LA NACION

La agenda de la TV del martes: Chelsea frente a Barcelona, en una jornada de Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Chelsea de los argentinos Garnacho, Enzo Fernández y Buonanotte recibe a Barcelona
El Chelsea de los argentinos Garnacho, Enzo Fernández y Buonanotte recibe a BarcelonaJohn Walton - PA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 25 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Champions League

  • 14.45 Galatasaray vs. Union Saint-Gilliose. ESPN 2
  • 14.15 Ajax vs. Benfica. Fox Sports. Fox Sports
  • 17 Chelsea vs. Barcelona. ESPN
  • 17 Napoli vs. Qarabag-. ESPN 4
  • 17 Olympique de Marsella vs. Newcastle. ESPN 3
  • 17 Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao. Disney+
  • 17 Bodo/Glimt vs. Juventus. ESPN 2
  • 17 Borussia Dortmund vs. Villarreal. Fox Sports 2
  • 17 Manchester City vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports
Manchester City juega en su estadio ante Bayer Leverkusen
Manchester City juega en su estadio ante Bayer LeverkusenOLI SCARFF - AFP

BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 13 Dubai Basketball vs. París Basketball. DSports2
  • 15 Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid. DSports2

La NBA

  • 22 Philadelphia Sixers vs. Orlando Magic. TNT Sports Premium
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Boca venció a Talleres 2 a 0 con dos de Merentiel y jugará contra Argentinos en cuartos de final
    1

    Boca venció a Talleres 2 a 0 con dos goles de Merentiel y jugará contra Argentinos en cuartos de final del torneo Clausura

  2. Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
    2

    Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca

  3. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    3

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  4. Crisis en San Lorenzo: el silencio de los jugadores y la moderación del DT tras la eliminación del Clausura
    4

    Crisis en San Lorenzo: el silencio de los jugadores y la moderación del DT tras la eliminación del Clausura

Cargando banners ...