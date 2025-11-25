La agenda de la TV del martes: Chelsea frente a Barcelona, en una jornada de Champions League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
1 minuto de lectura
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 25 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Champions League
- 14.45 Galatasaray vs. Union Saint-Gilliose. ESPN 2
- 14.15 Ajax vs. Benfica. Fox Sports. Fox Sports
- 17 Chelsea vs. Barcelona. ESPN
- 17 Napoli vs. Qarabag-. ESPN 4
- 17 Olympique de Marsella vs. Newcastle. ESPN 3
- 17 Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao. Disney+
- 17 Bodo/Glimt vs. Juventus. ESPN 2
- 17 Borussia Dortmund vs. Villarreal. Fox Sports 2
- 17 Manchester City vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 13 Dubai Basketball vs. París Basketball. DSports2
- 15 Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid. DSports2
La NBA
- 22 Philadelphia Sixers vs. Orlando Magic. TNT Sports Premium
