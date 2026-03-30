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La agenda de la TV del martes: Argentina vs. Zambia, los repechajes de Europa rumbo al Mundial y los playoffs intercontinentales

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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La selección argentina jugará frente a Zambia el segundo amistoso internacional
La selección argentina jugará frente a Zambia el segundo amistoso internacionalManuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 30 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Repechajes europeos

  • 15.45 Chequia vs. Dinamarca. Disney+
  • 15.45 Bosnia-Herzegovina vs. Italia. ESPN
  • 15.15 Kosovo vs. Turquía. Disney+
  • 15.45 Suecia vs. Polonia. ESPN 2
Sandro Tonali. jugador de la selección de Italia, que buscará regresar al Mundial tras 12 años
Sandro Tonali. jugador de la selección de Italia, que buscará regresar al Mundial tras 12 añosImage Photo Agency - Getty Images Europe

Repechajes intercontinentales

  • 18 República Democrática del Congo vs. Jamaica. DSports+ (1613)
  • 23.55 Irak vs. Bolivia. DSports (1610)

Amistosos internacionales

  • 13 Noruega vs. Suiza. ESPN 2
  • 13 Montenegro vs. Eslovenia. Disney+
  • 13 San Marino vs. Andorra. Disney+
  • 14 Hungría vs. Grecia. Disney+
  • 15 Marruecos vs. Paraguay. DSports
  • 15 Perú vs. Honduras. DSports 2
  • 15:20 Escocia vs. Costa de Marfil. Disney+
  • 15:45 Inglaterra vs. Japón. Disney+
  • 15:45 Países Bajos vs. Ecuador. Disney+
  • 15:45 Austria vs. Corea del Sur. Disney+
  • 16:45 España vs. Egipto. Disney+
  • 20.15 Argentina vs. Zambia. Telefé
  • 20.45 Brasil vs. Croacia. ESPN
La selección de Brasil se enfrentará a Croacia
La selección de Brasil se enfrentará a CroaciaMaddie Meyer - Getty Images North America

Torneo Apertura

  • 15.30 Aldosivi vs. Argentinos Juniors. Postergado, fecha 7. ESPN Premium

Segunda división de España

  • 14 Mirandés vs. Albacete. Dsports (1616)
  • 16.30 Real Valladolid vs. Cádiz (1616)
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