La arriesgada apuesta de Atlanta en 1932 con la contratación de 17 jugadores, muchos de ellos paraguayos

Luego de que se consumiera el primer año de la era profesional del fútbol argentino (1931), nadie se iba a imaginar que un suceso sin precedentes iba a hacerse realidad al año siguiente: al salir último en el primer torneo profesional -consiguió apenas cuatro victorias y recibió 84 goles-, Atlanta decidió contratar a más de una docena de futbolistas extranjeros para revertir la mala racha.

En junio de 1932, la entidad de Villa Crespo adquirió a 17 jugadores, la mayoría paraguayos, que escaparon de la inminente Guerra del Chaco, cuyas hostilidades comenzaron meses después. Sin embargo, ésta no fue la primera maniobra de contratación masiva del presidente de la institución porteña Antonio Sturla: antes del arribo de los mencionados futbolistas, tras sumar un punto en las cinco fechas iniciales del torneo, el club había comprado a cinco jugadores rosarinos (el arquero Octavio Díaz, Juan González, Pascual Molinas, José Bussano y Marcelo Tamalet), pero la operación no rindió sus frutos porque el equipo sufrió derrotas frente a Estudiantes de La Plata, Ferro, Platense y Gimnasia de La Plata.

Al sentir estos fichajes como rotundos fracasos, a Atlanta le llegó el dato de un grupo de futbolistas que querían jugar en Argentina y que sufrían los tembladerales políticos que derivarían en la guerra iniciada en septiembre entre bolivianos y paraguayos. Acto seguido, la dirigencia tomó contacto con ellos en Posadas, Misiones, y se llevaron una gran sorpresa por el número total. Eran 17 y la negociación era muy clara: o viajan todos o nadie. Y la respuesta del “Bohemio” fue: “Que vengan todos”.

Los paraguayos de Atlanta en 1932

Tras una semana de viaje, llegaron el 6 de junio a Buenos Aires y no todos eran extranjeros: cuatro eran misioneros provenientes de Atlético Posadas y decidieron abrirse paso en el fútbol y evitar el conflicto bélico. Con la ida de uno de los 17 a Boca Juniors (el defensor Romildo Etcheverry), la comisión directiva alojó al grupo en una quinta de Merlo. El 7 de junio presentaron los pases en la liga y el 12 de junio debutaron oficialmente contra River Plate, por la fecha 14 y con el arbitraje de Canelas, bajo la conducción del entrenador Pedro Martínez. La apabullante derrota 3-0 ante el “Millonario” fue titulada por el diario “El Mundo” de la siguiente manera: “40 mil hinchas recibieron con vivas muestras de simpatía al cuadro de Atlanta”. Aquella jornada se recaudaron casi 20 mil pesos gracias a la multitud que se hizo presente en la cancha de San Lorenzo.

Los dos partidos siguientes fueron ante la segunda de Racing Club (caída 2-1), día que la gente los tildó de duros y malintencionados, y frente a Boca Juniors (perdieron 2-1), encuentro en el que se retiraron del campo porque afirmaban que el juez estaba contra ellos por haberles echado a dos jugadores. Estos resultados fueron diluyendo el furor por ellos: algunos cambiaron de club, otros volvieron a su tierra natal a jugarse el destino y tres (Tranquilino Garcete, Porfirio Sosa Largo y Aurelio Munt) continuaron sus carreras en Argentina por tener buenas condiciones.

Este conjunto, también conocido como “el equipo de los paraguayos”, disputó en paralelo la extinta Copa Competencia 1932: ganaron un duelo y perdieron el otro. Este par de compromisos se suman al total de 21 partidos que el denominado club dijo presente: fueron seis triunfos, tres empates y 12 caídas con 27 goles a favor y 43 en contra (obtuvieron el 35,7% de los puntos).

Al respecto de este pionero suceso en el fútbol argentino, un dirigente de Atlanta, de 68 años, llamado Julio Jablkowski, dio su opinión: “De ninguna manera yo hubiese ido a buscar esa cantidad de jugadores del exterior ni de acá. Para eso estamos trabajando con nuestras valiosas inferiores”.

A su vez, el vocal titular primero añadió: “En la actualidad, el club está consolidado. Cuando me hice cargo en 1992, era administrar miseria, y ahora es un club ejemplar con 32 disciplinas, una cancha modelo y un predio de excelencia donde trabajan las inferiores. Estamos trabajando para ascender, no sé si será este año, el que viene o el siguiente, no me gusta prometer nada”.

Por su parte, y en sintonía con su colega, el secretario general del conjunto de Villa Crespo Marcelo Santoro manifestó que “hoy no se daría eso por un contexto económico, cuando todos quieren irse al extranjero por la diferencia de sueldos: el mercado argentino no puede competir con el sudamericano ni con el europeo, es prácticamente imposible llegar a 17″.

Sin tanto conocimiento del “equipo de los paraguayos”, más allá de alguna anécdota que le contó su padre, quien también trabaja en el área de prensa del club agregó: “Atlanta nutre su plantel con jugadores de inferiores, iría a buscar algún extranjero si es beneficioso en lo económico y deportivo para el club, la nacionalidad no es una traba. La sociedad de hoy está más abierta y proclive a aceptar cosas que antes tenían algún impedimento organizativo, la sociedad no tendría por qué oponerse”.

