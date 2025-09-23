LA NACION

La agenda de la TV del martes: Racing-Vélez por la Libertadores, Copa Sudamericana, la Liga de España y la Carabao Cup inglesa

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Racing recibe a Vélez; se miden en el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores por un lugar en las semifinales
Racing recibe a Vélez; se miden en el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores por un lugar en las semifinalesJUAN MABROMATA - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de septiembre de 2025.

FUTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Racing vs. Vélez. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Liga de España

  • 14 Athletic de Bilbao vs. Girona. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 14 Espanyol vs. Valencia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16.30 Levante vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16.30 Sevilla vs. Villarreal. Dsports2 (612/1612 HD)
Juega el Real Madrid de Franco Mastantuono
Juega el Real Madrid de Franco Mastantuono THOMAS COEX - AFP

Carabao Cup

  • 15:45 Fulham vs. Cambridge United. Disney+
  • 15:45 Lincoln City vs. Chelsea. Disney+
  • 16 Liverpool vs. Southampton. Disney+

Copa Sudamericana

  • 21.30 Fluminense vs. Lanús. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Lanús visita a Fluminense y sueña con meterse en la semifinal
Lanús visita a Fluminense y sueña con meterse en la semifinalLUIS ROBAYO - AFP

Copa Italia

  • 12 Cagliari vs. Frosinone. La segunda rueda. Dsports (614/1614 HD)
  • 13.30 Udinese vs. Palermo. La segunda rueda. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 16 Milan vs. Lecce. La segunda rueda. Dsports (610/1610 HD)

VÓLEIBOL

Mundial 2025

  • 9 Serbia vs. Irán. Los octavos de final. Dsports (610/1610 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia
    1

    Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia

  2. Primera vez que se enoja: la bronca de Julián Álvarez con el Cholo, que lo sacó tras errar un penal
    2

    El enojo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid por haber sido reemplazado ante Mallorca

  3. El mensaje de Gustavo Quinteros antes del clásico de Avellaneda: "Quiero armar un equipo campeón"
    3

    Gustavo Quinteros asumió como nuevo DT de Independiente: “Quiero armar un equipo campeón”

  4. En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2025 hoy
    4

    En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2025 hoy

Cargando banners ...