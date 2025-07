La Argentina es finalista en L’Alcúdia con un gol de Can Armando Güner, un “europibe” nacido en Alemania

Es el torneo Sub 20 que significó la puerta de entrada a la selección mayor de Lionel Scaloni. Corría 2018 y, tras el fracaso en el Mundial de Rusia, Jorge Sampaoli, que aun no se había desvinculado, no aceptó hacerse cargo del equipo juvenil que debía participar en el certamen COTIF, también conocido como L’Alcudia, el municipio de la comunidad valenciana que lo organiza.

Scaloni, que había sido colaborador -encargado del seguimiento de los rivales- en el cuerpo técnico de Sampaoli, recibió la propuesta de la AFA y dirigió a aquel Sub 20, que fue campeón tras vencer 2-1 en la final a Rusia, con goles de Facundo Colidio y Alan Marinelli. Ese plantel también lo integraban Agustín Almendra (capitán), Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni y Aníbal Moreno, entre otros. Después de aquel título, Scaloni fue designado de manera provisional para dos amistosos de la selección mayor -convenció a Pablo Aimar para que lo acompañara- y partir de ahí comenzó una exitosa historia que llega hasta estos días.

Felipe Pujol, de Vélez, en acción durante el triunfo de la Argentina frente a Alboraya AFA

Ahora las circunstancias son muy diferentes a las de hace siete años. La Argentina aprovechó esta invitación al torneo COTIF para asistir con un plantel Sub 17, dirigido por Diego Placente, que se prepara para el Mundial de Qatar (del 3 al 27 de noviembre de este año).

Si bien es una competencia que desde hace bastante tiempo se ganó un lugar en el calendario, es muy flexible en cuanto a los participantes. Compiten selecciones nacionales, como la Argentina, Chile y Mauritania, y combinados regionales, como el de Alboraya, de Valencia, al que el equipo de Placente goleó 3-0 para clasificarse a la final que disputará este miércoles, frente al vencedor de la semifinal Mauritania-Valencia.

🏆 #COTIF



👉🏻 Los once elegidos por Diego Placente para esta tarde. pic.twitter.com/vZCALJNaCQ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 28, 2025

La Argentina da la ventaja de la edad, con un plantel de entre dos y tres años menor que el resto. Igual consiguió el cuarto triunfo consecutivo, que empezó con un gol de Uriel Elián Ojeda, media-punta de 17 años que es una de las promesas de San Lorenzo y definió con un cabezazo tras un gran salto para superar al defensor. Alboraya fue anotado en el torneo luego de que Uruguay decidió no viajar, a último momento.

El dominio de la Argentina fue absoluto, controló la pelota y el campo. El arquero José Castelau (Real Madrid) nunca fue exigido. Placente rotó en el arco; dos encuentros los disputó Castelau y en los dos restantes atajó Alain Gómez (Valencia).

La Argentina amplió la victoria en la segunda etapa, con goles del ingresado Can Armando Güner, delantero zurdo que se mueve por las bandas; marcó tras controlar un centro con la pierna izquierda y definir con un remate de derecha cruzado. Güner es uno de los tantos europibes que son captados por el trabajo de scouting de la AFA con los juveniles que juegan fuera del país y tienen raíces argentinas que los hacen elegibles. Güner nació en Alemania, de padre turco y madre alemana, con una abuela argentina, de La Quiaca (Jujuy). La elección del nombre obedece a Diego Armando Maradona. De 17 años, fue goleador con 26 tantos de su categoría en el Borussia Moenchengladbach. Fue tentado por las selecciones juveniles de Alemania y Turquía, pero optó por la Argentina.

Un ataque del Sub 17 argentino, que se clasificó finalista AFA

El 3-0 lo consiguió Facundo Jainikoski, juvenil de Argentinos, tras gambetear la salida del arquero. La Argentina venció en los cuatro partidos, con 10 goles a favor y solo uno recibido. En la etapa de grupos superó 2-0 a Chile, 2-1 (remontó una desventaja) a Valencia y 3-0 a ADH, una selección regional de Hidrolandia, Goiás, Brasil.

Por séptima vez, la Argentina disputará la final del COTIF. Fue campeón en 2012, 2018 y 2022. Cayó en las definiciones de 2013, 2016 y 2024.

Lo más destacado de Argentina 3 - Alboraya 0