Y en sentido de cierre, Santoro analizó, la igual que Jablkowski, la actualidad institucional y deportiva del “Bohemio”: “Atlanta está parado en una mejor situación que hace 20 años, posee un trabajo de comisión directiva con proyecto de saneamiento, creó otra infraestructura, no tiene deudas y cuenta con un complejo deportivo en Villa Madero que es nuestro orgullo. Hay que jugar en Primera A para quedarnos en un futuro inmediato/mediato tras 64 temporadas jugadas”.

La crítica de los medios a la política de compras de Atlanta

Por otro lado, y en concordancia con los comentarios de los dos dirigentes, el historiador de Atlanta Edgardo Isma coincide con ambos en que es imposible comparar la realidad del fútbol actual, y del país, con la de 1932. Y no solo eso, sino que también remite a los buenos viejos tiempos de la institución porteña gracias a las inferiores: “El hincha de Atlanta siente la historia como un bálsamo de tantos años sin estar en Primera A. Pero se remite a las mejores épocas: 1958/61, con jugadores notables que surgieron de inferiores o eran traídos del interior y luego transferidos a clubes grandes”.

A su vez, el también periodista rememora al “equipo de los paraguayos” de la siguiente manera: “Generó mucha expectativa el debut, con una gran recaudación ante River, campeón en 1932. Perdió 3-0. Algunos sectores de la prensa empezaron a criticar a los jugadores paraguayos. Al partido siguiente, perdió 2-1 con Racing en Avellaneda y las críticas se agravaron porque el rival presentó un equipo de segunda por un conflicto salarial con la primera. Lo curioso es que, en 1932, Atlanta usó 60 jugadores todo el certamen, lo cual constituye un récord en cuanto a números de usados en primera división en una temporada”.

Y para cerrar su detallada explicación, Isma explicó el suceso paraguayo en Atlanta con dos casos más recientes en el tiempo: “Hace poco, Real Madrid presentó 11 jugadores no españoles en la cancha por primera vez en su historia. Acá pasó a inicio de los años 90 con Mandiyú, con muchos uruguayos y paraguayos. La peculiaridad de Atlanta es que trajo a todos juntos, pero había cuatro argentinos que jugaban en Misiones: no eran todo nacidos en Paraguay”.

Para finalizar, y tras la salida de los 17 extranjeros en cuestión, la situación del combinado porteño intentó ser encarrilada con la vuelta a la presidencia de Nicolás Corbellini en 1933 en lugar de Antonio Sturla. El flamante presidente había sido el mismo que en 1922 decidió la instalación del estadio ese año. Pero todo terminó con una intervención al club y la obligación, dispuesta por la liga argentina, de fusionarse con Argentinos Juniors para 1934. Luego llegó la suspensión de la afiliación y, en marzo de 1935, la re-afiliación a la flamante AFA y el fin de la intervención.

Algunos de los paraguayos terminaron su ciclo el mismo año en que fueron contratados, en 1932, pero otros permanecieron en la entidad varios años más. Esta es la nómina completa:

• Tranquilino Pereyra (28 años, arquero, proveniente de River Plate de Paraguay, 6 partidos jugados en 1932)

• Amadeo Ortega (26 años, insider derecho, proveniente de River Plate de Paraguay, 55 partidos jugados entre 1932 y 1935)

• Virgilio Bogarín (22 años, arquero, 2 partidos jugados en 1932, proveniente de Libertad)

• Porfirio Sosa Largo (23 años, wing izquierdo, proveniente de Libertad, 30 partidos jugados con 11 goles entre 1932 y 1935, luego fue a Argentinos Juniors y Racing Club)

• Tranquilino Garcete (21 años, half central, proveniente del Club Presidente Hayes, jugó el Mundial 1930 y 51 partidos jugados entre 1932 y 1935)

• Cipriano Manuel Achinelli (22 años, half central, proveniente de Nacional de Paraguay, 25 partidos jugados entre 1932 y 1933)

• Desiderio Álvarez (23 años, insider derecho, proveniente de Olimpia, 93 partidos jugados entre 1932 -1935 y 1939)

• Pedro Benítez (24 años, arquero, 9 partidos jugados en 1932)

• César Edmundo Hermosa (22 años, insider derecho, 26 partidos jugados entre 1932 y 1933)

• Pedro Aurelio Munt (23 años, 42 partidos jugados entre 1932 y 1933, proveniente de Atlético Posadas, pasó a Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, quedó como hincha hasta la década de los 90 cuando murió)

• Jacinto Venialgo (falso paraguayo, 22 años, half derecho, proveniente de Jorge Brown de Posadas)

• Santiago David (falso paraguayo, 22 años, insider derecho, proveniente de Atlético Posadas, 6 partidos jugados em 1932)

• Rómulo Ojeda (falso paraguayo, 24 años, insider izquierdo, 4 partidos jugados, proveniente de Atlético Posadas)

• Francisco Bianchi (falso paraguayo, 21 años, insider derecho, proveniente de Atlético Posadas, 3 partidos jugados)

• Julio Ramírez (back izquierdo, 47 partidos jugados entre 1932 y 1934, hermano de Pablo)

• Pablo Ramírez (centro delantero, 14 partidos jugados y 6 goles en 1932, hermano de Julio)