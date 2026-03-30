La agenda de la TV del martes: Argentina vs. Zambia, los repechajes de Europa rumbo al Mundial y los playoffs intercontinentales
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 30 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Repechajes europeos
- 15.45 Chequia vs. Dinamarca. Disney+
- 15.45 Bosnia-Herzegovina vs. Italia. ESPN
- 15.15 Kosovo vs. Turquía. Disney+
- 15.45 Suecia vs. Polonia. ESPN 2
Repechajes intercontinentales
- 18 República Democrática del Congo vs. Jamaica. DSports+ (1613)
- 23.55 Irak vs. Bolivia. DSports (1610)
Amistosos internacionales
- 13 Noruega vs. Suiza. ESPN 2
- 13 Montenegro vs. Eslovenia. Disney+
- 13 San Marino vs. Andorra. Disney+
- 14 Hungría vs. Grecia. Disney+
- 15 Marruecos vs. Paraguay. DSports
- 15 Perú vs. Honduras. DSports 2
- 15:20 Escocia vs. Costa de Marfil. Disney+
- 15:45 Inglaterra vs. Japón. Disney+
- 15:45 Países Bajos vs. Ecuador. Disney+
- 15:45 Austria vs. Corea del Sur. Disney+
- 16:45 España vs. Egipto. Disney+
- 20.15 Argentina vs. Zambia. Telefé
- 20.45 Brasil vs. Croacia. ESPN
Torneo Apertura
- 15.30 Aldosivi vs. Argentinos Juniors. Postergado, fecha 7. ESPN Premium
Segunda división de España
- 14 Mirandés vs. Albacete. Dsports (1616)
- 16.30 Real Valladolid vs. Cádiz (1616)
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Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del lunes. los amistosos internacionales y continúan la Copa Argentina y el Super Rugby Américas
TV y streaming del viernes. Argentina-Mauritania, Inglaterra-Uruguay, ensayos de la F1 y las semifinales del Miami Open
TV y streaming del jueves. Cerúndolo-Zverev en Miami, Italia en el repechaje, Brasil-Francia y Colapinto en los ensayos de Japón
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