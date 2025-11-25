La agenda de la TV del martes: Chelsea frente a Barcelona, en una jornada de Champions League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 25 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Champions League

14.45 Galatasaray vs. Union Saint-Gilliose. ESPN 2

14.15 Ajax vs. Benfica. Fox Sports. Fox Sports

17 Chelsea vs. Barcelona. ESPN

17 Napoli vs. Qarabag-. ESPN 4

17 Olympique de Marsella vs. Newcastle. ESPN 3

17 Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao. Disney+

17 Bodo/Glimt vs. Juventus. ESPN 2

17 Borussia Dortmund vs. Villarreal. Fox Sports 2

17 Manchester City vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports

Manchester City juega en su estadio ante Bayer Leverkusen OLI SCARFF� - AFP�

BÁSQUETBOL

La Euroliga

13 Dubai Basketball vs. París Basketball. DSports2

15 Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid. DSports2

La NBA