSports2 (1612)
  • 17 Paris Basketball vs. Barcelona. DSports2 (1612)

Liga Nacional

  • 20 Ferro vs. Quimsa. DSports (1610)
  • 22.10 Boca vs. Oberá. TyCSports
