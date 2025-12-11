LA NACION

La agenda de la TV del viernes: las ligas de Europa, Italia, Francia y Alemania, y argentinos en el boxeo

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Real Sociedad recibe a Girona en uno de los duelos que abre la fecha en el fútbol de España
Real Sociedad recibe a Girona en uno de los duelos que abre la fecha en el fútbol de EspañaJuan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 12 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Liga de España

  • 17 Real Sociedad vs. Girona. ESPN 2

Bundesliga

  • 16:30 Union Berlin vs. RB Leipzig. ESPN 3

Serie A

  • 16:30 Lecce vs. Pisa. ESPN 4

Ligue 1

  • 16:30 Angers vs. Nantes. Ligue 1. Disney+

Championship

  • 17 West Bromwich Albion vs. Sheffield United. Disney+

BOXEO

Boxeo Internacional

  • 12.30 Neri Muñoz vs. Khariton Agrba, desde Dubai. TyC Sports
El bahiense Neri Muñoz vuelve a enfrentarse con Khariton Agrba, ahora en Dubai
El bahiense Neri Muñoz vuelve a enfrentarse con Khariton Agrba, ahora en Dubai@neriimuñoz

ESPN Knockout

  • 21 Erik Miloc vs. Nahuel Gonzalo García y Michell Banquez vs. Maxi Maidana. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15.30 Mocano vs. Fenerbahce. DSports+ (1613)

Champions League Americas

  • 19.10 UDEC vs. Sesi Franca. DSports 2 (1612)
  • 21.40 Aguada vs. Minas. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

  • 20.05 Ferro vs. Olímpico. DSports (1611)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedaron definidas las zonas de los torneos Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional
    1

    El sorteo de los torneos Apertura y Clausura 2026: la Liga Profesional determinó las zonas

  2. Grupo de Argentina en el Mundial 2026
    2

    Grupo de Argentina en el Mundial 2026

  3. Fútbol o soccer: el negocio entre Trump e Infantino y los “104 Superbowls”
    3

    Fútbol o soccer: el negocio entre Trump e Infantino y los “104 Superbowls”

  4. Chelo Delgado se refirió a la continuidad de Úbeda, habló de la situación de Cavani y le abrió una puerta a Dybala
    4

    Marcelo Delgado habló acerca de la continuidad de Úbeda, de la situación de Cavani y de la posibilidad de Dybala

Cargando banners ...