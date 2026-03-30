La agenda de la TV del lunes: los amistosos internacionales y la Copa Argentina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 30 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

13 Chipre vs. Moldavia. Disney+

15.45 Alemania vs. Ghana. ESPN

Copa Argentina

21.15 Unión vs. Agropecuario. Los 32avos de final. TyC Sports

Unión de Santa Fe se mide ante Agropecuario de Carlos Casares Carolina Niklison - LA NACION

RUGBY

Super Rugby Américas