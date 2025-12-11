La agenda de la TV del viernes: las ligas de Europa, Italia, Francia y Alemania, y argentinos en el boxeo
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 12 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Liga de España
- 17 Real Sociedad vs. Girona. ESPN 2
Bundesliga
- 16:30 Union Berlin vs. RB Leipzig. ESPN 3
Serie A
- 16:30 Lecce vs. Pisa. ESPN 4
Ligue 1
- 16:30 Angers vs. Nantes. Ligue 1. Disney+
Championship
- 17 West Bromwich Albion vs. Sheffield United. Disney+
BOXEO
Boxeo Internacional
- 12.30 Neri Muñoz vs. Khariton Agrba, desde Dubai. TyC Sports
ESPN Knockout
- 21 Erik Miloc vs. Nahuel Gonzalo García y Michell Banquez vs. Maxi Maidana. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 15.30 Mocano vs. Fenerbahce. DSports+ (1613)
Champions League Americas
- 19.10 UDEC vs. Sesi Franca. DSports 2 (1612)
- 21.40 Aguada vs. Minas. DSports 2 (1612)
Liga Nacional
- 20.05 Ferro vs. Olímpico. DSports (1611)
