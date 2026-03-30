La agenda de la TV del martes: Argentina vs. Zambia, los repechajes de Europa rumbo al Mundial y los playoffs intercontinentales

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 30 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Repechajes europeos

15.45 Chequia vs. Dinamarca. Disney+

15.45 Bosnia-Herzegovina vs. Italia. ESPN

15.15 Kosovo vs. Turquía. Disney+

15.45 Suecia vs. Polonia. ESPN 2

Sandro Tonali. jugador de la selección de Italia, que buscará regresar al Mundial tras 12 años Image Photo Agency - Getty Images Europe

Repechajes intercontinentales

18 República Democrática del Congo vs. Jamaica. DSports+ (1613)

23.55 Irak vs. Bolivia. DSports (1610)

Amistosos internacionales

13 Noruega vs. Suiza. ESPN 2

13 Montenegro vs. Eslovenia. Disney+

13 San Marino vs. Andorra. Disney+

14 Hungría vs. Grecia. Disney+

15 Marruecos vs. Paraguay. DSports

15 Perú vs. Honduras. DSports 2

15:20 Escocia vs. Costa de Marfil. Disney+

15:45 Inglaterra vs. Japón. Disney+

15:45 Países Bajos vs. Ecuador. Disney+

15:45 Austria vs. Corea del Sur. Disney+

16:45 España vs. Egipto. Disney+

20.15 Argentina vs. Zambia. Telefé

20.45 Brasil vs. Croacia. ESPN

La selección de Brasil se enfrentará a Croacia Maddie Meyer - Getty Images North America

Torneo Apertura

15.30 Aldosivi vs. Argentinos Juniors. Postergado, fecha 7. ESPN Premium

Segunda división de España