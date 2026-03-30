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La agenda de la TV del lunes: los amistosos internacionales y la Copa Argentina

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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La selección de Alemania disputa un duelo amistoso frente a Ghana
La selección de Alemania disputa un duelo amistoso frente a GhanaODD ANDERSEN - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 30 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 13 Chipre vs. Moldavia. Disney+
  • 15.45 Alemania vs. Ghana. ESPN

Copa Argentina

  • 21.15 Unión vs. Agropecuario. Los 32avos de final. TyC Sports
Unión de Santa Fe se mide ante Agropecuario de Carlos Casares
Unión de Santa Fe se mide ante Agropecuario de Carlos CasaresCarolina Niklison - LA NACION

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 19.55 Dogos XV vs. Capibaras XV. ESPN 3
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