La agenda de la TV del lunes: los amistosos internacionales y la Copa Argentina
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 30 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 13 Chipre vs. Moldavia. Disney+
- 15.45 Alemania vs. Ghana. ESPN
Copa Argentina
- 21.15 Unión vs. Agropecuario. Los 32avos de final. TyC Sports
RUGBY
Super Rugby Américas
- 19.55 Dogos XV vs. Capibaras XV. ESPN 3
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. Argentina-Mauritania, Inglaterra-Uruguay, ensayos de la F1 y las semifinales del Miami Open
TV y streaming del jueves. Cerúndolo-Zverev en Miami, Italia en el repechaje, Brasil-Francia y Colapinto en los ensayos de Japón
TV y streaming del miércoles. San Lorenzo, Copa Argentina, Masters 1000 de Miami y NBA
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