La agenda de la TV del martes: Racing-Vélez por la Libertadores, Copa Sudamericana, la Liga de España y la Carabao Cup inglesa
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de septiembre de 2025.
FUTBOL
Copa Libertadores
- 19 Racing vs. Vélez. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Liga de España
- 14 Athletic de Bilbao vs. Girona. Dsports2 (612/1612 HD)
- 14 Espanyol vs. Valencia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16.30 Levante vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 16.30 Sevilla vs. Villarreal. Dsports2 (612/1612 HD)
Carabao Cup
- 15:45 Fulham vs. Cambridge United. Disney+
- 15:45 Lincoln City vs. Chelsea. Disney+
- 16 Liverpool vs. Southampton. Disney+
Copa Sudamericana
- 21.30 Fluminense vs. Lanús. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Copa Italia
- 12 Cagliari vs. Frosinone. La segunda rueda. Dsports (614/1614 HD)
- 13.30 Udinese vs. Palermo. La segunda rueda. Dsports+ (613/1613 HD)
- 16 Milan vs. Lecce. La segunda rueda. Dsports (610/1610 HD)
VÓLEIBOL
Mundial 2025
- 9 Serbia vs. Irán. Los octavos de final. Dsports (610/1610 HD)
